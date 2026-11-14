DIRECT. Manifestations du 14 novembre : à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse... Suivez la nouvelle journée de mobilisation

Plusieurs collectifs et organisations aux revendications diverses appellent à manifester à Paris et en régions ce samedi 14 novembre 2026. 70 000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés.

L'essentiel

Les manifestations reprennent en France ce samedi 14 novembre 2026. Trois mobilisations distinctes sont annoncées à Paris : celle contre le projet de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, la marche internationale contre les violences faites aux enfants et un rassemblement des Gilets jaunes pour ce qui constitue l'acte V des manifestations contre la vie chère.

Pour cette nouvelle journée de manifestations, les autorités prévoient entre 30 000 et 60 000 personnes dans les rues de la capitale ce samedi. Quelque 70 000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, qui prévoit en outre "entre 50 et 60 défilés" sur le territoire.

Une autre manifestation à Paris est prévue, une marche pour un traité international sur l'intelligence artificielle, à l'appel de Pause IA et Stop The AI Race. Le défilé est prévu de 11 heures à 13 heures et ira de la place de la Concorde jusqu'au Trocadéro.

D'autres manifestations sont aussi organisées en régions, à Lyon, Marseille, Toulouse ou encore Bordeaux. A Nantes, les rassemblements et manifestations non déclarés ont été interdits, mais deux défilés ont été annoncés.

