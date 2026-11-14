Tirage du Loto : tous les résultats du samedi 14 novembre 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du samedi 14 novembre 2026 est désormais connu, avec un jackpot de 22 millions qui faisait rêver des millions de Français.
Ce samedi 14 novembre 2026, la Française des Jeux organisait le tirage du Loto avec une cagnotte de 22 millions en jeu. Ce montant élevé s'explique par l'absence de grand gagnant au tirage précédent, un Super Loto spécial vendredi 13 proposant un jackpot garanti à 21 millions minimum et exceptionnellement 50 codes gagnants à 20 000 euros. Le jackpot n'avait pas été remporté, gonflant mécaniquement la mise en jeu de ce soir. Le résultat de ce tirage du Loto est disponible ci-dessous.
La combinaison officielle issue du tirage du Loto de ce samedi 14 novembre 2026 est la suivante : 8 - 19 - 27 - 41 - 42, avec le numéro Chance 2. Ces six chiffres constituent la seule combinaison valable pour prétendre au jackpot ou à l'un des rangs de gains inférieurs. Les joueurs sont invités à vérifier leur bulletin sans attendre.
Tirage du Loto à 22 millions, pourquoi la cagnotte s'est envolée
La mécanique des reports est au cœur de la dynamique qui transforme certains tirages du Loto en événements nationaux. Chaque session sans grand gagnant alimente la suivante, créant un effet boule de neige qui attire un volume de mises bien supérieur à la normale. La réforme de 2019, en élargissant la grille de numéros disponibles de 1 à 49 contre 1 à 45 auparavant, a délibérément renforcé ce phénomène pour générer des jackpots plus spectaculaires. Le résultat du Loto de ce soir illustre parfaitement cette logique, avec une cagnotte parmi les plus importantes de l'année.
Pour tenter de remporter le jackpot du tirage du Loto, chaque joueur doit avoir coché cinq numéros entre 1 et 49 ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Cette combinaison en six éléments, inchangée dans ses principes depuis la réforme, est ce qui rend statistiquement le grand gain plus rare mais structurellement plus attractif. La probabilité de décrocher le premier rang reste infime, ce qui explique la fréquence des reports observés depuis plusieurs années.
Résultat du Loto, ce que les joueurs peuvent remporter au-delà du jackpot
Le tirage du Loto ne récompense pas uniquement les détenteurs de la combinaison complète : plusieurs rangs de gains sont distribués chaque session, selon le nombre de bons numéros validés. Cinq numéros exacts sans le numéro Chance, ou quatre numéros accompagnés du numéro Chance, ouvrent droit à des dotations qui peuvent atteindre des sommes conséquentes. Cette structure en pyramide garantit que le résultat du Loto concerne, chaque semaine, bien plus de joueurs que les seuls prétendants au million. Les joueurs disposent d'un délai de 60 jours après le tirage pour faire valoir un gain, qu'ils aient joué en point de vente ou via l'application mobile.
Dernières mises à jour
- Le numéro 13 au Loto : populaire, mais pas plus chanceux
Le numéro 13 est le deuxième numéro le plus joué en France au Loto. Pourtant, cette popularité ne lui confère aucun avantage : il n'a ni plus ni moins de chances d'être tiré que n'importe quel autre numéro, même un vendredi 13. Pire, lorsqu'il sort, le gain moyen pour trois bons numéros baisse d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs gagnants. Le 13 est également très coché à l'EuroMillions, où il s'impose comme le deuxième numéro le plus joué, juste derrière le 7. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Comment récupérer ses gains au Loto
Vous avez joué au Loto en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile ? Bonne nouvelle : les gains sont automatiquement crédités sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour un accompagnement personnalisé. Des sommes qui peuvent être colossales : en 2011, à Sarcelles, un joueur avait ainsi empoché 24 millions d'euros, l'un des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- La sécurité du Loto, une priorité absolue
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent encore plus de chances, le pack MultiChances en version élargie est constitué de 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. En pariant sur ce pack, un joueur devra toutefois partager ses gains. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- En 2026, le Loto s'offre un calendrier chargé avec ses Super Loto
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux rythmé par plusieurs rendez-vous majeurs. Au total, six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont également prévus : l'un en juillet, l'autre à Noël. Des échéances à cocher d'ores et déjà dans son agenda pour les amateurs du jeu. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Le Loto, une histoire vieille de plusieurs siècles
Avant de tenter sa chance au Loto, il est utile d'en connaître les origines. Ce jeu remonte au XVIe siècle en Italie. En France, il est l'héritier de la Loterie nationale, née en 1933. C'est sous le gouvernement Chirac que le Loto est officialisé sous sa forme moderne, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Le record absolu reste le jackpot de 30 millions d'euros, remporté à Orgères le 4 décembre 2021.
- Jouer au Loto : combien ça coûte ?
Participer au Loto, c'est d'abord une question de budget. Une grille simple est vendue 2,20 euros lors des tirages classiques, avec la possibilité de jouer au second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro. Pour les Super Loto, la grille de base passe à 3 euros. Les tirages ont lieu chaque lundi, mercredi et samedi. Des Super Loto sont organisés lors d'événements particuliers comme les vendredis 13, tandis que des Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont programmés en été et à Noël.
- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot. Si l'Euromillions propose des gains bien plus élevés, le Loto n'est pas en reste : le plus gros gain de l'année 2025 a atteint 23 millions d'euros, remportés en Gironde le 29 septembre. Suivent 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, puis 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février.
- Le pack MultiChances du Loto : une option pour multiplier ses chances
Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une formule originale composée de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une façon de jouer collectivement tout en gardant une mise personnelle maîtrisée. Rappel : les jeux d'argent sont réservés aux majeurs et peuvent comporter des risques d'addiction.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Les chances de décrocher le jackpot restent pourtant infimes : environ une sur 19 millions. Parmi les jackpots historiques, on retient notamment les 24 millions d'euros remportés le 6 juin 2011 à Sarcelles, ou encore les 23 millions empochés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
- Des millions d'euros de gains jamais réclamés au Loto chaque année
Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires. Ticket perdu, oublié ou simplement ignoré : les raisons sont multiples. Les joueurs disposent pourtant d'un délai légal de 60 jours pour se manifester et réclamer leurs gains. Passé ce délai, les sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires non réclamés sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou utilisés lors d'opérations spéciales organisées par la Française des Jeux.
- Le 9, numéro Chance le plus tiré au Loto
Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas. D'après les statistiques de la Française des jeux, le 9 est celui qui est sorti le plus souvent, avec 117 apparitions. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun 96 sorties. Par ailleurs, en 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont gagné au Loto, que ce soit via le jackpot, des gains intermédiaires ou de simples remboursements.
- Dix codes gagnants à chaque tirage du Loto
À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi les participants. Chacun d'eux permet de remporter 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. Lors des Super Loto, ce nombre monte exceptionnellement à 50 codes, offrant ainsi davantage de chances de décrocher cette prime. Pour les joueurs qui souhaitent multiplier leurs opportunités, il existe également un pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes. La part y est proposée à 6,60 euros, mais les gains sont partagés entre les détenteurs du pack.
- Le prix du Loto va augmenter en 2027
L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a tranché : à partir du 4 octobre 2027, le prix d'une grille de Loto passera de 2,20 euros à 2,30 euros. Une hausse modeste qui concernera l'ensemble des joueurs habitués du jeu. En parallèle, le plancher des gains sera relevé : tout gagnant touchera désormais au minimum 3 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Actuellement, une grille simple coûte 2,20 euros et permet de viser un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Une option à 0,80 euro permet également de participer au second tirage.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Pour les joueurs ayant acheté leur billet en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client de la FDJ, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains. Une procédure encadrée, pensée pour accompagner chaque profil de gagnant selon l'ampleur de son gain.
- Comment récupérer ses gains au Loto en ligne
Pour les joueurs ayant misé sur internet, les gains sont crédités directement sur leur compte FDJ à l'issue du tirage. Si les coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique peut être déclenché pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, une démarche supplémentaire est nécessaire : le joueur doit contacter le service dédié de la FDJ pour organiser le versement. Une procédure pensée pour simplifier la récupération des gains, quelle qu'en soit l'ampleur.
- Un rythme record de millionnaires grâce au Loto
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Une cadence impressionnante qui illustre la régularité avec laquelle ces deux jeux de la FDJ génèrent de nouveaux millionnaires chaque année en France. De quoi alimenter les rêves des millions de joueurs qui tentent leur chance à chaque tirage du Loto.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le record absolu du Loto français a été établi le 4 décembre 2021 à Orgères, avec un jackpot de 30 millions d'euros. Cette même année, le 11 septembre, un joueur en ligne avait empoché 26 millions d'euros. Le podium est complété par un gain de 25 millions d'euros remporté à Paris le 5 décembre 2022. Des sommets qui rappellent l'ampleur des gains possibles, notamment lors des Super Loto et Grands Loto programmés en 2026, dont les jackpots minimums sont garantis à 20 millions d'euros.
- Le "roll-down" du Loto bientôt déclenché plus tôt
En octobre 2027, la FDJ prévoit de modifier en profondeur le fonctionnement du "roll-down", ce mécanisme qui redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang lorsque personne ne remporte le gros lot. Jusqu'à présent, cette redistribution intervenait après 34 tirages consécutifs sans grand gagnant. Elle sera désormais déclenchée dès le 11e tirage. Un changement majeur qui pourrait rendre les gros gains secondaires nettement plus fréquents pour les joueurs du Loto.
- Qui remporte le plus au Loto en France ?
L'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto en 2025, avec 88 gagnants recensés. Elle devance nettement l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est, avec 36 gagnants. Par ailleurs, les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains enregistrés sur l'année 2025. Une part non négligeable qui confirme la montée en puissance du jeu dématérialisé parmi les amateurs du Loto.
- Les numéros fétiches du Loto depuis 2008
Depuis le lancement du Loto moderne en 2008, la FDJ a compilé les statistiques des numéros les plus fréquemment tirés. Sans surprise, le 41 trône en tête avec plus de 280 sorties, soit une présence dans 16 % des tirages. Il devance le 13 (265 apparitions), le 22 (260), le 35 (258) et le 15 (255). Côté numéro chance, le 7 arrive en tête avec 180 sorties, suivi du 5 et du 9. Ces données historiques ne permettent toutefois aucune prédiction : chaque tirage repart de zéro, la probabilité de décrocher le jackpot restant d'une chance sur 19 millions.
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