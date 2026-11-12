Tempête Charles : 22 départements en vigilance, des risques de submersion et de tornade signalés

La tempête Charles est remontée sur la France et provoque des rafales de vent et de la pluie copieuse dans le sud-est. La vigilance jaune est activée dans une vingtaine de départements suite à différents risques.

La tempête Charles atteint la France ce jeudi 12 novembre. La veille, elle a touché le Portugal et l'Espagne provoquant de puissantes rafales et des plus battantes, déclenchant des alertes rouges localement. La dépression tempétueuse touche désormais le sud-est du pays et provoque un épisode méditerranéen, selon La Chaine météo. Elle devrait toutefois être plus modérée que sur les pays voisins. Le Languedoc, les Cévennes, la Corse et la Paca sont impactés avec des cumuls entre 40 et 80 mm sur 24 heures globalement. Sur les reliefs corses, la pluie sera plus conséquente avec jusqu'à 150 mm.

C'est pourquoi Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pluie-inondation : la Loire, le Rhône, Savoie, Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse et Corse-du-Sud. Ces averses peuvent prendre un caractère orageux, notamment dans les Alpes-Maritimes et le Var placé en vigilance jaune orages. Les Pyrénées-Orientales sont aussi concernées par cette alerte. Des rafales de 70 à 100 km/h sont attendues sur les littoraux et jusqu'à 140 km/h en Corse. Ce coup de vent peut provoquer des vagues de 3 à 4 mètres et donc des risques de submersion. La côte du sud-est est en alerte. En tout, 22 départements écopent d'une vigilance jaune pour un ou plusieurs risques.

Aujourd'hui Demain

La tempête Charles coupe la France en deux

"Des pluies durables concernent la zone ciblée ce jeudi avec des cumuls localement abondants. Un risque orageux pourra se développer en cours de journée avec risque d'orages modérés entre PACA et Corse où les intensités pluvieuses pourront s'en trouver renforcées. Un faible risque de tornade n'est par ailleurs pas exclu", prévient Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Ce jeudi matin, les précipitations sont soutenues entre les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Dans l'après-midi, la situation se complique sur l'est de la PACA et la Corse. Des ruissellements sont craints ainsi que des réactions des cours d'eau. La prudence est de mise sur les routes également. La perturbation se décalera en fin de journée et dans la nuit vers l'Italie. Des dernières averses orageuses sont possibles vendredi en Provence et en Corse, avant un week-end plus calme. Plus largement, Météo-France indique que la perturbation associée à la tempête Charles touchera les régions situées au sud d’une ligne Bordeaux-Strasbourg. Le modèle européen ECMWF dessine lui aussi une France nettement coupée en deux ce jeudi 12 novembre.

Dernières mises à jour

09:55 - Pas de dégâts majeurs au Portugal La tempête Charles a touché le Portugal mercredi 11 novembre. Les vents ont finalement été moins violents que prévu. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs, mais tout de même un blessé et quatre évacués. La tempête "s'est divisée en deux noyaux de basse pression distincts", entraînant "une diminution de l'intensification de la dépression et, par conséquent, de l'intensité du vent, par rapport à la prévision d'hier", a expliqué l'agence météo nationale. Les alertes rouges ont été levées et les rafales n'ont pas dépassé 100 km/h. 09:41 - Des pluies déjà soutenues en Provence La tempête Charles apporte des pluies soutenues dans le sud-est. En Provence, il a déjà bien plu. Il est tombé 51mm à Cassis en quelques heures, l'équivalent de 15 jours de pluie. Il a aussi bien plus à Toulon dans le Var, mais aussi en Ardèche et dans le Gard. Météo-France annonce aussi de la pluie forte dans les Alpes-Maritimes et en particulier sur Nice. La Corse va également connaitre une dégradation dans la matinée. 09:32 - 22 départements en vigilance jaune 22 départements sont en vigilance jaune ce 12 novembre. Vent, pluie-inondation, orages, vagues-submersion, avalanches ou encore crues, les risques sont multiples. Voici la liste des alertes : Alpes-de-Haute-Provence : pluie-inondation

Hautes-Alpes : pluie-inondation, avalanches

Alpes-Maritimes : pluie-inondation, orages, vagues-submersion

Ardèche : pluie-inondation, crues

Bouches-du-Rhône : pluie-inondation, vagues-submersion

Corse-du-Sud : vent, pluie-inondation, vagues-submersion

Haute-Corse : vent, pluie-inondation

Drôme : pluie-inondation

Gard: crues, vagues-submersion

Haute-Garonne : vent

Gers : vent

Hérault : vagues-submersion

Isère : pluie-inondation, avalanches

Landes : vent

Loire : pluie-inondation

Pyrénées-Atlantiques : vent

Hautes-Pyrénées : vent

Pyrénées-Orientales : orages

Rhône : pluie-inondation

Savoie : pluie-inondation

Var : pluie-inondation, orages, vagues-submersion

Vaucluse : pluie-inondaiton

Après avoir frappé le Portugal et l’Espagne mercredi 11 novembre, la tempête Charles remonte vers le sud de la France ce jeudi. La dépression devrait ensuite s’évacuer vers l’Italie vendredi.