Tirage du Loto : tous les résultats du mercredi 11 novembre 2026 sont tombés [EN LIGNE]

Tirage du Loto : tous les résultats du mercredi 11 novembre 2026 sont tombés [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 11 novembre 2026 est désormais connu et aucun joueur n'a remporté le jackpot de 15 millions.

Ce mercredi 11 novembre 2026, des millions de Français attendaient avec impatience le verdict du tirage du Loto, dont la cagnotte atteignait 15 millions. La Française des Jeux a désormais communiqué ses résultats officiels, consultables ci-dessous. Une somme de cette ampleur avait largement suffi à mobiliser joueurs chevronnés et novices dans l'espoir de décrocher le jackpot.

 

Le tirage du Loto de ce mercredi révèle la combinaison suivante : 14 - 17 - 29 - 4 - 5, assortie du numéro Chance 8. Le jackpot de 15 millions n'a pas trouvé preneur ce soir : aucun participant n'a validé l'intégralité de la combinaison gagnante. En revanche, quatre joueurs de rang 2 ont décroché chacun un gain de 47 600,90 euros à l'issue de ce résultat du Loto.

Le jackpot du Loto s'envole vers un Super Loto à 21 millions

Faute de grand gagnant, le tirage du Loto enclenche automatiquement le mécanisme de report qui propulse la mise en jeu au niveau supérieur. La FDJ a d'ores et déjà annoncé un prochain Super Loto, prévu le vendredi 13 novembre 2026, avec un jackpot exceptionnel de 21 millions. Ce phénomène d'accumulation, familier des habitués, ne manque jamais d'élargir le cercle des joueurs tentés par l'aventure.

Résultat du Loto et règles du jeu, ce qu'il faut savoir pour jouer

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur choisit cinq numéros parmi 1 à 49 et un numéro Chance de 1 à 10, le tout pour une grille de base à 2,20 euros. Le jeu est accessible aussi bien chez un buraliste agréé que sur fdj.fr ou via l'application mobile. Avec trois rendez-vous hebdomadaires — le lundi, le mercredi et le samedi — le Loto s'inscrit dans un rythme régulier qui fidélise son public semaine après semaine.

Pour élargir leurs chances, certains joueurs misent sur les grilles en système, qui permettent de cocher davantage de numéros sur une même grille et de démultiplier les combinaisons jouées. D'autres préfèrent s'en remettre à la grille Flash, générée aléatoirement par le terminal. Quelle que soit l'approche retenue, le résultat du Loto reste mathématiquement imprévisible, chaque combinaison disposant d'environ une chance sur 19 millions d'être tirée.

En cas de gain au tirage du Loto, les joueurs bénéficient d'un délai de soixante jours à partir de la date du tirage pour réclamer leurs lots. Les sommes inférieures ou égales à 500 euros peuvent être récupérées directement auprès d'un buraliste partenaire FDJ. Pour des montants plus importants, la FDJ prend en charge l'accompagnement des gagnants dans l'ensemble de leurs démarches.

Dernières mises à jour

- Le top 5 des plus gros jackpots du Loto

Parmi les plus grosses fortunes de l'histoire du Loto, deux jackpots complètent le podium. Le 6 juin 2011, un heureux gagnant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, avait empoché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui avait remporté 23 millions d'euros. Ces deux victoires figurent parmi les cinq plus importants jackpots jamais distribués dans l'histoire du Loto en France, témoignant de la capacité du jeu à transformer des particuliers en multimillionnaires.

- Ce que l'on sait sur les gains non réclamés au Loto

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires. La raison ? Un ticket perdu, oublié, ou simplement jamais vérifié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester et réclamer leurs gains. Passé ce délai, ces sommes sont considérées comme "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.

- Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances

Disponible uniquement sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des Jeux, le pack MultiChances est une option qui permet de jouer à grande échelle. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun offrant la possibilité de remporter 20 000 euros. Les parts sont proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule pensée pour maximiser ses chances de décrocher un gain.

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