Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 13 novembre 2026 [EN LIGNE]

Le Royaume-Uni domine le palmarès des gagnants de premier rang à l'Euromillions avec 137 jackpots remportés, devant la France (134) et l'Espagne (124). Le Portugal totalise 86 victoires, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun, tandis que le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Ces écarts s'expliquent notamment par la taille des populations et le volume de grilles jouées, sachant que chaque combinaison offre exactement une chance sur 139 838 160 de décrocher le gros lot.

Longtemps plafonné à 190 millions d'euros, le jackpot de l'Euromillions peut désormais atteindre 250 millions d'euros. Ce nouveau plafond, relevé récemment, a déjà été décroché à trois reprises en l'espace de quelques mois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Trois jackpots historiques qui témoignent de l'attractivité grandissante de cette loterie européenne, jouée dans neuf pays et trois principautés, dont Monaco, Andorre et le Liechtenstein.

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, soit le jackpot maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Un record national qui efface les précédents : 220 millions décrochés par un joueur de Tahiti en 2021, 200 millions remportés par un retraité du Sud de la France en décembre 2020, et 178 millions pour un couple alsacien en novembre 2025.

22:06 - Plusieurs rangs de gains à l'Euromillions : le jackpot n'est pas la seule récompense Remporter le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent empocher plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant trouvé les cinq chiffres sans aucun numéro étoile repartent avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par ailleurs, les chances de gagner ne dépendent pas du nombre de participants : elles sont uniquement déterminées par le nombre de combinaisons possibles, soit 139 838 160, quelle que soit la fréquentation du tirage.

22:00 - Jouer à l'Euromillions sans se déplacer, c'est possible Impossible de rejoindre un point de vente avant la fermeture ? L'Euromillions reste accessible en ligne, via le site de la Française des jeux ou son application mobile. Une option particulièrement utile pour les retardataires qui se retrouveraient devant un bureau fermé à 20h. Côté tarif, une grille simple est fixée à 2 €, mais en France, la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million a porté ce montant minimal à 2,50 € par grille depuis février 2014. Au Royaume-Uni et en Suisse, les tarifs s'établissent respectivement à 2 £ et 3,5 CHF.

21:54 - Des gains intermédiaires significatifs pour des joueurs français Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Le 3 avril, un Français ayant trouvé les cinq bons numéros et une étoile a empoché 236 718,40 euros. Le 27 mars, une grille validée en France avec cinq numéros et une étoile rapportait 353 647,20 euros à son détenteur. Ces gains intermédiaires rappellent que l'Euromillions offre plusieurs paliers de récompenses, bien au-delà du seul jackpot qui fait régulièrement la une.

21:48 - Récupérer ses gains à l'Euromillions : les démarches selon le montant remporté Vous avez coché la bonne combinaison au tirage du mardi 21 avril 2026 ? Les démarches pour encaisser vos gains dépendent du montant remporté. En cas de jeu en ligne, votre compte est crédité automatiquement. Pour une grille achetée en point de vente FDJ, rendez-vous directement sur place si le gain ne dépasse pas 30 000 euros. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se présenter dans un centre de paiement FDJ. Au-delà d'un demi-million d'euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux grands gagnants.

21:42 - My Million : deux millionnaires par semaine créés en France grâce à l'Euromillions Depuis le début de l'année 2026, le My Million a déjà engendré 28 millionnaires en France, au rythme de deux par tirage hebdomadaire. Les heureux gagnants sont issus de toutes les régions du pays : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Cette loterie transnationale, coorganisée par dix sociétés de jeux réparties dans douze pays européens, fonctionne avec quatre devises différentes. L'internationalisation du jeu permet d'atteindre des gains bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais réduit en contrepartie considérablement les chances de remporter le jackpot.

21:36 - Neuf pays et plus de 214 millions d'habitants : le terrain de jeu de l'Euromillions Lancé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi à six autres pays : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse, rejoignant l'aventure dès octobre de la même année. Plusieurs principautés — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — participent également, portant le bassin potentiel de joueurs à environ 214 millions d'habitants. C'est cette dimension internationale qui permet d'atteindre des jackpots aussi colossaux, alimentés chaque semaine par des millions de joueurs répartis sur l'ensemble du continent européen.

