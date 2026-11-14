Cyberattaque chez une filiale de La Poste : 22 millions de personnes touchées… ce que l'on sait

Maileva, filiale de La Poste, confirme le vol des noms, prénoms et adresses postales de 22 millions de personnes. Pour certains organismes clients, des informations supplémentaires ont également pu être exposées, notamment des montants de factures et des dates de soins.

L'ampleur du piratage de Maileva, une marque de Docaposte, filiale de La Poste, se précise. Dans une réponse écrite obtenue par Cyberattaque.org, l'entreprise confirme que "22 millions de personnes sont concernées par le vol de leurs données d'identification". Il s'agit de leurs noms, prénoms et adresses postales. Cette marque de Docaposte assure notamment l'impression et l'envoi de courriers pour des entreprises, des bailleurs sociaux ou des établissements de santé. Plusieurs milliers d'organisations clientes sont concernées, sans que leurs propres systèmes informatiques aient nécessairement été piratés.

Maileva avait interrompu ses services le 23 septembre après avoir détecté des tentatives d'accès non autorisées à des comptes clients. L'activité avait repris le 29 septembre, après six jours de coupure. L'ampleur de la fuite est ensuite apparue progressivement, au fil des alertes publiées par les organismes concernés. Selon l'entreprise, toutes les organisations clientes touchées ont été informées. Il leur revient désormais d'évaluer si elles doivent, à leur tour, prévenir les personnes concernées en fonction de la nature des données exposées et des risques encourus.

Des informations sur des factures et des soins exposées

La nature des données compromises varie selon les courriers et les organismes. À Suresnes, l'Hôpital Foch explique que certaines relances de paiement envoyées entre le 9 et le 23 septembre ont pu être consultées. Outre les coordonnées des patients, elles comportaient un numéro de facture, une date de soins et le montant à régler. Ces courriers étaient confiés à Kiwee, qui utilisait Maileva pour les imprimer et les expédier. L'hôpital indique avoir appris leur exposition le 28 octobre.

Des bailleurs sociaux et des laboratoires médicaux ont également averti leurs clients ou patients. Chez Flandre Opale Habitat, des références de logement et des montants de factures figurent parmi les informations potentiellement compromises. Pour Altéal, l'alerte concerne les noms, prénoms, genres et adresses postales. Des laboratoires du groupe Inovie ont eux aussi signalé une perte de confidentialité des coordonnées de patients, tout en précisant que les mots de passe et les données de paiement n'étaient pas concernés.

Gare aux fausses relances de paiement

Ces données peuvent rendre une tentative d'escroquerie particulièrement crédible. Un fraudeur pourrait, par exemple, reprendre le montant d'une véritable facture pour réclamer son paiement sur un autre compte bancaire. L'Hôpital Foch appelle donc ses patients à la prudence face aux sollicitations semblant provenir de ses services. En cas de doute, mieux vaut contacter directement l'organisme concerné à partir de ses coordonnées habituelles, plutôt que d'utiliser celles figurant dans le message reçu. Les tentatives de fraude peuvent aussi prendre la forme de courriers envoyés directement dans les boîtes aux lettres.