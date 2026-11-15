Vigilance pluie-inondation : les zones touchées, les heures des précipitations et la liste des départements en alerte
Alors que les orages s'évacuent en mer, le niveau de vigilance descend sur l'ensemble du territoire. La Corse et la Vendée sont placées en vigilance jaune "pluie-inondation", dimanche 15 novembre, tandis que le Gard est en vigilance jaune "crues".
La dégradation pluvio-orageuse qui menaçait le pourtour méditerranéen samedi 14 novembre s'évacue en mer ce dimanche. Météo-France a annulé la vigilance orange "pluie-inondation" qui touchait le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault. Pour autant, la prudence reste de mise en Corse, et en Vendée, qui sont placées en vigilance jaune "pluie-inondation" le dimanche 15 novembre, tandis que le Gard est en vigilance jaune "crues" à cause des fortes pluies qui ont touché la région dans la nuit.
Sous l'effet de perturbations venues de l'Atlantique, le temps se dégrade nettement ce dimanche dans l'Ouest où la pluie remplace le soleil de la veille. L'ouest du pays, de la Sarthe au Finistère, est ainsi placé en vigilance jaune "orages", et la majeure partie de l'hexagone est en alerte jaune "vent". Des vents violents soufflent des Pays de la Loire aux côtes de la Manche, atteignant 60 à 80 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h sur le littoral, appelant à la plus grande prudence sur des routes rendues délicates par des pluies parfois soutenues, rappelle La Chaîne Météo.
Malgré des températures douces en plaine, le mauvais temps continuera la semaine prochaine, avec des pluies parfois abondantes, de la neige en montagne au-dessus de 2 000 mètres d'altitude, et des épisodes de vent fort qui rendront l'imperméable indispensable sous l'effet d'un défilé quasi quotidien de perturbations atlantiques. La prudence restera de mise lors des déplacements.
La pluie n'en finit pas dans le Sud-Est
Les épisodes de fortes pluies se succèdent dans le Sud-Est, à peine quelques jours après les intempéries provoquées jeudi 12 novembre par la dépression Charles sur la Côte d'Azur. Celle-ci avait entraîné des cumuls notables (jusqu'à 140 mm à Cannes et 120 mm à Mandelieu-la-Napoule), provoquant la submersion du centre-ville de Mandelieu, l'évacuation par précaution de 64 écoliers et le sauvetage d'une automobiliste piégée dans son véhicule.
À Grasse, l'effondrement d'une toiture avait nécessité l'évacuation de deux occupants, tandis que dans le Var, les pompiers étaient intervenus à une vingtaine de reprises, procédant notamment à quatre mises en sécurité d'automobilistes sur des routes fermées et perturbant plusieurs lignes TER. Enfin, la Haute-Corse avait également dû être placée en vigilance orange "crues" en raison de la montée rapide et importante du Tavignano, près de Corte.
13:42 - La femme de 73 ans qui avait disparu dans l'Hérault est saine et sauve
Activement recherchée depuis sa disparition dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 au cœur des intempéries qui ont frappé l'Hérault, l'automobiliste de 73 ans a été retrouvée saine et sauve ce dimanche 15 novembre dans le secteur de Candillargues, près de Montpellier. Son véhicule a vraisemblablement dérivé durant la nuit jusqu'aux abords d'un étang à proximité de l'aéroport. La septuagénaire a eu le réflexe de grimper sur le toit de sa voiture pour signaler sa présence lors du survol de la zone par un hélicoptère, permettant ainsi aux secours de l'hélitreuiller à bord de l'appareil, indique France 3.
13:28 - Gard : des routes et des ponts fermés dimanche 15 novembre
Dans le Gard, Midi Libre indique que la circulation demeure fortement perturbée ce dimanche 15 novembre à la suite des intempéries, entraînant la fermeture de plusieurs ponts submersibles (les ponts de Villetelle à Aubais sur la RD412, sur la Cèze à Rochegude sur la RD187C et à Rivières sur la RD187a, ainsi que le pont du Grand Tournant à Peyremale sur la RD386) et de nombreuses routes inondées ou encombrées : la RD6572 au niveau du point bas du pont du Rhôny au Cailar (avec déviation par Vergèze et Vauvert via les RD6313, RD979, RD139 et RD56) ainsi qu'entre Aimargues et la RN113, la RD265 à Aimargues et Marsillargues, la RD107 entre Bizac et Boissières, la RD546 entre Manduel et Rodilhan, la RD403 à Manduel en raison d'un arbre couché, la D1 sous le pont de l'A9 à Vergèze, la RD374 entre Saint-Géniès-de-Malgoires et la RD936, la RD12 à Gallargues-le-Montueux (au niveau du Vidourle et de la Cubelle vers la RN113 ainsi que sous le pont SNCF), la RD104 entre Le Cailar et Codognan et enfin les voies sur berge et l'accès à la voie verte sur la RD979 au Grau-du-Roi, tandis que la prudence reste de rigueur sur d'autres axes inondés mais praticables comme la RD999 à Jonquières-Saint-Vincent, la RD346 entre Manduel et Bouillargues, les RD255b et RD62B au Grau-du-Roi, la RD381 à Gallician et la RD1 à Calvisson.
12:45 - Plus aucune vigilance dans les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Var
Retour à la normale dans les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Var, qui repassent en vert sur la carte de Météo-France, qui annule les précédentes vigilance jaune "pluie-inondations" et "crues", ce dimanche 15 novembre.
11:55 - Hérault : une centaine d'interventions de mise en sécurité par les sapeurs-pompiers
Dans l'Hérault, les fortes précipitations de la nuit dernière ont entraîné le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) 34 a mobiliser 100 sapeurs-pompiers, une trentaine de véhicules ainsi que l'hélicoptère de la Sécurité civile et une cellule drone pour mener des reconnaissances et réaliser 105 mises en sécurité, principalement auprès d'automobilistes bloqués dans leur véhicule selon Actu.fr.
10:43 - Une femme de 73 ans portée disparue dans l'Hérault
Les pompiers de l'Hérault sont mobilisés à Candillargues pour tenter de retrouver une femme de 73 ans portée disparue dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule au cœur des violentes intempéries qui ont frappé l'est du département, indique Ici Occitanie.
10:07 - Fin de vigilance orange "pluie-inondation"
Alors que la dégradation pluvio-orageuse qui menaçait le pourtour méditerranéen s'évacue en mer ce dimanche, Météo-France a levé la vigilance orange dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault, tout en maintenant une vigilance jaune "pluie-inondation" en Corse, dans les Bouches-du-Rhône et en Vendée, où la prudence reste de mise.