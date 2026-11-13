Loto : le résultat du tirage du vendredi 13 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]

Le tirage du Loto du vendredi 13 novembre 2026 a proposé 21 millions et le résultat est désormais à suivre en direct.
Ce vendredi 13 novembre 2026, la Française des Jeux organise un Super Loto, un tirage spécial à 21 millions minimum et exceptionnellement 50 codes gagnants à 20 000 euros. Un événement qui cristallise l'attention d'un nombre de participants bien supérieur à une soirée ordinaire. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur diffusion officielle par la FDJ.
Pour comprendre l'ampleur de la cagnotte proposée ce soir, il faut revenir au précédent tirage du Loto, dont les numéros gagnants étaient 4, 5, 14, 17 et 29, assortis du numéro Chance 8. L'absence de grand gagnant lors de cette session a mécaniquement alimenté la dotation actuelle, propulsant le jackpot à ce niveau exceptionnel. C'est précisément cette logique d'accumulation qui transforme certains tirages du Loto en rendez-vous nationaux.
Vendredi 13, le tirage du Loto s'offre un format hors norme
Les vendredis 13 occupent une place à part dans le calendrier de la FDJ, qui en profite pour déployer des formats de jeu amplifiés capables de mobiliser des millions de Français. Cette tradition ancre le tirage du Loto dans une dimension presque rituelle, mêlant superstition populaire et espoir de décrocher une somme qui change une vie. Le résultat du Loto de ces soirs-là est scruté avec une intensité que peu d'autres événements grand public atteignent.
La mécanique propre au Loto repose sur cinq numéros à sélectionner parmi 49, combinés à un numéro Chance allant de 1 à 10. Simple en apparence, ce système génère un nombre astronomique de combinaisons possibles, chacune dotée de la même probabilité mathématique d'être tirée. C'est cette équité absolue qui, semaine après semaine, nourrit l'engouement pour le tirage du Loto et maintient l'incertitude jusqu'au bout.
50 codes à 20 000 euros, une autre façon de gagner grâce au résultat du Loto
Au-delà du jackpot principal, les 50 codes gagnants associés à ce tirage du Loto constituent une porte d'entrée supplémentaire vers un gain substantiel. Chaque grille achetée, que ce soit en ligne sur le site de la FDJ ou dans un point de vente physique, se voit attribuer un code unique pouvant valoir 20 000 euros indépendamment des numéros tirés. Cette double mécanique renforce considérablement l'intérêt d'une soirée déjà placée sous le signe de l'exceptionnel.
Les joueurs sont invités à vérifier leurs grilles avec soin dès la publication du résultat du Loto, la FDJ restant la seule autorité habilitée à confirmer officiellement les numéros gagnants et les codes validés. Qu'ils aient joué pour la première fois ou qu'ils soient des habitués du tirage du Loto, tous les participants disposent des mêmes chances face aux numéros qui seront tirés ce soir.
Dernières mises à jour
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez gagné au Loto ? Les démarches varient selon le canal d'achat. En point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, il faut contacter le service Relations Gagnants. Attention : le délai pour récupérer ses gains est de 60 jours. Pour les joueurs en ligne, via FDJ.fr ou l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, un appel au 09 69 36 60 60 est nécessaire pour un accompagnement personnalisé.
- Les numéros les plus sortis du Loto depuis 2008
Depuis le lancement du Loto moderne en 2008, la FDJ a publié des statistiques sur les numéros les plus fréquemment tirés. Le 41 domine avec plus de 280 sorties, présent dans 16 % des tirages, suivi du 13, du 22, du 35 et du 15. Côté numéros chance, le 7 arrive en tête avec 180 sorties, devant le 5 et le 9. Ces données n'ont aucune valeur prédictive : chaque tirage repart de zéro, et la probabilité de décrocher le jackpot reste d'une chance sur 19 millions.
- Le "roll-down" du Loto bientôt déclenché plus tôt
En octobre 2027, la FDJ prévoit de modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down" au Loto. Ce mécanisme permet de redistribuer le jackpot aux gagnants du deuxième rang lorsque personne ne décroche le gros lot. Jusqu'ici, cette redistribution s'activait après 34 tirages consécutifs sans grand gagnant. Désormais, elle sera déclenchée dès le 11e tirage. Un changement majeur qui pourrait rendre les gros gains secondaires nettement plus fréquents pour les joueurs.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a multiplié les heureux à travers toute la France. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent décrocher le gros lot. Un chiffre qui illustre la portée du jeu : qu'il s'agisse d'un gain modeste ou d'une somme plus importante, les occasions de gagner sont nombreuses et concernent des profils de joueurs très variés.
- Le numéro 13 au Loto : populaire mais pas si chanceux
Le numéro 13 est le deuxième numéro le plus joué en France au Loto. Pourtant, il n'a ni plus ni moins de chances d'être tiré que les autres. Et sa popularité a un revers : lorsqu'il sort, le gain moyen pour trois bons numéros baisse d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs joueurs. Cette tendance dépasse les frontières : à l'EuroMillions, le 13 est également le deuxième numéro le plus coché, juste derrière le 7.
