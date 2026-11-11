Loto : découvrez le résultat du tirage du mercredi 11 novembre 2026

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 11 novembre 2026 est très attendu ce soir. La Française des Jeux met en jeu un jackpot de 15 millions d'euros.

Le Loto de ce mercredi 11 novembre 2026 promet une soirée palpitante aux amateurs de jeux de hasard. Pour le tirage du Loto d'aujourd'hui, la Française des Jeux propose une cagnotte de 15 millions d'euros à décrocher. Un montant généreux qui devrait attirer de nombreux joueurs désireux de tenter leur chance ce mercredi soir. Le résultat du tirage du Loto de ce soir est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Pas de grand gagnant au précédent tirage du Loto

Lors du précédent tirage du Loto, organisé le lundi 9 novembre 2026, la combinaison gagnante était 14-37-4-41-5, accompagnée du numéro chance 8. Le jackpot, qui s'élevait alors à 14 millions d'euros, n'a trouvé aucun preneur. Aucun joueur n'a en effet validé la grille complète lors de ce tirage, ce qui explique la hausse du montant mis en jeu ce mercredi.

Le tirage du Loto du 9 novembre a toutefois fait un heureux gagnant au rang 2. Ce chanceux a empoché la somme de 168 863,90 euros, un lot confortable qui vient récompenser une grille partiellement gagnante. Faute de gagnant au rang supérieur, la cagnotte a été réévaluée à la hausse, permettant au Loto d'aujourd'hui d'afficher ces 15 millions d'euros.

Jouer et miser au tirage du Loto

Pour participer au Loto de ce mercredi 11 novembre 2026, le principe reste simple. Il suffit, après avoir enregistré sa mise, de sélectionner cinq numéros sur une grille qui en compte 49 au total, puis de choisir un numéro chance compris entre 1 et 10. Une mécanique accessible qui séduit chaque semaine des millions de participants en quête du résultat du Loto gagnant.

Les tarifs appliqués pour jouer au Loto varient selon le type de grille retenu. Une grille classique cochée de cinq numéros et deux numéros Chance est proposée à 4,40 euros, contre 6 euros lors d'un Super Loto. Pour une grille à six numéros et un numéro Chance, le prix monte à 13,20 euros pour un tirage classique, et à 18 euros pour un Super Loto. Multiplier les combinaisons permet d'augmenter ses chances, mais fait aussi grimper la facture.

Récupérer ses gains après le résultat du Loto

Pour les joueurs ayant misé en ligne, les gains décrochés au Loto sont directement crédités sur leur compte FDJ. Si les coordonnées bancaires ont été préalablement renseignées, un virement automatique peut être effectué pour toute somme allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce plafond, un contact avec le service dédié de la Française des Jeux devient nécessaire pour organiser le versement du gain.

Rendez-vous donc ce mercredi soir pour découvrir en direct le résultat du Loto et les cinq numéros accompagnés du numéro chance qui pourraient faire d'un joueur un nouveau multimillionnaire. Avec 15 millions d'euros à la clé, le tirage du Loto de ce mercredi 11 novembre s'annonce particulièrement attractif pour les parieurs.

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