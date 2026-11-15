Manifestations du 14 novembre : entre 106 000 et 200 000 personnes mobilisées, plus de 200 interpellations

Les manifestations du 14 novembre ont réuni 106 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, contre 200 000 selon l'intersyndicale. Des heurts ont éclaté à Paris, Lyon et Bordeaux. Les forces de l'ordre font état d'au moins 219 interpellations et de dix policiers légèrement blessés.

L'essentiel

Les manifestations du samedi 14 novembre ont réuni 106 000 personnes en France, dont 24 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Une semaine plus tôt, Beauvau avait recensé 146 000 manifestants dans le pays, dont 46 000 dans la capitale. L'intersyndicale de la jeunesse revendique de son côté 200 000 participants en France, dont près de 100 000 à Paris.

À Paris, plusieurs mobilisations ont convergé pour l'acte V du mouvement contre la vie chère. Parti de la place de la République, le cortège a rejoint la place de la Nation dans un calme relatif. Rue de Chaligny, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène après des jets de projectiles, avant un retour au calme. Aucun blessé n'a été recensée parmi les forces de l'ordre dans la capitale.

Des incidents ont émaillé les fins de cortège dans plusieurs villes. À Lyon, des heurts ont éclaté lors de la dispersion et une équipe de BFMTV a été agressée en marge du défilé. À Bordeaux, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène après des jets de projectiles place de la Victoire. À Nantes, elles ont utilisé des canons à eau pour tenter de disperser un rassemblement interdit par la préfecture.

En fin de journée, le ministère de l'Intérieur recensait au moins 219 interpellations en France et dix policiers légèrement blessés. À Paris, 126 personnes ont été interpellées, selon le parquet. Quelque 70 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés dans tout le pays pour cette journée.