- En 2025, le Loto crée un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ a enregistré un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Par ailleurs, une idée reçue persiste chez de nombreux joueurs : certaines combinaisons sembleraient plus "logiques" que d'autres. En réalité, chaque combinaison possible a exactement la même probabilité d'être tirée. À titre d'exemple, une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.
- Quand le Loto a fait des heureux en Île-de-France et ailleurs
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr comptabilisent quant à eux 81 gagnants, soit 17,9 % des gains enregistrés en 2025. Côté records, le plus gros jackpot remporté en Île-de-France reste celui du 6 juin 2011 : 24 millions d'euros empochés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Le 19 mai 2014, un couple de Libourne avait de son côté décroché 23 millions d'euros, complétant le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto.
- Le Loto, une longue histoire qui a fait des millionnaires
Né en Italie au XVIe siècle, le Loto trouve ses racines bien avant la Loterie nationale créée en 1933. C'est sous sa forme moderne, officialisée par le gouvernement Chirac, que le premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur vie basculer. En 2025, les trois plus gros gains de l'année ont atteint respectivement 23 millions d'euros en Gironde, 20 millions en Bretagne et 19 millions en Occitanie. Le Loto reste l'un des premiers pourvoyeurs de millionnaires en France.
- Les rangs de gains au Loto : ce qu'il faut savoir
Au Loto, décrocher un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permettent déjà de remporter des sommes significatives. Par ailleurs, si plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. En 2026, six Super Loto sont au programme, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros.
- Le Loto, trois fois par semaine et des rendez-vous exceptionnels
Le Loto propose des tirages chaque lundi, mercredi et samedi. Tout au long de l'année, des événements spéciaux viennent enrichir le calendrier : les Super Loto, organisés notamment lors des vendredis 13, et les Grands Loto, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros, programmés en été et à Noël. À noter également : le plancher des gains sera prochainement relevé à 3 euros minimum par gain, contre 2,20 euros actuellement. Une évolution favorable aux joueurs, y compris pour les lots les plus modestes. Rappel important : le jeu est réservé aux majeurs. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 reste disponible.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto en point de vente physique ? Les modalités de récupération varient selon le montant remporté. Pour les gains jusqu'à 30 000 euros, le retrait peut s'effectuer directement auprès du commerçant où le billet a été acheté. Au-delà de ce seuil, le joueur doit contacter le service client, qui l'oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains.
- Le pack MultiChances, une option pour tenter sa chance au Loto
Pour les joueurs souhaitant multiplier leurs chances au Loto, le pack MultiChances représente une alternative intéressante. Composé de 600 parts et d'autant de codes Loto, il permet d'augmenter significativement les probabilités de remporter un gain. Son prix est fixé à 6,60 euros la part. Attention toutefois : en cas de victoire, les gains sont partagés entre les détenteurs du pack. Une option à peser soigneusement avant de se lancer, entre espoir d'un gain plus fréquent et nécessité de partager la cagnotte.
- Combien coûte une grille de Loto ?
Jouer au Loto, c'est d'abord choisir sa formule. Une grille simple coûte 2,20 euros pour les tirages classiques, avec un jackpot minimum garanti de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent également opter pour le second tirage, moyennant 0,80 euro supplémentaire. Lors d'un Super Loto, le prix de la grille de base monte à 3 euros. Lorsque le jackpot n'est pas remporté, il repart à la hausse et augmente d'un million d'euros à chaque tirage. La cagnotte moyenne remportée au Loto s'élève à environ 5 millions d'euros. La FDJ propose aussi un simulateur en ligne pour estimer ses gains potentiels.
- Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que cinq numéros sortent plus fréquemment que les autres au Loto. Le 30 arrive en tête avec 11,99% de sorties, soit 136 apparitions au total, suivi du 31 (11,90%, 135 fois), du 5 (11,20%, 127 fois), puis du 3 et du 24 à égalité (11,11%, 126 fois chacun). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu lors du tirage du 4 novembre 2026. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages.
- Le Loto a souri à la Gironde en 2025
Le plus gros gain du Loto en 2025 a été remporté en Gironde le 29 septembre : 23 millions d'euros. Un résultat qui place cette région en tête du classement annuel, devant la Bretagne, qui a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre, et l'Occitanie, récompensée de 19 millions d'euros le 26 février. Pour les joueurs en ligne, les gains sont directement crédités sur le compte FDJ, avec un virement automatique possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il est nécessaire de contacter le service dédié de la FDJ.
- Le record absolu du Loto, c'est 30 millions d'euros
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto a été décroché le 4 décembre 2021 à Orgères : 30 millions d'euros. Le deuxième plus grand gain de l'histoire a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le podium se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Quels numéros jouer au Loto pour maximiser ses gains ?
Au Loto, certaines combinaisons sont bien plus jouées que d'autres. Le 13, le 7 ou les dates d'anniversaire figurent parmi les chiffres les plus cochés par les Français. Problème : en cas de gain, les heureux gagnants doivent partager la somme avec un grand nombre de joueurs. Pour limiter ce risque, il est conseillé de compléter sa grille avec des numéros supérieurs à 31, comme le 36, le 37, le 39, le 40 ou le 46, bien moins fréquemment choisis. Une stratégie simple pour espérer garder une plus grande part du jackpot.
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