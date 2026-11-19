La pluie et le vent s'abattent sur la France ce jeudi 19 novembre. La vigilance orange est activée dans plusieurs départements suite à des cumuls de précipitations importants ou à de puissantes rafales.

La pluie continue de tomber en quantité importante sur la France. Quatre départements sont placés en vigilance orange pour "pluie inondations" : la Somme, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et les Landes. Le Pas-de-Calais l'est à la fois pour "pluie inondations" et "crues", la Haute-Corse pour "crues".

Après les pluies de la nuit, un nouvel épisode d'averses orageuses s'abat ce jeudi sur les zones déjà touchées des départements de la Somme et du Pas-de-Calais, s'étendant au nord du département de la Seine-Maritime. Ces averses "persisteront jusqu'en milieu de journée de vendredi avant de s'espacer puis de s'estomper", indique Météo-France dans son bulletin du jour. Il est attendu de 70 à 100 mm sur les zones les plus exposées de ces trois départements. La Manche et le Calvados font aussi face à des averses répétées et pourraient basculer en vigilance orange. La perturbation s'étend jusqu'au sud-ouest : entre jeudi midi et vendredi midi, la moitié nord du département des Landes est exposée à des cumuls "conséquents", précise la station météorologique, jusqu'à 80 mm. La Gironde est aussi surveillée de près.

Aujourd'hui Demain

Une tempête hivernale en Corse ?

"Des rafales de vent proches de 80/90 km/h resteront possible sous les averses qui pourront s'accompagner de petite grêle. Le risque de tornade, bien qu'en baisse, reste non nul sous les averses", prévient aussi Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, à propos d'une nouvelle perturbation. Un coup de vent frappe, en effet, le pays ce jeudi. La Corse, placée en vigilance orange à partir de 20 heures, est particulièrement concernée avec des rafales jusqu'à 130km/h, voire 160 km/h sur les caps les plus exposés. Météo-France évoque même une "tempête hivernale de Libeccio (vent d'ouest)".

Les sols étant humides, cela peut favoriser les chutes d'arbres. Des dégâts sont donc craints. Le vent devrait rester fort jusqu'à vendredi soir. Il faudra sûrement attendre samedi pour observer une véritable accalmie avec la levée de la vigilance orange et le retour d'un temps calme en France.

Dernières mises à jour

12:12 - Des cours d'eau en crues débordent Ce jeudi à la mi-journée, les averses défilent toujours dans la Somme, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime. La Canche, fleuve côtier du Pas-de-Calais, est en crue suite aux précipitations. En 48 heures, les cumuls dépassent 80 mm. Sur l'île de Beauté, la situation se complique aussi avec la crue du Tavignano qui a provoqué des débordements dans la commune de Corte en Haute-Corse. Les rafales se renforcent avec déjà 138 km/h enregistré au niveau du cap Corse. 11:00 - Un risque de tornade et une tempête hivernale Ce jeudi 19 novembre, le vent souffle et cela va s'accentuer en fin de journée, notamment en Corse. Si Météo-France évoque une "tempête hivernale", La Chaine météo confirme que "les vents souffleront en tempête sur le nord de l'île cet après-midi et ce soir, avec des rafales pouvant atteindre 130 à 150 km/h au cap Corse". Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, n'exclut pas pour sa part "le risque de tornade" sous les averses, mais le risque est en baisse par rapport à mercredi. 10:40 - Les vigilances peuvent encore évoluer La Seine-Maritime a rejoint le Pas-de-Calais et la Somme en vigilance orange pluie-inondation à 10 heures. A 12 heures, le niveau de vigilance sera aussi réhaussé pour les Landes. La Corse basculera donc en alerte orange pour vents forts à 20 heures. Un risque plane aussi au-dessus de la Manche et du Calvados : "De l'intérieur de la Manche au Calvados, mise en place d'averses parfois fortes et répétées sur les mêmes secteurs jusqu'en journée de vendredi pouvant donner des cumuls de pluie localement forts. Dans ce contexte, une vigilance orange pour le paramètre pluie-inondation n'est pas exclue, si le scénario de forts cumuls devait se confirmer", précise Météo-France. De même en Gironde : "une partie sud du département de la Gironde est également exposée aux régimes de fortes et fréquentes averses ce jeudi et jusque vendredi mi-journée. Il n'est pas exclu que les cumuls soient revus à la hausse sur la zone, à l'origine d'une aggravation du niveau de vigilance n'est pas totalement exclue pour ce département". 10:20 - La Corse va basculer en vigilance orange vent Dans le bulletin de 10 heures de Météo-France, les prévisions évoluent. La vigilance orange "vent fort" va être activée dans les deux départements corses ce jeudi à 20 heures. Un vent d'ouest fort touchera le centre et l'Est de l'île. "Tempête hivernale de Libeccio (vent d'Ouest) pouvant entrainer des dégâts dans un contexte de sol très humide", prévient Météo-France. Les rafales attendues seront de l'ordre de 100 à 120 km/h, voire 130 km/h sur les litoraux et 160 km/h sur les caps les plus exposés. Les chutes d'arbres sont favorisées par les sols humides. Ces vents seront forts jusqu'à vendredi en soirée. 09:45 - Quels cumuls de pluie attendus ? L'épisode de pluie s'étend jusqu'à vendredi soir. Entre mardi et vendredi, les cumuls devraient atteindre 130 à 170 mm entre la Somme et le Nord-Pas-de-Calais, soit l'équivalent de deux mois de pluie. Sur la Seine-Maritime, les cumuls pourraient localement monter à 70 mm. Pour les Landes, l'épisode est plus court, mais intense. Entre jeudi et vendredi, il est attendu entre 50 et 80 mm de précipitations. Il faut donc surveiller le risque de ruissellement et de débordements des cours d'eau. LIRE PLUS

Le temps se gâte en France. Jeudi 19 novembre, la perturbation est encore à surveiller. Cinq départements sont en vigilance orange.