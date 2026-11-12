Attentat de Trappes : plusieurs personnalités de gauche ciblées par Kevin Tessier ? La liste dévoilée

L'auteur présumé de l'attentat de Trappes, Kevin Tessier, avait inscrit sur un post-it les noms de plusieurs personnalités de LFI et des Écologistes : deux députés, un maire et une militante.

Les enquêteurs ont fait une découverte inquiétante au domicile du suspect de l'attentat raciste des Yvelines. Selon RMC et BFMTV, qui ont révélé l'information mercredi 11 novembre, Kevin Tessier avait inscrit sur un post-it les noms de plusieurs personnalités de gauche, membres de La France insoumise et des Écologistes. Le document a été retrouvé lors de la perquisition menée chez lui peu après l'attaque du 23 octobre.

À côté de certains noms figuraient des numéros de téléphone, qui, d'après les informations de BFMTV, ne sont pas des numéros authentiques. Trois personnalités politiques toutefois ainsi été ciblées, auxquelles s'ajoutait une militante antiraciste engagée contre les violences policières, soit quatre personnes au total, précise BFMTV. Interrogé sur cette liste pendant sa garde à vue, Kevin Tessier a expliqué l'avoir constituée grâce à un site pirate rassemblant, selon ses mots, "toutes les fuites de données des Français".

Aymeric Caron pas surpris, Assa Traoré "choquée"

Les parlementaires concernés sont Sandrine Rousseau et Aymeric Caron, tout comme le maire de Roubaix David Guiraud et enfin Assa Traoré, militante, toujours selon les informations de nos confrères qui assurent avoir obtenu l'accord des quatre personnes citées pour divulguer leurs noms. Face aux enquêteurs, le suspect a nié tout projet d'action violente à leur encontre : "Non, non, non j'avais juste pris les numéros mais je n'avais pas de projet en cours", a-t-il déclaré.

"Je sais que je suis une cible et ça se concrétise ici", a réagi mercredi auprès de RMC la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui regrette "l'apprendre par la police et le ministère de l'Intérieur et pas la presse". "C'est très léger de la part du ministère", poursuit-elle. "Je suis choquée", confie de son côté Assa Traoré. "C'est grave que les autorités ne nous préviennent pas", ajoute la militante qui envisage des suites judiciaires. Enfin, Aymeric Caron confie n'être "malheureusement" pas surpris de figurer sur cette liste. "Je reçois des menaces depuis de nombreuses années et pas prises au sérieux par les autorités", assure-t-il auprès de RMC.

Je remercie les équipes de RMC / BFM de mapprendre que je figure visiblement sur une liste du terroriste de Trappes car je nai toujours eu aucun mot du gouvernement. Mais je suis peut-être trop exigeant de demander à être prévenu quand un terroriste semble vouloir ma peau ? Ce qui compte à mes yeux cest avant tout la protection des habitants de Roubaix dont je suis le maire. Et la sécurité quotidienne de millions de compatriotes gravement menacés par le racisme débridé qui se déchaîne dans tout le pays. Les menaces personnelles ne mempêcheront ni de dormir ni de combattre le racisme. Je suis par ailleurs un peu déçu car il paraît que je ne suis que 4e de la liste. Je loupe le podium de peu, je vais donc faire des efforts pour me faire détester encore plus par les racistes de ce genre. — David Guiraud (@GuiraudInd) November 11, 2026

"Je remercie les équipes de RMC / BFM de m'apprendre que je figure visiblement sur une 'liste' du terroriste de Trappes car je n'ai toujours eu aucun mot du gouvernement. Mais je suis peut-être trop exigeant de demander à être prévenu quand un terroriste semble vouloir ma peau ? (...) Je suis par ailleurs un peu déçu car il paraît que je ne suis que 4e de la liste. Je loupe le podium de peu, je vais donc faire des efforts pour me faire détester encore plus par les racistes de ce genre", ironise David Guiraud.

"Parce que c'est des gauchistes, des ennemis de la France"

Invité à expliquer pourquoi il avait conservé ces informations, Kevin Tessier a assuré aux enquêteurs qu'il n'avait aucun projet en cours, mais qu'elles "pouvaient lui servir un jour". Il a justifié le choix de ces personnalités en les qualifiant de "gauchistes" et d'"ennemis de la France", tout en minimisant ensuite sa démarche : "J'avais juste pris les numéros". Confronté à des photos le montrant lors d'actions propalestiniennes et antipublicité en 2017 et 2018, il a affirmé avoir voulu "infiltrer les gauchistes". Ses avocats, Mes Baptiste Bellet et Eliott Amzallag, n'ont pas souhaité commenter.

"J'ai choisi les personnes sur lesquelles j'ai tiré en fonction de leur ethnie ou de leur religion. Voilà, type musulman ou africain." Le 27 octobre, après trois jours de garde à vue, l'homme de 39 ans a reconnu devant les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT) le caractère raciste de l'attentat de Trappes et de La Verrière, selon des déclarations consultées par BFMTV et RMC. Au cours de son audition, il a également tenté de justifier son passage à l'acte en reprenant plusieurs éléments de la propagande d'ultradroite.

Un attentat raciste qui a fait un mort et sept blessés

Le 23 octobre, Kevin Tessier est soupçonné d'avoir tué Pengo Bossio Wangi, 26 ans, et blessé sept personnes à Trappes et à La Verrière. Selon BFMTV, il aurait tiré à 128 reprises avec un pistolet-mitrailleur au cours d'un périple de 12 kilomètres. Le procureur national antiterroriste affirme qu'il a reconnu avoir prémédité son acte et ciblé "spécifiquement" des personnes "de type musulman, africain ou nord-africain".

En garde à vue, Kevin Tessier a dit penser à ce projet depuis plusieurs années et vouloir devenir "un exemple pour les Français". Mis en examen le 29 octobre pour assassinat et tentatives d'assassinat à caractère terroriste et raciste, il a été placé en détention provisoire. Début novembre, il a tenté de mettre fin à ses jours en prison.