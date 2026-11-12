Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 12 novembre 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams du 12 novembre, la FDJ propose à nouveau 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Les résultats sont annoncés dans ce papier dès qu'ils sont connus.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 12 novembre 2026 propose une rente de 50 000 euros par mois pendant 30 ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre un et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit, les résultats EuroDreams sont annoncés ci-dessous dès qu'ils sont connus :

Un jackpot exceptionnel de 50 000 euros par mois à l'EuroDreams

Le chiffre pourrait en surprendre certains, et pourtant, la Française des jeux et ses homologues européens proposent bien, depuis quelques semaines, la coquette somme de 50 000 euros par mois pendant 30 ans. En temps normal, ce sont 20 000 euros par mois pendant 30 ans qui sont proposés comme jackpot du tirage EuroDreams. Mais en cette fin d'année, et alors que ce montant n'évolue pas au gré des victoires contrairement au gros lot du Loto ou de l'Euromillions, la FDJ et ses homologues ont décidé de pimenter un peu l'enjeu.

Il est certain qu'un tel jackpot promis à qui trouvera le résultat EuroDreams a de quoi motiver les troupes. Ce n'est toutefois pas la première fois qu'un gros lot supérieur aux fameux 20 000 euros par mois pendant 30 ans est promis au tirage EuroDreams. En effet, l'an passé, à la même époque, un jackpot de 30 000 euros par mois pendant 30 ans avait été proposé. Il avait toutefois fallu des semaines, et même trois mois pour être exact, pour que quelqu'un trouve enfin le résultat de l'EuroDreams.