Yaourts rappelés en France : plusieurs produits très consommés concernés pour plusieurs raisons

Plusieurs rappels concernant différents yaourts ont été lancés cette semaine. Les consommateurs sont invités à les rapporter pour se faire rembourser ou obtenir un dédommagement.

Des rappels de yaourts en pagaille. Comme le rapporte le site Rappel Conso, cette semaine, différents rappels de yaourts ont été émis. En cause, un défaut organoleptique, comprendre un goût piquant, et une déformation de l'emballage, à savoir un opercule gonflé ou mal scellé. Rappel Conso explique que cette dernière est liée à une flore d'altération (levures). Bonne nouvelle toutefois, si la qualité, et plus précisément le goût du produit s'en trouve détérioré, cela ne représenterait pas de risque sanitaire pour la population.

Les consommateurs sont toutefois invités à ne plus consommer les produits concernés, à les rapporter en point de vente ou à contacter le service consommateur. À la clé, un remboursement ou un dédommagement est prévu. À noter que les produits concernés par ce rappel massif de yaourts ont été vendus par différents distributeurs, un peu partout en France. Il s'agit également de différentes marques.

Voici la liste des yaourts concernés par le rappel de produits

Sur son site, Rappel Conso liste les yaourts allégés aux fruits avec morceaux 0% d'Auchan, vendus par huit pots de 125g portant le code GTIN 3596710540532, lot 04/12 M, date limite de consommation 04/12/2026. Il est également question des yaourts aux fruits avec morceaux 0% de la marque Envia, vendus par lot de huit pots de 125g portant le code GTIN 4056489369356, lot 05/12 M, date limite de consommation 05/12/2026. Il en va de même pour les yaourts aux fruits 0% de la marque Milsani vendus par Aldi : code GTIN 4068262050023, lot 04/12 M, date limite de consommation 04/12/2026. Il est question pour ces lots d'un remboursement.

Le problème est le même concernant les Panier de Yoplait (fruits jaunes ; fruits rouges ; panachés ; abricot / nectarine ; fraise / framboise). Dans le détail, il s'agit des lots : code GTIN 3329770086159, lot 03/12 M, date limite de consommation 03/12/2026 ; code GTIN 3329770086241, lot 03/12 M, date limite de consommation 03/12/2026 ; code GTIN 3329770086166, lot 04/12 M, date limite de consommation 04/12/2026 ; code GTIN 3329770086197, lot 04/12 M, date limite de consommation 04/12/2026 ; code GTIN 3329770086234, lot 07/12 M, date limite de consommation 07/12/2026, code GTIN 3329770086159, lot 07/12 M, date limite de consommation 07/12/2026 ; code GTIN 3329770086104, lot 07/12 M, date limite de consommation 07/12/2026 ; code GTIN 3329770086098, lot 08/12 M, date limite de consommation 08/12/2026 ; code GTIN 3329770086180, lot 03/12 M, date limite de consommation 03/12/2026 vendus chez Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, Leclerc et Système U. À noter que les Panier de Yoplait 0% fruits jaunes offre découverte (x8), code GTIN 3329770086357, lot 08/12 M, date limite de consommation 08/12/2026 vendus chez Carrefour et Intermarché sont aussi concernés par ce rappel. Un dédommagement sous forme de bon de réduction sur les lots concernés par le rappel est évoqué pour tous les Panier de Yoplait.