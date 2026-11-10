Résultat Euromillions : les numéros du tirage du mardi 10 novembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 10 novembre 2026 a mis en jeu 141 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce mardi 10 novembre 2026, le jackpot de l'Euromillions grimpe à 141 millions, faisant de ce tirage de l'Euromillions l'un des rendez-vous les plus attendus de la semaine. Les joueurs ayant validé leur grille avant 20h15 peuvent consulter le résultat de l'Euromillions en direct ci-dessous, dès publication par la FDJ. Une combinaison de cinq numéros et deux étoiles sépare les participants d'une somme susceptible de bouleverser une vie.
Le vendredi 6 novembre 2026, le tirage de l'Euromillions n'a désigné aucun vainqueur au premier rang. La cagnotte, qui se portait alors à 130 millions, a donc été intégralement reportée sur le scrutin suivant. Six joueurs avaient néanmoins accroché le deuxième rang en réunissant les cinq bons numéros mais une seule étoile, s'approchant sans l'atteindre du résultat de l'Euromillions parfait.
Un jackpot de l'Euromillions qui enfle de semaine en semaine
Lorsque le premier rang du tirage de l'Euromillions reste vacant, les sommes non distribuées viennent automatiquement grossir la mise en jeu du prochain scrutin. Ce mécanisme, partagé par les neuf pays participants à l'Euromillions, explique la progression régulière constatée depuis plusieurs semaines. Plus la cagnotte enfle, plus le nombre de grilles jouées augmente, amplifiant à son tour l'attrait du prochain résultat de l'Euromillions.
Au-delà du jackpot principal, l'Euromillions propose une architecture de récompenses étagées qui garantit des gains à de nombreux participants à chaque tirage. Des combinaisons partielles permettent d'accéder à des dotations variables, même sans cocher la totalité des numéros et étoiles gagnants. Cette diversité de rangs explique en grande partie pourquoi le résultat de l'Euromillions mobilise autant de joueurs à travers le continent.
Le résultat de l'Euromillions accompagné du code My Million
Chaque tirage de l'Euromillions est assorti, pour les joueurs français, d'un code My Million, identifiant alphanumérique attribué automatiquement à l'achat d'une grille en France. Ce code désigne un gagnant supplémentaire d'un million d'euros, indépendamment de la combinaison jouée. Les participants pourront vérifier leur code dès que la FDJ publiera l'ensemble des éléments du résultat de l'Euromillions.
Contrairement au jackpot, susceptible de demeurer sans preneur pendant de nombreux tirages de l'Euromillions consécutifs, le My Million garantit chaque semaine un nouveau millionnaire sur le sol français. Ce dispositif, disponible indifféremment lors des scrutins du mardi et du vendredi, constitue une dimension supplémentaire qui renforce l'intérêt porté au résultat de l'Euromillions par des millions de joueurs hexagonaux.
Dernières mises à jour
- Neuf pays et trois principautés participent à l'Euromillions
Fondée en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, la loterie européenne a rapidement accueilli l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également à l'aventure. Bien que ces pays ne partagent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros. Avec 139 838 160 combinaisons possibles, chaque joueur ne misant sur une seule grille dispose d'une chance sur 139 838 160 de décrocher le jackpot. À titre d'exemple, une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 a exactement autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.
- Jackpot de l'Euromillions : comment fonctionne l'accumulation de la cagnotte ?
Quand personne ne trouve la combinaison gagnante, le jackpot de l'Euromillions est automatiquement remis en jeu au tirage suivant, augmenté de plusieurs millions d'euros. Cette mécanique d'accumulation se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur décroche le gros lot ou que la cagnotte atteigne son plafond fixé à 250 millions d'euros. En cas de victoire, les gains sont récupérés selon le mode de jeu : pour une grille jouée en ligne, le montant est directement crédité sur le compte joueur, puis transféré vers le compte bancaire du gagnant.
- Plusieurs rangs de gains à l'Euromillions
Il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour remporter un lot à l'Euromillions. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant trouvé les cinq chiffres sans aucun numéro étoile repartent avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le record français reste détenu par cinq amis d'Île-de-France, qui ont remporté ensemble 250 millions d'euros en août 2025 - "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble".
21:18 - L'Euromillions, une loterie née dans les années 1990
Avant de devenir l'EuroMillions, la loterie européenne a connu plusieurs noms : "Europa Loto", puis "Méga Millions". C'est à la Française des Jeux, sous la direction de Caroline de Fontenay, que le concept a germé dans les années 1990. Le premier tirage a eu lieu le vendredi 13 février 2004, à l'initiative conjointe des loteries française, britannique et espagnole. Depuis sa création et jusqu'au 22 avril 2026, l'EuroMillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.
