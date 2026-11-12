"Fin du monde" vendredi 13 novembre 2026 : une étude scientifique a bien prédit cette date, mais un détail change tout

Une prédiction vieille de 66 ans refait surface au sujet du vendredi 13 novembre 2026. Derrière ce raccourci inquiétant se cache une véritable étude publiée dans une prestigieuse revue scientifique.

Le vendredi 13 novembre 2026 serait-il le dernier jour de l'humanité ? Depuis plusieurs jours, cette date circule sur les réseaux sociaux, accompagnée d'une étonnante référence scientifique. Contrairement à de nombreuses prophéties apocalyptiques, celle-ci ne se base pas sur les prédictions d'un voyant ou d'un texte religieux. Elle apparaît dans une étude publiée le 4 novembre 1960 dans la revue américaine Science, sous un titre particulièrement troublant : "Le jour du Jugement dernier : vendredi 13 novembre 2026".

À l'origine de cette publication, trois chercheurs de l'université d'Illinois, aux États-Unis : Heinz von Foerster, Patricia Mora et Lawrence Amiot. Leur objectif n'était pourtant pas de prévoir la destruction de la Terre, mais d'étudier l'évolution de la population mondiale. En analysant des estimations démographiques couvrant près de 2 000 ans, ils ont élaboré un modèle mathématique dans lequel la croissance de la population s'accélérait continuellement. Le résultat de leurs calculs pointait vers une date précise : 13 novembre 2026.

Selon leur équation, le nombre d'êtres humains, ce jour-là, devait alors tendre vers l'infini. Un résultat évidemment impossible dans la réalité, mais qui illustrait les limites d'une croissance démographique supposée toujours plus rapide. Les chercheurs ne prédisaient donc ni explosion de la planète, ni disparition soudaine de l'humanité. Leur titre volontairement provocateur visait surtout à attirer l'attention sur les conséquences d'une augmentation incontrôlée de la population.

Pourquoi le 13 novembre 2026 serait-il la date du "fin du monde" ?

Cette histoire a notamment refait surface après la republication d'un ancien article du journal égyptien Watani, daté du 29 novembre 1964 et signé Miche Takla. Selon BBC Afrique, plusieurs médias ont repris ce document en lui associant différentes hypothèses sur la fin du monde, parfois liées à l'activité solaire. Mais ces affirmations ne figurent pas dans l'étude scientifique de 1960 et le contenu intégral de l'article égyptien n'a pas été établi avec certitude.

La théorie d'une catastrophe solaire prévue pour le 13 novembre ne repose pas davantage sur des preuves scientifiques. Le Soleil traverse effectivement une période de forte activité, liée à son cycle naturel d'environ onze ans. En octobre 2024, la NASA et l'agence américaine NOAA ont annoncé que notre étoile était entrée dans sa phase de maximum solaire. Des tempêtes peuvent alors perturber les communications radios, les satellites ou certains réseaux électriques. Cela ne permet toutefois pas de prédire la destruction de la Terre à une date précise.

Un autre élément affaiblit définitivement la supposée prophétie : les calculs de 1960 ont cessé de correspondre à l'évolution réelle de la population mondiale. Dans un article publié par l'université Western, des chercheurs rappellent que la croissance démographique a commencé à s'écarter sensiblement du modèle de 1993. Le ralentissement de la natalité, que l'équation ne pouvait pas anticiper correctement, a changé la trajectoire mondiale.

Pas de fin du monde et de nouveaux chiffres sur la population mondiale

Les chiffres actuels sont très éloignés de l'infini imaginé dans le modèle. D'après les projections publiées par l'ONU, la population mondiale, estimée à 8,2 milliards d'habitants cette année-là, devrait atteindre un maximum d'environ 10,3 milliards au milieu des années 2080, avant de diminuer légèrement pour atteindre 10,2 milliards en 2100. Ces estimations restent des projections, mais elles reposent sur des données démographiques bien plus récentes.

Le véritable enjeu n'est donc plus une croissance infinie de l'humanité. Dans de nombreux pays, les scientifiques s'intéressent désormais à la baisse de la fécondité et au vieillissement de la population. Quant au vendredi 13 novembre 2026, aucune observation scientifique ne permet de lui attribuer un risque particulier pour la Terre. La date correspond simplement au résultat théorique d'une équation élaborée il y a plus de six décennies.