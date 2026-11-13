Euromillions : tirage du vendredi 13 novembre 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Suivez en direct le résultat du tirage Euromillions du vendredi 13 novembre 2026 et découvrez si les 17 millions du jackpot trouvent enfin leur heureux gagnant.

Ce vendredi 13 novembre 2026, l'Euromillions s'invite à nouveau dans les foyers des joueurs européens avec un jackpot de 17 millions à saisir. Un tirage de l'Euromillions qui, comme toujours, ne durera que quelques secondes mais pourrait transformer radicalement la vie d'un heureux gagnant. Les cinq numéros, les deux étoiles et le code MyMillion sont à retrouver en direct ci-dessous dès leur publication officielle par la FDJ.

Le précédent tirage de l'Euromillions, organisé le mardi 10 novembre 2026, s'était conclu sans vainqueur au rang 1, aucun joueur n'ayant réussi à aligner la combinaison complète. Deux participants avaient néanmoins décroché le rang 2, synonyme de gains substantiels, en validant les cinq bons numéros assortis d'une seule étoile. C'est ce résultat de l'Euromillions sans jackpot remporté qui explique la remise en jeu de la cagnotte et le montant proposé ce soir.

Le résultat de l'Euromillions peut-il faire grimper la cagnotte jusqu'à 250 millions ?

Si 17 millions représentent déjà une somme vertigineuse, l'Euromillions est capable de bien plus. Depuis le relèvement de son plafond à 250 millions, le jeu européen a déjà frôlé et atteint ce record à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Chacun de ces tirages de l'Euromillions avait alors constitué un événement historique à l'échelle du continent.

Tirage de l'Euromillions et stratégies des joueurs, le hasard a toujours le dernier mot

Face à chaque tirage de l'Euromillions, de nombreux joueurs tentent d'affiner leur sélection en s'appuyant sur des statistiques de fréquence, distinguant numéros "chauds" et numéros "froids". Certains misent délibérément sur les boules les moins sorties, persuadés qu'un rééquilibrage finira par s'opérer, quand d'autres font le choix inverse. La FDJ est pourtant catégorique sur ce point : chaque numéro dispose d'une probabilité strictement identique d'apparaître lors du résultat de l'Euromillions, soit une chance sur 50 pour les numéros et une sur 12 pour les étoiles.

Quelle que soit la méthode retenue, l'issue du tirage de l'Euromillions demeure entièrement imprévisible, et aucune tendance passée ne saurait infléchir le destin d'une grille. Ce soir, joueurs aguerris et néophytes partagent donc exactement les mêmes chances face aux machines.

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