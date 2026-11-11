Tempête Charles : les départements en alerte vigilance, quelle trajectoire pour les rafales acompagnées de pluies ?

Après avoir touché le Portugal et l'Espagne mercredi 11 novembre, la tempête Charles se rapproche de la France. Les pluies et les vents qu'elle entraîne devraient gagner le pays jeudi.

Après la tempête Bruna, qui a perturbé le temps en début de semaine, une nouvelle dépression s'approche de la France. La tempête Charles touche le Portugal et l'Espagne ce mercredi 11 novembre. Au Portugal, la moitié sud est placée en alerte rouge pour pluie et vent, tandis que la moitié nord est en alerte orange. En Espagne, une grande partie du quart sud-ouest est en vigilance jaune. Des rafales allant jusqu'à 140 km/h et des cumuls de pluie proches de 300 mm sur l'ensemble de l'épisode sont annoncés.

La tempête Charles devrait ensuite remonter vers la France, où ses effets s'annoncent plus modérés. De fortes pluies restent toutefois attendues dès la nuit de mercredi à jeudi, avec la remontée d'air très humide et instable. Selon La Chaîne météo, les perturbations devraient toucher les Cévennes, le Languedoc et la Provence, avec des orages par endroits. La Corse pourrait également être concernée.

La tempête #Charles va frapper le sud du Portugal et l'Espagne en cours de journée, avec de fortes pluies et de puissantes rafales. Elle se dirige vers le sud de la France ce jeudi, et suscitera un épisode méditerranéen. Une #alerte #météo sera émise à la mi-journée. https://t.co/UQYKdkMYOO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 11, 2026

À ce stade, Météo-France a placé les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les Hautes-Pyrénées en vigilance jaune pour pluie-inondation ce jeudi 12 novembre. Le littoral méditerranéen sera lui aussi placé en vigilance jaune pour vagues-submersion. "Les cumuls pourraient atteindre 50 à 100 mm en 24 heures, soit l'équivalent de trois semaines de précipitations, localement davantage sur les reliefs cévenols et la Côte d'Azur. La Corse pourrait aussi être concernée par des précipitations soutenues et des vents forts, pouvant dépasser 90 à 100 km/h. La mer sera également très agitée, avec des vagues pouvant atteindre 3 à 4 m de hauteur", indique La Chaîne Météo.

Aujourd'hui Demain

La tempête Charles coupe la France en deux

"Jeudi, un creusement dépressionnaire s'opère sur le sud de l'Espagne et remonte vers la Provence. Un épisode pluvio-orageux est ainsi prévu sur un grand quart sud-est avec des cumuls de pluie localement supérieurs à 100 mm en 24h", prévoit Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. Météo-France prévient que la perturbation associée à la tempête Charles touchera plus globalement les régions au sud de la ligne Bordeaux-Strasbourg. Le modèle européen ECMWF prévoit bien une France coupée en deux ce jeudi 12 novembre.

Un risque de ruissellement et d'inondations locales est appréhendé. Avec le vent et la houle, il y a aussi un danger de submersion sur les côtes les plus exposées. Quant aux températures, alors que la journée de mercredi est particulièrement douce pour la saison - entre 15 et 18°C sur une large partie du territoire et jusqu'à 23°C dans le Sud-Ouest - les températures doivent ensuite chuter drastiquement à compter de jeudi en raison notamment d'un vent de nord à nord-est. Selon La Chaîne Météo, "entre mercredi et samedi, les températures de l’après-midi baisseront généralement de 7 à 10 °C". La tempête Charles devrait s'évacuer par l'Italie vendredi.

Dernières mises à jour

12:35 - La tempête Charles se divise en deux avant d’atteindre le Portugal continental La tempête Charles s’est scindée en deux noyaux, l’un se dirigeant vers Lisbonne, l’autre vers l’Algarve, rapporte le quotidien Observador. Le district de Faro est en alerte rouge pour la pluie et le vent, avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h, tandis que Lisbonne, Setúbal et Beja le sont pour la pluie jusqu’à 21 heures, heure locale. Plus de 220 vols ont été annulés à Lisbonne et à Faro, selon l’agence Lusa, et les écoles sont fermées dans tout le pays. À Madère, que la tempête a quittée au petit matin, plus de 200 interventions ont été recensées. 11:03 - Tempête Charles : des vols vers Lisbonne et Madrid annulés au départ de Nice La tempête Charles perturbe le trafic aérien en Espagne et au Portugal ce mercredi 11 novembre. Selon le site spécialisé Flight Radar, deux vols au départ de l'aéroport de Nice Côte d'Azur sont annoncés comme annulés : celui de 11h55 vers Lisbonne et celui de 19h vers Madrid. Le site recense à ce stade 183 annulations à l'aéroport de Lisbonne, soit 33 % du trafic habituel, et 155 à Madrid, soit 13 %.

La tempête Charles est attendue en France jeudi 12 novembre. Elle arrive par le Portugal et pourrait provoquer des pluies intenses et d'importantes rafales.