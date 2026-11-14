Météo : jusqu'à 150 mm de pluie attendus, trois départements en vigilance orange dès samedi soir

Le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault seront placés en vigilance orange "pluie-inondation" samedi 14 novembre à partir de 20 heures. De forts cumuls sont attendus dans la nuit, avec un risque de ruissellement important.

Une nouvelle dégradation pluvio-orageuse menace le littoral méditerranéen. Météo-France a placé le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault en vigilance orange "pluie-inondation" à compter de 20 heures samedi 14 novembre. L'alerte doit se poursuivre jusqu'à 6 heures dimanche matin. L'institut appelle à "une attention particulière compte tenu des forts cumuls attendus sur une courte durée", alors que des orages peu mobiles pourraient déverser d'importantes quantités de pluie sur les mêmes secteurs.

Entre samedi soir et dimanche matin, les cumuls pourraient dépasser localement 100 à 150 mm sur une partie du littoral allant de l'Hérault aux Bouches-du-Rhône, prévient Météo-France. La faible mobilité des orages pourrait favoriser l'accumulation rapide de l'eau et provoquer des ruissellements. Des phénomènes tourbillonnaires, notamment des trombes marines, sont également possibles près des côtes.

L'Hérault rejoint le Gard et les Bouches-du-Rhône en Vigilance orange Pluie-inondation pour un début d'épisode à 20h ce samedi. Suivez l'évolution de la situation et restez prudents : https://t.co/yq8WOxw6Cq https://t.co/zooTWoZmvA — Météo-France (@meteofrance) November 14, 2026

Les épisodes de fortes pluies se succèdent

Cette nouvelle alerte survient après plusieurs jours d'intempéries dans le sud-est. Jeudi 12 novembre, la dépression Charles avait provoqué des inondations et des éboulements sur la Côte d'Azur, avec jusqu'à 140 mm de pluie relevés à Cannes et 120 mm à Mandelieu-la-Napoule. Dans cette dernière commune, le centre-ville avait été submergé et 64 écoliers évacués par précaution. Une automobiliste piégée dans son véhicule avait également été secourue sans être blessée.

À Grasse, l'effondrement d'environ 40 m² de toiture avait nécessité l'évacuation de 2 occupants. Dans le Var, les pompiers avaient effectué environ 20 interventions en début d'après-midi jeudi, dont 4 mises en sécurité d'automobilistes. Des routes avaient été fermées et plusieurs lignes TER perturbées. La Haute-Corse avait également été placée en vigilance orange crues après une montée rapide et importante du Tavignano, près de Corte.