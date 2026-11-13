Manifestations du 14 novembre : à Paris, en régions... Les parcours et les mobilisations prévues

Plusieurs collectifs et organisations aux revendications diverses appellent à manifester à Paris et en régions ce samedi 14 novembre 2026. 70 000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés.

Ce samedi 14 novembre 2026, trois mobilisations distinctes sont annoncées à Paris : celle contre le projet de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, la marche internationale contre les violences faites aux enfants et un rassemblement des Gilets jaunes pour ce qui constitue l'acte V des manifestations contre la vie chère. Les autorités prévoient entre 30 000 et 60 000 personnes dans les rues de la capitale ce samedi.

Quelque 70 000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur, qui prévoit "entre 50 et 60 défilés" sur le territoire. "On aura le même dispositif que samedi dernier" et depuis le 24 octobre, a indiqué Laurent Nuñez sur LCI, précisant néanmoins que ce chiffre serait affiné en réunion. "C'est un dispositif qui est mobile, réactif, qui s'adapte à ce que font les groupes à risque, qui s'éclatent en petits groupes et qui essaient de contourner le dispositif des forces de l'ordre", précise-t-il.

Dans un télégramme adressé aujourd'hui aux préfets que BFMTV a pu consulter, Laurent Nuñez indique que ce 14 novembre "comportera, une nouvelle fois, le risque de voir plusieurs cortèges non autorisés se former, susceptibles de rechercher l'affrontement avec les forces de l'ordre et se rendre dans les centres-villes avec un risque élevé de commission de dégradations". Il leur demande de "ne pas baisser la garde face à des phénomènes plus éclatés voire sporadiques dont le niveau de violence ne baisse pas en intensité".

Les parcours des manifestations à Paris ce samedi 14 novembre

Le parcours est quasiment le même que lors des 5 et 7 novembre derniers. À Paris, il reliera la place de la République à la place de la Nation, en passant par la place de la Bastille. Déposé mardi par les Gilets jaunes, ce tracé a été discuté avec la préfecture aux côtés de la CGT Île-de-France, de la FSU et de FO. La CGT a aussi confirmé à l'AFP que la manifestation n'était pas interdite.

La marche pour un traité international sur l'intelligence artificielle, de la place de la Concorde jusqu'au Trocadéro, à l'appel de Pause IA et Stop The AI Race est prévue de 11 heures à 13 heures, avec l'ouverture dès le départ du village enfantiste place de la République, avec des animations, ateliers et prises de parole. À 13 heures, le rassemblement du collectif Stop aux violences d'État (SAVE) est annoncé place de la République contre la proposition de loi dite "permis de tuer". Une heure plus tard, à 14 heures, ce sera au tour de la manifestation contre la vie chère de s'élancer depuis la place de la République jusqu'à la place de la Nation, par la Bastille, sur le parcours autorisé par la préfecture. Enfin, sur les coups de 15h30, la marche festive du Collectif Enfantiste devrait se tenir de la place de la République vers Bastille.

"La préfecture a donné son accord jeudi pour cette manifestation de convergence de République à Nation", déclare auprès de BFMTV l'avocat David Libeskind au nom de la coordination. "Nous avons réussi à faire une convergence des luttes et des colères avec l'intersyndicale, le mouvement climat pour la justice et la paix, la coalition des enfantistes et l'organisation contre le permis de tuer", abonde-t-il.

Marseille, Toulouse, Lyon... Les mobilisations prévues en région

En région, des mobilisations sont attendues un peu partout en France ce samedi 14 novembre. À Toulouse (Haute-Garonne), un rassemblement "pour le climat, la paix et la justice sociale", à l'appel du collectif Citoyen est prévu à 10 heures au départ du haut des allées Jean Jaurès jusqu'à la place Arnaud Bernard. Une deuxième mobilisation devant la faculté du Mirail est prévue à 14 heures pour défendre les droits des enfants, à l'appel d'associations, syndicats et collectifs, mais pas la CGT.

À Lyon (Rhône), une dizaine d'organisations appellent à défiler samedi 14 novembre pour le climat et les droits des enfants et des jeunes. La marche, annoncée comme déclarée en préfecture, partira à 14 heures de la Manufacture des Tabacs. Un autre week-end de mobilisation est annoncé à partir du 21 novembre. À Marseille (Bouches-du-Rhône), deux rendez-vous sont annoncés par les Gilets jaunes : à 11 heures sur le quai des Belges, au Vieux-Port, puis à 14 heures dans le secteur des Réformés.

Du côté de Bordeaux (Gironde), une intersyndicale réunissant des branches girondines de la CGT, FO, Snes-FSU, FSU-SNUipp et le Mouvement national des lycéens de Bordeaux, appelle à manifester dès 14 heures au départ de la place de la Bourse.