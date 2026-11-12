Démission du PDG de Nvidia : qui est Kimberly Powell, supposée maîtresse ?

Les médias américains ont révélé mercredi que Jensen Huang, le PDG de Nvidia, aurait également eu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell. Mais qui est-elle ?

Jensen Huang a démissionné. L'annonce a eu l'effet d'une bombe ce jeudi 12 novembre dans le monde de la tech. Ce n'était toutefois plus un secret pour personne : le patron et cofondateur de Nvidia, société technologique américaine aujourd'hui leader mondial de l'intelligence artificielle, était sur la sellette. À l'origine ? La révélation d'une relation extraconjugale avec Alice Huang. Elle est la dirigeante de Megaspeed, une entreprise cliente de Nvidia. Mais la principale intéressée est aussi et surtout suspectée par les services de renseignement américains d'être une espionne chinoise.

Mercredi, les médias américains ont néanmoins révélé que ce ne serait pas la seule femme avec qui Jensen Huang aurait eu une relation extraconjugale. Né à Taïwan, l'homme d'affaires de 63 ans aurait également fricoté avec une certaine Kimberly Powell. Contrairement à Alice Huang, elle n'est pas suspectée d'espionnage. Kimberly Powell est en effet vice-présidente de Nvidia. Selon le New York Times, qui a révélé l'information, ils auraient été filmés en mars dernier en marge d'une conférence de l'entreprise en train d'être plutôt affectueux l'un envers l'autre. Les images auraient été prises dans un hôtel de San Jose, en Californie.

Kimberly Powell, haute responsable chez Nvidia

Âgée de 48 ans, Kimberly Powell a rejoint la société Nvidia en 2008, selon sa biographie sur le site Nvidia. Initialement recrutée pour positionner les GPU Nvidia comme plateforme d'accélération pour les instruments d'imagerie médicale, elle est désormais responsable des activités mondiales de l'entreprise dans le domaine de la santé, "notamment des plateformes matérielles et logicielles de calcul accéléré, d'intelligence artificielle et de visualisation qui alimentent l'écosystème de l'imagerie médicale, des sciences de la vie, de la découverte de médicaments et de l'analyse des données de santé", énumère sa biographie.

Avant cela, Kimberly Powell a également dirigé les activités de Nvidia dans l'enseignement supérieur et la recherche. Elle était aussi aux commandes des "programmes de promotion stratégique, [d]es laboratoires d'intelligence artificielle Nvidia et [du] programme Nvidia Inception". Selon sa biographie sur Bio International convention, Kimberly Powell a commencé sa carrière dans l'ingénierie et la gestion de produits de systèmes d'affichage diagnostique chez Planar Systems, après avoir obtenu une licence en génie électrique, avec spécialisation en génie informatique. Un diplôme obtenu dans le Massachusetts, à l'université de Northeastern. Tout comme Jensen Huang, il semblerait qu'elle soit mariée et ait deux enfants. À noter que si Jensen Huang a confirmé sa relation extraconjugale avec Alice Huang, il ne s'est pas encore exprimé sur sa possible relation extraconjugale avec Kimberly Powell.