Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 13 novembre 2026 [EN LIGNE]

Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 13 novembre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 13 novembre 2026 est tombé et le jackpot de 17 millions repart à la hausse, faute de grand gagnant.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 13 novembre 2026 a livré son verdict. La Française des Jeux avait mis en jeu une cagnotte de 17 millions pour cette session hebdomadaire. Le résultat complet est disponible ci-dessous.

 

La combinaison officielle du tirage de l'Euromillions de ce soir s'établit comme suit : les numéros 16, 27, 32, 41 et 45, assortis des étoiles 2 et 12. Le jackpot de 17 millions n'a pas trouvé preneur ce vendredi. En revanche, quatre joueurs ont décroché le rang 2 en validant les cinq numéros gagnants accompagnés d'une seule étoile.

Le résultat de l'Euromillions relance la machine à suspense

Le tirage précédent du 10 novembre 2026 s'était déjà conclu sans vainqueur au rang 1, poussant la cagnotte à 17 millions. Deux joueurs avaient alors frôlé l'exploit en réunissant les cinq numéros mais en manquant la deuxième étoile. Ce nouvel échec collectif face au jackpot de l'Euromillions signifie qu'il repartira à la hausse pour le prochain tirage.

Avec 17 millions en jeu, l'Euromillions évoluait ce soir très loin de ses sommets historiques. Le plafond désormais fixé à 250 millions a déjà été atteint à trois reprises en l'espace de quelques mois, en Autriche, en Irlande puis en France. Chaque tirage de l'Euromillions sans grand gagnant alimente mécaniquement la progression de la cagnotte, et les enchaînements de semaines sans jackpot peuvent parfois propulser les mises en jeu vers des niveaux spectaculaires.

Hasard pur, statistiques et intuitions face au tirage de l'Euromillions

Malgré la tentation d'analyser les fréquences de sortie ou de repérer des tendances dans les historiques, le résultat de l'Euromillions ne se laisse gouverner par aucune logique humaine. Les probabilités sont immuables : une chance sur 50 pour chaque numéro, une sur 12 pour chaque étoile, et aucun tirage passé n'exerce la moindre influence sur le suivant. La machine traite chaque grille avec la même indifférence mathématique, qu'elle ait été jouée pour la première fois ou depuis des années.

Dernières mises à jour

- Quel pays a produit le plus de grands gagnants de l'Euromillions ?

Le Royaume-Uni domine le palmarès des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots remportés, devant la France (134) et l'Espagne (124). Le Portugal totalise 86 victoires, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun, tandis que le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Ces écarts s'expliquent notamment par la taille des populations et le volume de grilles jouées, sachant que chaque combinaison offre exactement une chance sur 139 838 160 de décrocher le gros lot.

- Un record à 250 millions d'euros atteint trois fois en quelques mois

Longtemps plafonné à 190 millions d'euros, le jackpot de l'Euromillions peut désormais atteindre 250 millions d'euros. Ce nouveau plafond, relevé récemment, a déjà été décroché à trois reprises en l'espace de quelques mois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Trois jackpots historiques qui témoignent de l'attractivité grandissante de cette loterie européenne, jouée dans neuf pays et trois principautés, dont Monaco, Andorre et le Liechtenstein.

- 250 millions d'euros partagés entre amis : le record français à l'Euromillions

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, soit le jackpot maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un record national qui efface les précédents : 220 millions décrochés par un joueur de Tahiti en 2021, 200 millions remportés par un retraité du Sud de la France en décembre 2020, et 178 millions pour un couple alsacien en novembre 2025.

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