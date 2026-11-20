Les fortes précipitations se poursuivent ce vendredi entre le Pas-de-Calais et la Manche ainsi que sur les Landes, mais la situation doit s'apaiser en deuxième partie de journée après avoir causé d'importantes inondations par endroits. En Corse, la tempête hivernale est toujours en place.

La pluie s'abat toujours sur une partie de la France ce vendredi 20 novembre. Les six départements placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France au fil de la journée d'hier sont encore en alerte ce matin et doivent le rester jusqu'en début d'après-midi, vers 14 heures. Il s'agit de cinq départements de la côte nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche, et du département des Landes en Nouvelle Aquitaine.

C'est dans le Pas-de-Calais que les pluies ont été les plus importantes avec des cumuls de 60 mm sur les dernières 24 heures. En trois jours ce sont plus de 100 mm qui sont tombés dans ce territoire. Le département a d'ailleurs été en proie à de nombreuses inondations et la préfecture a souligné une "situation particulièrement difficile" dans une trentaine de communes, notamment dans le sud du département, et procédé à l'évacuation préventive de 300 personnes. Des inondations dues aux crues des bassins de la Canche, de la Lys et de la Laquette placées en vigilance orange.

Les cumuls diminuent quelques peu dans la Somme et la Seine-Maritime où 30 à 40 mm sont tombés jeudi. Les pluies se sont calmées dans ces départements depuis minuit avec "seulement" 5 à 10 mm supplémentaires relevés. Enfin, dans les Landes, les précipitations ont apporté 20 à 30 mm d'eau en une journée. Les averses, parfois orageuses, se poursuivent ce matin mais doivent se décaler progressivement vers le sud quittant le Pas-de-Calais pour s'étendre vers la région normande. Les précipitations s'espaceront et s'estomperont à partir de la fin de matinée selon les prévisions de Météo-France.

Sur l'ensemble de l'épisode, de mardi à vendredi, les cumuls pourraient atteindre localement entre la baie de Somme et les collines de l'Artois de 130 à 170 mm, soit près de deux mois de précipitations, selon La Chaîne météo. Dans le Sud-Ouest, entre jeudi midi et vendredi midi, la moitié nord du département des Landes est exposée à des cumuls "conséquents" avec jusqu'à 80 mm. La Gironde est aussi surveillée de près.

Aujourd'hui Demain

Une tempête hivernale en Corse

Pas de pluie aussi importante en Corse, mais des vents violents dus à la tempête hivernale de Libeccio. Des rafales à 150 km/h ont été observées depuis l'entrée en vigilance orange "vent" des deux départements corses : "150 km/h à Cagnano et Cap Sagro, 127 km/h à Pioggiola, et 100 à 120 km/h sur la région bastiaise, 104 km/h à l'Ile Rousse et Bonifacio, 90 à 100 km/h entre Porto-Vecchio et Pertusato", note Météo-France. Ce vent d'ouest doit se renforcer ce vendredi matin et jusqu'en fin de journée. "Les secteurs les plus concernés sont situés sur le relief du centre de l'île, les caps du nord et les plaines et littoraux orientaux", précise l'agence météorologique qui annonce des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h, voire 130 km/h, dans les plaines et les littoraux, mais pouvant aller jusqu'à 160 km/h sur les caps exposés au nord.

Les sols étant humides, cela peut favoriser les chutes d'arbres. Des dégâts sont donc craints. Le vent devrait rester fort jusqu'à vendredi soir. Il faudra sûrement attendre samedi pour observer une véritable accalmie avec la levée de la vigilance orange et le retour d'un temps calme en France.

Dernières mises à jour

09:10 - Un cargo s'échoue au large des Landes sous l'effets des intempéries Les Landes sont placés en vigilance orange pluie-inondations, mais les intempéries apportent aussi des vents et ces derniers ont entrainé l'échouement d'un cargo au large des côtes landaises dans la matinée de ce vendredi. Le navire n'a pas été en mesure de contrer les effets des vents traversiers et de la houle selon la préfecture maritime de l'Atlantique, il dérivait dangereusement vers la côte quand il a mouillé en urgence et a dérapé sous l'effet des vents. Cargo échoué au large des Landes : les causes de la dérive connues, y a-t-il des victimes ? Un cargo s'est échoué à seulement trois kilomètres des côtes landaises ce vendredi 20 novembre. Une grande partie de l'équipage a été évacuée du navire. 08:50 - Les vigilances orange "vent" actives jusqu'à 21 heures en Corse En Corse, la tempête de vent d'ouest justifie le placement en vigilance orange "vent" des deux départements. L'alerte doit durer jusqu'à 21 heures ce vendredi selon Météo-France. De puissantes rafales sont encore attendues dans la journée : elles peuvent aller de 100 à 130 km/h dans les plaines et sur les littoraux, et de 130 à 160 km/h sur les caps du nord de l'île. 08:34 - Les six vigilances oranges "pluie-inondation" maintenues jusqu'à 14 heures Ce vendredi matin, les six vigilances orange "pluie-inondations" sont maintenues dans le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche et les Landes. Les pluies sont effectivement toujours au rendez-vous jusqu'en milieu de journée, même si elles doivent s'espacer et s'estomper au fil des heures selon Météo-France. Les vigilances orange sont ainsi prévues pour durer au moins jusqu'à 14 heures selon l'agence météorologique. 08:19 - 300 personnes évacuées en raison des inondations dans le Pas-de-Calais Les précipitations et inondations dans le Pas-de-Calais ont conduit à l'évacuation préventive de 300 personnes dans les communes de Montreuil-sur-Mer et de Neuville-sous-Montreuil, a indiqué la préfecture du département jeudi soir. La décision a été prise "en raison d'une possible fragilisation de la digue de Neuville-sous-Montreuil". Les opérations ont été coordonnées par la sous-préfète de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer avec la gendarmerie nationale et la sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais. 08:05 - Des inondations dans une trentaine de communes du Pas-de-Calais Les importantes précipitations survenues dans le Pas-de-Calais ont entrainé les crues de la Canche et de la Lys-Amont-Laquette, placées en vigilance orange, et des inondations dans plusieurs communes jeudi. Hier soir, à 19h30, la préfecture soulignait une "situation particulièrement difficile" dans une trentaine de communes, en particulier dans le sud du département. La situation est toujours à surveiller ce vendredi alors que les pluies continuent de tomber. LIRE PLUS

Les intempéries se poursuivent ce vendredi 20 novembre en France. Huit départements sont maintenus une bonne partie de la journée en alerte orange pour pluie-inondation ou vent.