- My Million : un millionnaire garanti à chaque tirage de l'Euromillions
Lancé en février 2014, le My Million est le jeu complémentaire français adossé à l'Euromillions. À chaque tirage, un code composé de deux lettres et sept chiffres est attribué automatiquement à chaque grille achetée en France. L'un d'eux désigne un gagnant d'un million d'euros. Ce dispositif a contribué à une hausse de 13 % des ventes de l'Euromillions en 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, portant le nombre de gagnants de un à cinq ou dix pour un seul tirage.
- Un taux de redistribution parmi les plus bas pour l'Euromillions
Avec un taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de 50 %, l'Euromillions affiche le ratio le plus faible de tous les jeux de tirage proposés par la FDJ. Concrètement, sur une grille à 2,50 €, seul 1,25 € est affecté aux lots. À titre de comparaison, le Loto affiche un TRJ de 50,5 % et le Keno de 57,5 %. Quant au My Million, son TRJ est encore inférieur, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.
21:00 - Le My Million, un ticket de loterie automatiquement attribué à chaque joueur français
À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million — composé de deux lettres et sept chiffres — est tiré au sort parmi les grilles validées en France, DOM-TOM inclus. Ce code est attribué automatiquement à l'achat d'une grille : il n'est pas possible de le choisir soi-même. Il permet de remporter un million d'euros sans surcoût supplémentaire. Contrairement au jackpot principal, qui peut rester introuvable pendant de longues périodes, le My Million garantit un nouveau millionnaire français à chaque tirage, qu'il ait lieu le mardi ou le vendredi.
- Le code My Million et la combinaison gagnante de l'Euromillions dévoilés sur TF1
Le code My Million est généralement révélé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1. La combinaison gagnante de l'Euromillions est ensuite annoncée dans la foulée. Pour les joueurs qui préfèrent s'en remettre entièrement au hasard, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison, sans avoir à sélectionner soi-même ses numéros. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ. La répartition détaillée des gains, elle, est publiée plus tard dans la soirée.
- Les plus gros jackpots de l'Euromillions remportés en France
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions, le jackpot le plus élevé jamais décroché en France. Avant eux, un joueur de Tahiti avait gagné 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a remporté 178 millions d'euros. Pour tenter leur chance, les joueurs doivent valider leur grille avant 20h15.
- Jouer à l'Euromillions : en bureau de tabac ou en ligne
Pour participer à l'Euromillions, les joueurs ont le choix entre deux options : se rendre dans un bureau de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou passer par le site internet et l'application de la Française des jeux. Dans les deux cas, la grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage. Le joueur sélectionne cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. La loterie réunit neuf pays européens, ce qui contribue à alimenter des cagnottes de montants exceptionnels.
- Six pays ont rejoint l'Euromillions dès octobre 2004
Le 8 octobre 2004, six nouveaux pays — Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suisse — ont intégré la loterie européenne, portant le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants. Cette expansion a joué un rôle déterminant dans l'essor de l'Euromillions, qui est devenu le jeu de hasard proposant la cagnotte la plus élevée en Europe. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour remporter un gain : cinq bons chiffres associés à un seul numéro étoile peuvent rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros.
20:30 - Décrocher le jackpot de l'Euromillions, un exploit statistique
La probabilité de trouver la combinaison parfaite à l'Euromillions est de 1 chance sur 139 838 160. Un joueur n'a que 7,81 % de chances de remporter un gain quelconque par combinaison jouée, soit environ une chance sur treize. À titre de comparaison, au Loto français, cette probabilité est d'environ une chance sur six. En France, l'option "Étoile+" permet toutefois de passer à 1 chance sur 4 de remporter un lot. Chaque tirage reste indépendant : le hasard demeure le seul maître, et les statistiques passées ne garantissent en rien les résultats futurs.
- Les gains intermédiaires de l'Euromillions, une belle surprise pour des joueurs français
Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Le 27 mars, un joueur ayant validé une grille en France avec cinq numéros et une étoile a remporté 353 647,20 euros. Le 3 avril, un autre Français, avec la même combinaison gagnante, a empoché 236 718,40 euros. Autre avantage de taille pour les joueurs français : ces gains ne sont pas imposés au titre de l'impôt sur le revenu, la France considérant le gain comme un accroissement de patrimoine non imposable.
- TF1 aux commandes pour le tirage de l'Euromillions
Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne occupe ce rôle : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à l'antenne pour présenter l'événement, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.
- 250 millions d'euros : le record français à l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme record de 250 millions d'euros, le plafond maximal de l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025. Lorsqu'un joueur remporte le gros lot, la cagnotte repart à son montant minimal de 17 millions d'euros pour le tirage suivant.
- Comment réclamer ses gains à l'Euromillions ?
Après un tirage de l'Euromillions, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux et récupérer leurs gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé". Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié aux grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. Pour jouer, deux options existent : se rendre dans un bureau de vente agréé ou passer par le site internet et l'application de la FDJ. Dans les deux cas, la grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage.
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