En direct

08:59 - "Une vraie fatigue militante" se fait sentir Les unions régionales pour l'Ile-de-France de la CGT et de FO ont mobilisé pour la manifestation parisienne, mais ces deux syndicats n'ont pas lancé d'appel national. "Je ne pense pas que ce soit comparable à ce qui s'est passé les semaines précédentes. C'est quand même essentiellement une manif autour des enfantistes d'un côté et des "permis de tuer" de l'autre", a déclaré à l'AFP Karl Ghazi, secrétaire général pour Paris de la CGT qui relève aussi "une vraie fatigue militante, donc on est obligé d'en tenir compte" après un mois et demi de mobilisations. 08:53 - Des revendications qui font partie d'un ensemble selon la FSU "Dans toutes ces mobilisations, on porte nos revendications, le pouvoir d'achat, les enjeux aussi de défense des libertés publiques, celles des jeunes dans lesquels on se reconnaît, puisque finalement c'est l'autre face de la même pièce", explique Caroline Chevé, secrétaire générale de la FSU qui a lancé un appel national à manifester. 08:48 - Des manifestations dans de nombreuses villes ce samedi 14 novembre Dans d'autres grandes villes comme à Bordeaux, Toulouse ou Rennes se tiendront séparément des manifestations enfantistes et des cortèges syndicaux, parfois rejetés en dehors des centres-villes par arrêtés préfectoraux. Deux manifestations distinctes sont prévues à Marseille tandis qu'à Lyon, une manifestation se tiendra sur le climat et la jeunesse. 08:42 - Le programme des manifestations heure par heure à Paris La marche pour un traité international sur l'intelligence artificielle, de la place de la Concorde jusqu'au Trocadéro, à l'appel de Pause IA et Stop The AI Race est prévue de 11 heures à 13 heures, avec l'ouverture dès le départ du village enfantiste place de la République, avec des animations, ateliers et prises de parole. À 13 heures, le rassemblement du collectif Stop aux violences d'État (SAVE) est annoncé place de la République contre la proposition de loi dite "permis de tuer". Une heure plus tard, à 14 heures, ce sera au tour de la manifestation contre la vie chère de s'élancer depuis la place de la République jusqu'à la place de la Nation, par la Bastille, sur le parcours autorisé par la préfecture. 08:35 - 338 manifestations recensées par les Gilets jaunes dans toute la France La coordination des gilets jaunes, qui contribue depuis le 17 octobre à l'organisation de manifestations les samedis dans toute la France pour dénoncer la "vie chère", recensait vendredi après-midi sur son site internet 338 manifestations dans toute la France pour la journée de samedi. 08:24 - "C'est une convergence assez exceptionnelle" "C'est une convergence assez exceptionnelle", estime Claire Bourdille, fondatrice du collectif enfantiste, qui lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et adolescents. "La société va mal, on vit une crise, le mouvement populaire est très large, on ne peut pas se centrer sur une cause plus qu'une autre", alors que la France vit "une crise institutionnelle multiple, qui concerne aussi le périscolaire, les écoles, l'aide sociale à l'enfance, la justice", explique-t-elle à l'AFP. 08:13 - Une manifestation contre les violences faites aux enfants Sur les coups de 15h30, la marche festive du Collectif Enfantiste, contre les violences faites aux enfants, devrait se tenir de la place de la République vers Bastille. "La préfecture a donné son accord jeudi pour cette manifestation de convergence de République à Nation", déclare auprès de BFMTV l'avocat David Libeskind au nom de la coordination. "Nous avons réussi à faire une convergence des luttes et des colères avec l'intersyndicale, le mouvement climat pour la justice et la paix, la coalition des enfantistes et l'organisation contre le permis de tuer", abonde-t-il. 08:02 - Les Gilets jaunes rallient syndicats et étudiants à Paris A Paris, les Gilets jaunes se joindront au cortège associatif, syndical et étudiant - contrairement à samedi dernier lorsqu'ils avaient choisi de faire bande à part pour un rassemblement interdit place de la Concorde qui a tourné court - mais porteront aussi leurs propres revendications pour "changer la démocratie". 07:55 - Quelle heure et quel parcours pour la manifestation à Paris ? La manifestation parisienne doit s'élancer de la place de la République à 13h vers celle de la Nation en passant par Bastille, afin de laisser la possibilité aux familles avec des enfants d'y quitter le défilé avant la dispersion et d'éviter les heurts avec la police qui émaillent régulièrement les dispersions. Le parcours est quasiment le même que lors des 5 et 7 novembre derniers. À Paris, il reliera la place de la République à la place de la Nation, en passant par la place de la Bastille. Déposé mardi par les Gilets jaunes, ce tracé a été discuté avec la préfecture aux côtés de la CGT Île-de-France, de la FSU et de FO. La CGT a aussi confirmé à l'AFP que la manifestation n'était pas interdite. 07:49 - Toujours un risque de violences en marge des manifestations "On aura le même dispositif que samedi dernier" et depuis le 24 octobre, a indiqué Laurent Nuñez sur LCI, précisant néanmoins que ce chiffre serait affiné en réunion. "C'est un dispositif qui est mobile, réactif, qui s'adapte à ce que font les groupes à risque, qui s'éclatent en petits groupes et qui essaient de contourner le dispositif des forces de l'ordre", précise-t-il. Dans un télégramme adressé aujourd'hui aux préfets que BFMTV a pu consulter, Laurent Nuñez indique que ce 14 novembre "comportera, une nouvelle fois, le risque de voir plusieurs cortèges non autorisés se former, susceptibles de rechercher l'affrontement avec les forces de l'ordre et se rendre dans les centres-villes avec un risque élevé de commission de dégradations". Il leur demande de "ne pas baisser la garde face à des phénomènes plus éclatés voire sporadiques dont le niveau de violence ne baisse pas en intensité". 07:43 - Entre 30 000 et 60 000 personnes attendues à Paris Entre 50 et 60 cortèges sont attendus dans tout le pays, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez qui a prévu de mobiliser autant de forces de l'ordre que les trois derniers samedis depuis le 24 octobre, soit quelque 70 000 policiers et gendarmes. Une source policière a indiqué à l'AFP qu'entre 30 000 et 60 000 personnes étaient attendues à Paris, dont possiblement "300 à 600 à risques". 07:37 - Une loi sur l'usage légitime des armes par les forces de l'ordre dans le viseur Différentes organisations de défense des droits humains vont notamment défiler contre la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, qui revient, selon elles, à "un permis de tuer" et contre laquelle près de 50 000 personnes avaient déjà manifesté le 20 septembre dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 07:30 - Des manifestations aux revendications variées ce samedi 14 novembre Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons suivre les manifestations de ce 14 novembre. Des défilés aux revendications diverses, de la protection des enfants et adolescents, à opposition au "permis de tuer", en passant par les salaires, ou les moyens pour l'enseignement. Ces manifestations devraient converger dans un seul cortège à Paris, pour l'acte V du mouvement contre la vie chère. 13/11/26 - 23:36 - À Rennes, un appel au rassemblement dans l'hypercentre interdit Le préfet d'Ille-et-Vilaine a rappelé que si le parcours de la manifestation au départ de la place du Recteur Henri-Le Moal avait bien été déclaré, ce n'est pas le cas de l'appel au rassemblement de la place de Bretagne qui est allègrement évoqué sur les réseaux sociaux. "Ce rassemblement est interdit, dans la mesure où il se situe dans le périmètre d’interdiction de manifester établi par arrêté préfectoral pour la journée du 14 novembre", pointent les autorités locales, dont Le Télégramme se fait l'écho. 13/11/26 - 22:38 - 21 stations du métro parisien fermées samedi Mobilisation oblige, la RATP fermera par précaution plusieurs stations de métro ce samedi 14 novembre à Paris. Dès 10 heures, les stations Châtelet et Les Halles afficheront portes closes, suivies à 11 heures de 19 autres stations, à savoir : Argentine, Assemblée nationale, Bastille, Champs-Élysées - Clemenceau, Charles de Gaulle - Étoile, Chemin Vert, Concorde, Filles du Calvaire, Franklin D. Roosevelt, George V, Invalide, Miromesnil, Reuilly - Diderot, Rue du Bac, Saint-Sébastien - Froissart, Solférino, Tuileries, Vaneau et Varenne. Des interruptions de trafic sont également annoncées par la RATP sur les lignes 6 et 11.

