Blocage des lycées : un arrêté interdit plusieurs rassemblements à Paris, est-il vraiment "illégal" ?

À Paris, les rassemblements sont interdits de lundi à vendredi autour de certains lycées et universités. Une décision jugée "illégale" par l'Unef qui a annoncé saisir le tribunal administratif en référé.

Le bras de fer s'intensifie entre la préfecture de police de Paris et l'Unef, le principal syndicat étudiant français. Via un arrêté publié ce dimanche 15 novembre, la préfecture a interdit tout rassemblement ou cortège non déclaré "dans un rayon de 100 mètres" autour de dix lycées et cinq sites universitaires de la capitale, à partir de lundi 16 novembre et jusqu'à vendredi 20 novembre inclus. Sont concernés : les lycées Charlemagne (4e arrondissement), Lavoisier (5e), Fénelon (6e), Montaigne (6e), Chaptal (8e), Racine (8e), Dorian (11e), Pierre-Gilles de Gennes (13e), Carnot (17e) et Balzac (17e).

Certains campus sont également concernés par cette annonce toute fraîche : la faculté des sciences et de l'ingénierie de Sorbonne Université (5e), le campus de sciences de Paris Cité (7e), les centres René-Cassin et Lourcine de Panthéon-Sorbonne (13e) et une annexe de Panthéon-Assas rue de Vaugirard (15e). Dans les Hauts-de-Seine, les huit lycées suivants sont concernés par des mesures similaires. La liste des établissements touchés par de telles interdictions dans le Val-de-Marne ou en Seine-Saint-Denis n'a pas encore été publiée, indique ICI Paris Ile-de-France. Des décisions que déplore fermement l'Unef, et ce pour plusieurs raisons.

Une mesure qui ouvre la voie aux "arrestations massives"

Dans un communiqué, l'Union nationale des étudiants de France regrette que le gouvernement choisisse "la répression plutôt que d'écouter la jeunesse". Le syndicat dénonce une mesure "illégale, disproportionnée et dangereuse pour les libertés fondamentales". Mais ce n'est pas tout, il pointe également du doigt le timing avec lequel l'arrêté a été publié : "Signé le vendredi 13 novembre, l'arrêté n'est rendu public que ce dimanche 15 soit quelques heures seulement avant son entrée en vigueur".

"Cette pratique ne laisse aux jeunes ni le temps de s'organiser, ni celui de saisir le juge", écrit le syndicat dans un message publié sur X. Dans les faits, sauf disposition contraire, un arrêté préfectoral réglementaire entre en vigueur le lendemain de sa publication, rappelle Legifrance, l'arrêté en question n'a donc rien d'illégal.

Le préfet choisit une nouvelle fois la répression de la mobilisation en interdisant les rassemblements autour des lycées et des universités. On ne se laissera pas faire. LUNEF saisit le tribunal administratif avec @CArdakani https://t.co/owwJ2a8AeZ — UNEF (@UNEF) November 15, 2026

En outre, l'arrêté "ne définit ni ce qu'est un rassemblement ni à partir de combien de personnes ni à quel moment il devient interdit". "En l'absence de critères clairs, l'appréciation est laissée aux forces de police sur le terrain", estime l'Unef. Un flou qui ouvre la porte aux "fouilles", "verbalisations" et "arrestations massives", abonde le syndicat dans son communiqué musclé. "J’appelle chacun à continuer la lutte, sans dégrader l’outil de travail", dit Marine Tondelier, qui dénonce toutefois l’interdiction des rassemblements "non déclarés" dans la capitale. "Je ne pense pas qu’on apaise en interdisant. Pour répondre à un mouvement social, il faut des mesures sociales", poursuit-elle, ce lundi matin au micro de LCI.

Le préfet déplore de son côté que les blocages soient menés "le plus souvent par une minorité d'élèves" mais "entravent pour tous les autres leur liberté d'aller et venir et le droit fondamental" à recevoir des enseignements. Ces blocages ont entraîné "des dégradations de biens publics", "des incendies" et "d'importantes violences à l'encontre des membres de la communauté éducative", précise-t-il. L'Unef exige "le retrait immédiat de l'arrêté et saisit le tribunal administratif en référé".

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