Tempête Charles : deux départements encore touchés, les prévisions de ce vendredi 13 novembre

Ce vendredi 13 novembre 2026, la dépression Charles s'évacue vers l'Italie, entraînant la levée de la vigilance orange en France. Selon Météo-France et Vigicrues, douze départements restent toutefois en vigilance jaune tandis que le froid s'installe.

Après avoir frappé le Portugal et l'Espagne en début de semaine, placés alors en alerte rouge face à des rafales de 140 km/h, la tempête Charles a balayé la moitié sud de la France et la Corse jeudi 12 novembre. Cet épisode méditerranéen actif a généré d'intenses pluies orageuses, dépassant localement 100 à 130 millimètres en vingt-quatre heures sur la Côte d'Azur et les reliefs, provoquant ruissellements, éboulements et coupures de routes. En Corse, le vent de sud-ouest a soufflé jusqu'à 100 à 120 km/h sur le littoral et 150 km/h sur les caps exposés. La montée brutale du Tavignano et de la Restonica avait alors justifié une vigilance orange crues en Haute-Corse.

Dans sa carte de vigilance actualisée ce vendredi 13 novembre à 6 heures, Météo-France confirme la levée de toutes les alertes orange en métropole. Le service public Vigicrues indique que le niveau maximal de vigilance crues est redescendu au jaune, sept tronçons restant surveillés pour décrue et propagation dans le Sud-Est et en Corse avant la prochaine réactualisation de 10 heures.

Douze départements demeurent néanmoins en vigilance jaune. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse restent suivies pour vent, pluie-inondation et crues, avec un risque de vagues-submersion au sud. Sur le continent, les Alpes-Maritimes et le Var sont concernés par les crues et les vagues-submersion, les Bouches-du-Rhône par le vent et les vagues-submersion, et le Vaucluse par le vent. Les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ardèche et le Gard restent sous surveillance crues. Enfin, les Hautes-Alpes, l'Isère et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune avalanches après 30 à 40 centimètres de neige fraîche tombés au-dessus de 2 000 mètres dans les Alpes.

Aujourd'hui Demain

Ce vendredi 13 novembre, l'amélioration s'impose sur la majeure partie du pays avec un temps sec et lumineux du nord à l'ouest, tandis que quelques averses résiduelles persistent des Pyrénées aux Alpes et vers la Méditerranée.

Samedi 14 novembre, une dorsale anticyclonique installera un ciel dégagé mais nettement plus froid. Les températures passeront sous les normales de saison avec le retour des premières gelées matinales en plaine sur le quart nord-est et le centre-est, où le mercure descendra entre 0 et 1 °C. Cette accalmie sera brève : dès dimanche 15 novembre, un rapide courant océanique d'ouest ramènera douceur et perturbations pluvieuses actives, un arrosage précieux pour les sols de la moitié nord encore marqués par la sécheresse relevée dans le dernier bilan climatique de Météo-France.

Dernières mises à jour

08:39 - La prévision de al Chaîne Météo pour ce vendredi La Chaîne Météo acte la fin de la tempête Charles : "Les dernières averses orageuses concerneront encore la Corse, avant de s'estomper progressivement. Toutefois, à l'arrière de la perturbation, le vent restera soutenu, avec des rafales pouvant atteindre 90 à 100 km/h en Corse, localement davantage. Le vent faiblira progressivement au cours de la deuxième partie de journée, marquant la fin de cet épisode tempétueux et permettant une levée de l'alerte"; écrit le prévisionniste. LIRE PLUS

Après avoir frappé le Portugal et l’Espagne mercredi 11 novembre, la tempête Charles est remontée vers le sud de la France jeudi. La dépression doit s’évacuer vers l’Italie ce vendredi.