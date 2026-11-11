Attentat de Trappes : Kevin Tessier avait listé des personnalités LFI et écologistes

L'auteur présumé de l'attentat de Trappes, Kevin Tessier, avait noté sur un post-it les noms et numéros de téléphone de plusieurs personnalités de La France insoumise et des Écologistes.

Les enquêteurs ont fait une découverte inquiétante au domicile du suspect de l'attentat raciste des Yvelines. Selon des informations de RMC et BFMTV, révélées ce mercredi 11 novembre 2026, Kévin Tessier avait inscrit sur un post-it les noms de plusieurs personnalités de gauche, membres de La France insoumise et des Écologistes. Le document a été retrouvé lors de la perquisition menée chez lui peu après l'attaque du 23 octobre.

À côté de ces noms figuraient des numéros de téléphone, associés à trois personnalités politiques que le suspect avait isolées. La liste comportait aussi l'identité d'une militante antiraciste engagée contre les violences policières. Interrogé sur ce document pendant sa garde à vue, Kevin Tessier a expliqué l'avoir constitué grâce à un site pirate rassemblant "toutes les fuites de données des Français".

"Parce que c'est des gauchistes, des ennemis de la France"

Invité à expliquer le sens de cette liste, l'homme de 39 ans a assuré aux enquêteurs qu'il n'avait encore rien planifié, mais que ces informations "pouvaient lui servir un jour". Quand les policiers lui ont demandé pourquoi il avait choisi ces personnalités, il a répondu "parce que c'est des gauchistes, des ennemis de la France".

Interrogé sur ses intentions, le suspect a ensuite cherché à minimiser la portée de sa démarche. "J'avais juste pris les numéros, je n'avais pas de projet en cours", a-t-il déclaré. Contactés par RMC et BFMTV, ses avocats n'étaient pas joignables dans l'immédiat.

Un attentat raciste qui a fait un mort et sept blessés

Le 23 octobre, Kevin Tessier est soupçonné d'avoir tué Pengo Bossio Wangi, un Français noir de 26 ans, et blessé sept autres personnes à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Parmi les blessés figure une fillette de 12 ans, grièvement touchée, dont le pronostic vital n'est plus engagé. Selon le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, le suspect a reconnu avoir prémédité son acte et ciblé "spécifiquement" des personnes "de type musulman, africain ou nord-africain".

Il a été mis en examen le 29 octobre par un juge antiterroriste, notamment pour assassinat et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, commis en raison de l'appartenance des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion. Placé en détention provisoire, il a tenté de mettre fin à ses jours en prison début novembre, avant de réintégrer sa cellule après une brève prise en charge médicale.