21:30 - My Million : une chance sur 140 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions Chaque joueur qui tente sa chance à l'Euromillions dispose d'une probabilité d'une sur 139 838 160 de remporter le jackpot. Ce chiffre ne varie pas selon le nombre de participants : il dépend uniquement des combinaisons possibles sur la grille. Toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées — à titre d'exemple, une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7 n'a ni plus ni moins de chances qu'une autre. Côté redistribution, le jeu My Million affiche un taux compris entre 25 et 50 %, qui diminue à mesure que le nombre de joueurs augmente.

21:24 - Qui présente le tirage de l'Euromillions sur TF1 ? Depuis janvier 2014, TF1 assure la diffusion du tirage de l'Euromillions en France, après avoir remporté l'appel d'offres de la Française des Jeux. Ce n'est pas la première fois que la chaîne occupe ce rôle : elle diffusait déjà le tirage de 2004 à 2010, avant que France 2 prenne le relais de janvier 2011 à décembre 2013. Plusieurs animateurs se succèdent à l'antenne pour présenter les résultats, parmi lesquels Jean-Pierre Foucault, Marion Jollès, Karine Ferri et Emma Cubaynes.

21:18 - Les numéros les moins tirés à l'Euromillions depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se font particulièrement rares aux tirages de l'Euromillions, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 22 affiche le taux de sortie le plus bas avec seulement 6,79 %, pour 48 apparitions au total, sa dernière remontant au 16 octobre 2026. Derrière lui, le 1 (6,93 %, 49 sorties), le 43 (7,64 %, 54 sorties), puis le 31 et le 4 (8,63 % chacun, 61 sorties). Ces chiffres restent des statistiques : ils ne préjugent en rien des probabilités de tirage à venir.

21:12 - Les numéros les plus tirés à l'Euromillions depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, le numéro 35 est celui qui sort le plus souvent à l'Euromillions, avec 12,73 % de sorties et 90 apparitions au total, dont la dernière le 23 octobre 2026. Il est suivi de près par le 42 (86 sorties, 12,16 %), le 21 (83 sorties, 11,74 %), le 10 (82 sorties, 11,60 %) et le 29 (81 sorties, 11,46 %). Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Il ne s'agit toutefois que de statistiques, et non de probabilités de tirage.

21:00 - L'Euromillions crée deux millionnaires par semaine en France Même lorsque le jackpot principal n'est pas remporté, l'Euromillions garantit un nouveau millionnaire en France à chaque tirage grâce au code My Million. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement attribué à chaque grille achetée en France : le joueur ne peut pas le choisir lui-même. Avec deux tirages par semaine, ce dispositif engendre donc deux millionnaires français chaque semaine. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été créés. Les gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM.

20:54 - En France, chaque grille d'Euromillions coûte au minimum 2,50 € Depuis février 2014, jouer à l'Euromillions en France implique une participation obligatoire au jeu complémentaire My Million, ce qui a porté le prix minimal d'une grille à 2,50 €. Sans ce dispositif propre à l'Hexagone, le prix d'une grille simple est fixé à 2 € depuis la création du jeu, dont seulement 1 € est redistribué aux joueurs. Au Royaume-Uni et en Suisse, les tarifs sont respectivement de 2 £ et 3,5 CHF, ajustables selon les taux de change.

20:48 - Un ticket sur douze gagnant à l'Euromillions À chaque tirage de l'Euromillions, en moyenne un ticket sur douze remporte un gain. Ce chiffre s'explique par la variété des paliers de lots : même en ne trouvant que quelques numéros de la combinaison gagnante, un joueur peut repartir avec une récompense. Il est donc conseillé de vérifier soigneusement ses tickets après chaque tirage. Les résultats officiels sont communiqués par la Française des Jeux, qui publie la combinaison gagnante, les numéros étoile ainsi que le code My Million.

20:42 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions Tous les gains ne se récupèrent pas de la même façon. En point de vente, les sommes inférieures à 30 000 euros peuvent être perçues directement sur place, reçu en main. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60. La répartition détaillée des gains, elle, est publiée plus tard dans la soirée par la Française des jeux.

20:36 - Soixante jours pour réclamer ses gains à l'Euromillions Tout gagnant de l'Euromillions dispose d'un délai strict de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir ses gains. Ce délai court "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé", et non nécessairement à partir du tirage gagnant lui-même. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Par ailleurs, le plafond de la cagnotte, fixé à 250 millions d'euros, a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025.

20:30 - Un record à 250 millions partagé entre amis En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions à l'Euromillions, soit le plafond maximal de la cagnotte. Fait marquant : c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien a également remporté 178 millions en novembre 2025. Ce plafond de 250 millions est en vigueur depuis février 2020, contre 190 millions auparavant.