Tirage du Loto : tous les résultats du mercredi 11 novembre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Parmi les plus grosses fortunes de l'histoire du Loto, deux jackpots complètent le podium. Le 6 juin 2011, un heureux gagnant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait remporté 23 millions d'euros. Ces deux victoires figurent parmi les cinq plus importants jackpots jamais distribués dans l'histoire du Loto en France, témoignant de la capacité du jeu à transformer des particuliers en multimillionnaires.

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires. La raison ? Un ticket perdu, oublié, ou simplement jamais vérifié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester et réclamer leurs gains. Passé ce délai, ces sommes sont considérées comme "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.

Disponible uniquement sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des Jeux, le pack MultiChances est une option qui permet de jouer à grande échelle. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros. Les parts sont proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule pensée pour maximiser ses chances de décrocher un gain.

21:10 - Comment récupérer ses gains au Loto en ligne Vous avez joué au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile et vos numéros sont sortis ? Bonne nouvelle : vos gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vous avez renseigné vos coordonnées bancaires, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faudra contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple, pensée pour sécuriser le versement des gains, quelle que soit leur importance.

20:58 - Les numéros qui sortent le plus souvent au Loto Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent dans les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12,00 % de sorties, soit 136 apparitions au total, dont la dernière remonte au 4 novembre 2026. Le 31 suit de près avec 135 sorties (11,92 %), tandis que les numéros 3, 5 et 24 se partagent la troisième place avec chacun 126 sorties et 11,12 % de fréquence. Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités permettant d'anticiper les résultats à venir.

20:52 - Le Loto : ses plus gros gains de 2025 En 2025, le Loto a récompensé plusieurs joueurs avec des gains exceptionnels. Le plus gros jackpot de l'année s'est élevé à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains records ont suivi : 20 millions d'euros décrochés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros gagnés en Occitanie le 26 février. Ces trois victoires illustrent la diversité géographique des grands gagnants du Loto à travers la France. Si l'Euromillions propose des jackpots plus élevés, le Loto reste capable de faire naître des millionnaires aux quatre coins du territoire.

20:46 - Le prix du Loto va augmenter en 2027 L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché le 15 octobre dernier : le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros à partir du 4 octobre 2027. Une hausse modeste, mais qui concernera tous les joueurs habitués du jeu. Parallèlement, le plancher des gains sera également relevé : tout gagnant touchera désormais au moins 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Une évolution qui va dans le sens des joueurs, même pour les lots les plus modestes.

20:40 - Le Loto, une région plus chanceuse que les autres L'Île-de-France domine le classement régional du Loto avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains enregistrés en 2025. Côté sécurité, les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance, avec accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre. Les boules font par ailleurs l'objet d'un contrôle deux fois par an par un organisme extérieur.

20:34 - Quels numéros jouer au Loto pour maximiser ses gains ? Au Loto, le choix des numéros ne change pas les probabilités, mais peut influencer le montant des gains en cas de victoire. Le 13, le 7 ou les dates d'anniversaire figurent parmi les combinaisons les plus jouées en France : en cas de jackpot, les gains seraient partagés entre de nombreux gagnants. Pour limiter ce risque, il est conseillé de compléter sa grille avec des numéros supérieurs à 31, comme le 36, le 37, le 39, le 40 ou le 46, bien moins fréquemment cochés par les joueurs.

20:26 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent décrocher le gros lot. Côté statistiques, entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment tirés étaient le 22, le 26 et le 31. Ces données restent toutefois sans garantie : le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible, le hasard restant le seul maître du jeu.

20:20 - Que deviennent les gains non réclamés au Loto ? Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent officiellement "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Un mécanisme qui rappelle l'importance pour chaque joueur de vérifier ses tickets dans les délais impartis.

20:08 - En 2025, le Loto crée des millionnaires à rythme soutenu En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Pour tenter sa chance dans les meilleures conditions, les joueurs peuvent s'appuyer sur le simulateur en ligne de la FDJ, qui permet d'estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code Loto, sa participation éventuelle au 2nd tirage ainsi que le jour de tirage choisi.

20:02 - Jouer au Loto en toute sécurité, les règles à connaître Le Loto propose également un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto, à 6,60 euros la part. Ce format offre davantage de chances de gagner, mais les gains sont partagés entre les participants. Par ailleurs, les joueurs ayant misé en point de vente physique peuvent retirer leurs gains jusqu'à 30 000 euros directement chez le commerçant. Au-delà, le service client oriente vers le service Relations Gagnants. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction. Une aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:55 - Une région domine le Loto, et ce n'est pas une surprise L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants recensés. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Par ailleurs, la FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant d'estimer ses gains potentiels en renseignant ses numéros, son code Loto, sa participation au 2nd tirage et le jour de tirage choisi.

19:49 - Le Loto, une histoire qui remonte au XVIe siècle Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines au XVIe siècle en Italie. C'est sous le gouvernement Chirac que le jeu a été officialisé dans sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé grâce à des gains qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Pour multiplier ses chances, la FDJ propose également le pack MultiChances, disponible uniquement sur fdj.fr ou sur son application mobile, composé de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, avec des parts à 4,40 euros.

19:43 - Ce que les joueurs du Loto doivent savoir sur leurs gains À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes gagnants. Pour les joueurs en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Un virement bancaire automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60. Attention : les gains non réclamés sous 60 jours sont reversés au Trésor public.

19:37 - Les numéros les plus sortis du Loto depuis 2008 Depuis le lancement du Loto moderne en 2008, la FDJ a publié des statistiques sur les numéros les plus fréquemment tirés. Le 41 domine le classement avec plus de 280 sorties, soit une présence dans 16 % des tirages, devant le 13 (265 apparitions), le 22 (260), le 35 (258) et le 15 (255). Côté numéros chance, le 7 arrive en tête avec 180 sorties, devant le 5 et le 9. Ces données n'ont toutefois aucune valeur prédictive : chaque tirage repart de zéro, avec une chance sur 19 millions de décrocher le jackpot.

19:31 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026 En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement dense. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois coïncidant avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. S'ajoutent à ce calendrier deux Grands Loto, prévus en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun. Ces rendez-vous exceptionnels viennent ponctuer une année déjà riche en tirages pour les amateurs du Loto, qui disposent ainsi de plusieurs occasions d'espérer décrocher des gains particulièrement élevés.

19:24 - Les plus grands jackpots de l'histoire du Loto Derrière le record absolu de 30 millions d'euros décroché à Orgères en décembre 2021, le Loto compte d'autres gains historiques remarquables. Le 6 juin 2011, c'est à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, qu'un joueur avait empoché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne avait remporté 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros jackpots jamais distribués. Ces gains exceptionnels témoignent de l'ampleur des sommes que le Loto peut redistribuer à ses joueurs chanceux.