Marseille, Toulouse, Lyon... Les mobilisations prévues en région

En région, des mobilisations ont été organisées un peu partout en France ce samedi 14 novembre.

À Toulouse (Haute-Garonne), un rassemblement "pour le climat, la paix et la justice sociale", à l'appel du collectif Citoyen a été programmé à 10 heures au départ du haut des allées Jean Jaurès jusqu'à la place Arnaud Bernard. Une deuxième mobilisation devant la faculté du Mirail a été fixée à 14 heures pour défendre les droits des enfants, à l'appel d'associations, syndicats et collectifs, mais pas la CGT.

À Lyon (Rhône), une dizaine d'organisations ont appelé à défiler samedi 14 novembre pour le climat et les droits des enfants et des jeunes. La marche, annoncée comme déclarée en préfecture, a été fixée à 14 heures de la Manufacture des Tabacs. Un autre week-end de mobilisation a été annoncé à partir du 21 novembre.

À Marseille (Bouches-du-Rhône), deux rendez-vous ont été annoncés par les Gilets jaunes : à 11 heures sur le quai des Belges, au Vieux-Port, puis à 14 heures dans le secteur des Réformés.

À Bordeaux (Gironde), une intersyndicale réunissant des branches girondines de la CGT, FO, Snes-FSU, FSU-SNUipp et le Mouvement national des lycéens de Bordeaux, a appelé à manifester dès 14 heures au départ de la place de la Bourse.

A Nantes (Loire-Atlantique), les rassemblements et manifestations non déclarés ont été interdits de 10 heures à 22 heures ce samedi 14 novembre en centre-ville. Le préfet, Laurent Hottiaux, a également décidé de la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés d'un parent ou d'un adulte exerçant l'autorité parentale de samedi 21 heures jusqu'à dimanche à six heures. Deux rassemblements ont néanmoins été annoncés : un contre la vie chère et un second dans la cité des ducs de Bretagne pour dénoncer les violences faites aux enfants et aux adolescents. Le rendez-vous a été fixé à 14 heures au niveau du quai Fernand-Crouan.