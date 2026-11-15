Vigilance pluie-inondation : les zones touchées, les heures des précipitations et la liste des départements en alerte

Alors que les orages s'évacuent en mer, le niveau de vigilance descend sur l'ensemble du territoire. La Corse et la Vendée sont placées en vigilance jaune "pluie-inondation", dimanche 15 novembre, tandis que le Gard est en vigilance jaune "crues".

La dégradation pluvio-orageuse qui menaçait le pourtour méditerranéen samedi 14 novembre s'évacue en mer ce dimanche. Météo-France a annulé la vigilance orange "pluie-inondation" qui touchait le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Pour autant, la prudence reste de mise en Corse, et en Vendée, qui sont placées en vigilance jaune "pluie-inondation" le dimanche 15 novembre, tandis que le Gard est en vigilance jaune "crues" à cause des fortes pluies qui ont touché la région dans la nuit.

Sous l'effet de perturbations venues de l'Atlantique, le temps se dégrade nettement ce dimanche dans l'Ouest où la pluie remplace le soleil de la veille. L'ouest du pays, de la Sarthe au Finistère, est ainsi placé en vigilance jaune "orages", et la majeure partie de l'hexagone est en alerte jaune "vent". Des vents violents soufflent des Pays de la Loire aux côtes de la Manche, atteignant 60 à 80 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h sur le littoral, appelant à la plus grande prudence sur des routes rendues délicates par des pluies parfois soutenues, rappelle La Chaîne Météo.

Malgré des températures douces en plaine, le mauvais temps continuera la semaine prochaine, avec des pluies parfois abondantes, de la neige en montagne au-dessus de 2 000 mètres d'altitude, et des épisodes de vent fort qui rendront l'imperméable indispensable sous l'effet d'un défilé quasi quotidien de perturbations atlantiques. La prudence restera de mise lors des déplacements.

Aujourd'hui Demain

La pluie n'en finit pas dans le Sud-Est

Les épisodes de fortes pluies se succèdent dans le Sud-Est, à peine quelques jours après les intempéries provoquées jeudi 12 novembre par la dépression Charles sur la Côte d'Azur. Celle-ci avait entraîné des cumuls notables (jusqu'à 140 mm à Cannes et 120 mm à Mandelieu-la-Napoule), provoquant la submersion du centre-ville de Mandelieu, l'évacuation par précaution de 64 écoliers et le sauvetage d'une automobiliste piégée dans son véhicule.

À Grasse, l'effondrement d'une toiture avait nécessité l'évacuation de deux occupants, tandis que dans le Var, les pompiers étaient intervenus à une vingtaine de reprises, procédant notamment à quatre mises en sécurité d'automobilistes sur des routes fermées et perturbant plusieurs lignes TER. Enfin, la Haute-Corse avait également dû être placée en vigilance orange "crues" en raison de la montée rapide et importante du Tavignano, près de Corte.

En direct