En direct

17:02 - Nouvelle mobilisation mardi 17 novembre Après la journée de mobilisation du samedi 14 novembre, les syndicats appellent à une nouvelle démonstration de force dès le mardi 17 novembre sur l'ensemble du territoire, rappelle Sud Ouest. Cette nouvelle journée doit mêler revendications lycéennes et étudiantes, revalorisation de la fonction publique et hausse générale des salaires. À l'initiative d'une large intersyndicale, les agents du secteur public sont invités à cesser le travail et à défiler. Le mouvement entend s'étendre grâce au ralliement de la CFDT pour mobiliser le secteur privé, tandis que la CGT exhorte jeunes et retraités à rejoindre les cortèges aux côtés des organisations lycéennes et étudiantes qui ont déjà appelé à poursuivre la contestation à cette même date. 16:15 - Strasbourg : 2 000 personnes et cinq interpellations À Strasbourg, l'acte V de la mobilisation a rassemblé environ 2 000 personnes samedi 14 novembre. Alors que le rassemblement initial se déroulait en musique et dans le calme place de la Bourse, la situation s'est dégradée en milieu d'après-midi dans le secteur de la Petite France et jusqu'à la place Kléber. Des individus masqués s'en sont pris aux forces de l'ordre par des jets de projectiles et de mortiers d'artifice, provoquant des répliques au gaz lacrymogène et des dégradations sur du mobilier urbain ainsi que sur les vitrines d'un Carrefour City et d'un Crédit Mutuel, un bilan qui s'est soldé par cinq interpellations et 45 verbalisations pour non-respect du périmètre autorisé selon la préfecture, rapporte Ici Grand-Est. 15:20 - Des heurts et quatre interpellations à Caen À Caen, le défilé parti de la place Saint-Pierre vers la place Saint-Sauveur s’est d’abord déroulé dans le calme, avant que la situation ne se tende en milieu d’après-midi lorsque des manifestants ont tenté de franchir "le périmètre interdit" instauré par la préfecture du Calvados, notamment rue Démolombe. Des affrontements ont alors éclaté et duré près d’une heure entre la rue du Gaillon, la rue Saint-Pierre et les abords de l’université. Selon la préfecture, les heurts se sont soldés par deux blessés parmi les forces de sécurité (un policier et un gendarme) et quatre interpellations : deux pour jets de projectiles, une pour outrage et une pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, indique Actu.fr. 14:39 - Le ministre de l'Intérieur fait état d'une journée "globalement maîtrisée" Dans son bilan de fin de journée, le ministère de l'Intérieur souligne que la situation est restée "globalement maîtrisée, en dépit d’incidents dans plusieurs villes dont Marseille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Poitiers, Montpellier, Toulouse, Tours, Saint-Étienne, Angers, Nancy, Lille et Rouen", rapporte Le Figaro. 13:48 - Au moins une personne interpellée après l'agression de journalistes de BFMTV Dans son communiqué dressant le bilan de la journée, le ministère de l'Intérieur a indiqué samedi 14 novembre qu'"au moins un auteur présumé" avait "d'ores et déjà été interpellé" à la suite de l'agression de journalistes de BFMTV survenue en marge du cortège lyonnais, indique Le Figaro. 12:59 - La vente de mortiers d'artifice interdite Par un décret paru au Journal officiel le 15 novembre, le gouvernement interdit jusqu’au 27 novembre la vente des mortiers d’artifice de catégories F2 et F3 (ceux de catégorie F4 demeurant réservés aux professionnels) afin de lutter contre leur usage détourné dans les manifestations et aux abords ou à l’intérieur des établissements scolaires. Alors que ces engins sont régulièrement tirés à hauteur d’homme contre les forces de l’ordre, les personnels de l’Éducation nationale et les élèves eux-mêmes, l’exécutif justifie cette mesure en rappelant que "ces engins ne servent plus à faire la fête : ils servent à blesser", soulignant que si le droit de manifester reste garanti, "le droit de blesser n’existe pas", rapporte Le Figaro. 12:26 - 126 interpellations à Paris Dans la capitale, le bilan des interpellations s'élève désormais à 126 personnes selon les derniers chiffres communiqués par le parquet de Paris cités par TF1. Il s'agit de 100 hommes et 26 femmes, parmi lesquels figurent 79 majeurs, 40 mineurs et 7 individus dont l'âge reste indéterminé. Si 108 de ces personnes interpellées ont été placées en garde à vue, les autorités précisent qu'aucun blessé n'est à déplorer parmi les policiers et les gendarmes présents à Paris. 12:02 - 45 interpellations à Paris en marge d'un cortège calme Sous le soleil, le cortège parisien a rallié sans heurt la place de la Nation depuis celle de la République, en passant par Bastille, avant que "la majeure partie" des participants ne se disperse dans le calme peu avant 18 heures, selon la Préfecture de police citée par Le Monde. La fin de journée a toutefois été marquée par des heurts isolés, des "individus hostiles" profitant de la dispersion pour s'en prendre aux forces de l'ordre, entraînant des manœuvres policières et un bilan de 45 interpellations dans la capitale, dont au moins dix mineurs, d'après le parquet. 11:08 - 219 interpellations et 10 policiers "légèrement blessés" dans toute la France Pour encadrer les 137 "actions de voie publique" recensées à travers le pays, le ministère de l'Intérieur avait reconduit un dispositif de quelque 70 000 policiers et gendarmes, identique à celui des trois samedis précédents. Si la place Beauvau a estimé dans un communiqué de fin de journée que la situation était demeurée "globalement maîtrisée" sur le territoire, la journée a néanmoins été émaillée d'"incidents" dans plusieurs villes, aboutissant, selon un bilan arrêté vers 18 heures, à 219 interpellations et dix policiers "légèrement blessés", indique Le Monde. 10:07 - Une participation en baisse D'après le ministère de l'Intérieur, 106 000 personnes ont battu le pavé partout en France, dont 24 000 à Paris, tandis que l'intersyndicale revendique de son côté 200 000 manifestants sur l'ensemble du territoire, parmi lesquels près de 100 000 dans la capitale, indique Le Monde. Ces chiffres confirment l'érosion progressive du mouvement, qui avait encore rassemblé 146 000 participants selon la place Beauvau le samedi 7 novembre, loin derrière le pic enregistré le 17 octobre dernier avec 550 000 manifestants comptabilisés par les autorités et 800 000 selon les organisateurs.

Marseille, Toulouse, Lyon… Le bilan des manifestations du 14 novembre en région

À Toulouse, le cortège organisé dans la matinée à l’appel du collectif Citoyen, autour du climat, de la paix et de la justice sociale, a défilé sans incident. La préfecture a recensé 1 800 manifestants, contre 6 000 selon les organisateurs.

À Lyon, la marche pour le climat et les droits des enfants a rassemblé 8 000 personnes selon la préfecture et 15 000 d’après Solidaires. Des heurts ont éclaté au moment de la dispersion, notamment dans le quartier de la Guillotière. Une équipe de BFMTV a également été agressée en marge du défilé.

À Marseille, la préfecture a compté 3 500 manifestants. Aucun cortège n’avait été officiellement déclaré, mais les Gilets jaunes avaient appelé à deux rassemblements successifs, d’abord sur le Vieux-Port puis aux Réformés.

À Bordeaux, 6 500 personnes ont défilé selon la préfecture, contre 9 100 le samedi précédent. L'intersyndicale avait donné rendez-vous place de la Bourse. Plus tard, place de la Victoire, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène après des jets de projectiles.

À Nantes, plusieurs centaines de personnes se sont réunies malgré l’interdiction des rassemblements non déclarés dans le centre-ville. Les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser les manifestants.