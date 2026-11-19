Après un "arrosage copieux" ce jeudi, la matinée de vendredi sera marquée par de nouvelles averses entre le Pas-de-Calais et la Manche, ainsi que sur les Landes. Les prévisions annoncent aussi de fortes rafales de vent en Corse.

La pluie ne va pas cessez de s'abattre en France ce vendredi 20 novembre. Alors que Météo-France a placé progressivement ce jeudi quatre départements, à savoir la Somme, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et les Landes, ces derniers sont rejoints à 22 heures par la Manche et le Calvados. En parallèle, les deux départements corses sont également placés en alerte orange vent à compter de 21 heures ce jeudi. Des vigilances qui resteront toutes en place une bonne partie de la journée de vendredi.

Dans son dernier bulletin, Météo-France étend ainsi l'alerte orange pour vent en Corse jusqu'à 20 heures environ vendredi, tandis que les alertes inondations se maintiendront jusqu'en début d'après-midi, 14 heures environ, avec la poursuite des averses entre le Pas-de-Calais et la Manche ainsi que sur les Landes. De forts cumuls sont à nouveau attendus. Dans le Pas-de-Calais, ces fortes pluies ont déjà conduit Météo-France a passé le département en vigilance orange crues. Une alerte crues qui se maintiendra là encore vendredi. En cause, la Canche, la Lys et la Laquette sont sorties de leur lit. Les averses faibliront finalement en cours d'après-midi vendredi.

Sur l'ensemble de l'épisode, de mardi à vendredi, les cumuls pourraient atteindre localement entre la baie de Somme et les collines de l'Artois de 130 à 170 mm, soit près de deux mois de précipitations, selon La Chaîne météo. Dans le Sud-Ouest, entre jeudi midi et vendredi midi, la moitié nord du département des Landes est exposée à des cumuls "conséquents" avec jusqu'à 80 mm. La Gironde est aussi surveillée de près.

Aujourd'hui Demain

Une tempête hivernale en Corse ?

"Des rafales de vent proches de 80-90 km/h resteront possibles sous les averses qui pourront s'accompagner de petite grêle. Le risque de tornade, bien qu'en baisse, reste non nul sous les averses", prévient aussi Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. Des rafales jusqu'à 130km/h, voire 160 km/h sur les caps les plus exposés, sont attendues. Météo-France évoque même une "tempête hivernale de Libeccio (vent d'ouest)".

Les sols étant humides, cela peut favoriser les chutes d'arbres. Des dégâts sont donc craints. Le vent devrait rester fort jusqu'à vendredi soir. Il faudra sûrement attendre samedi pour observer une véritable accalmie avec la levée de la vigilance orange et le retour d'un temps calme en France.

Dernières mises à jour

19:32 - Plus de 100 mm de pluie tombés dans plus d'une vingtaine de stations en trois jours Depuis mardi, la pluie s'abat sur une bonne partie du pays. Comme le relève Keraunos, l'Observatoire français des orages et tornades, dans plus d'une vingtaine de stations, plus de 100 mm de pluie ont été relevés en 72 heures. Alors que les averses doivent se poursuivre pendant encore 48 heures, les cumuls finaux s'annoncent particulièrement conséquents. Cumuls significatifs relevés en 3 jours sur les versants ouest des reliefs et sur les Hauts-de-France notamment avec plus de 20 stations relevant plus de 100 mm en 72h. Les averses vont se maintenir encore 48h sur la France, apportant des cumuls conséquents. https://t.co/8vwX1VaI1i — Keraunos (@KeraunosObs) November 19, 2026 18:31 - Les vigilances orange maintenus au moins jusqu'à vendredi après-midi Les huit vigilances orange actives ce jeudi sont maintenues pour la journée de vendredi selon le dernier bulletin de Météo-France. Les vigilances pluie-inondations dans les Landes et sur les cinq départements allant de la Manche au Pas-de-Calais sont prolongées jusqu'à 14 heures. Les vigilances vent, elles, sont maintenues jusqu'à 21 heures au moins. 18:02 - La pluie et le vent perdurent dans la nuit de jeudi à vendredi Les intempéries doivent se poursuivre dans la nuit de jeudi à vendredi entre la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais où il est déjà tombé plus de 75 à presque 100 mm de pluie sur les dernières 48 heures selon le relevé de la Chaîne météo. Le média note 75 mm à Saulty et Radinghem, 77 mm au Touquet et à Fiefs et 88 mm à Attin dans le Pas-de-Calais. Dans la Somme les cumuls sont encore plus importants : 86 mm à Saint-Quentin-en-Tourmont et 97 mm à Dompierre-sur-Authie. Le vent va également continuer à souffler en Corse avec des rafales de 161 km/h au cap Corse, 130 km/h à L’Île-Rousse et 119 km/h au cap Sagro. 17:29 - Jusqu'à près de 100 mm de pluie déjà tombés ! La Chaine météo a partagé ses relevés de précipitations. La barre des 100 mm de pluie sur 48 heures est presque atteinte avec 97,3 mm à Dompierre-sur-Authie dans la Somme. 88,4 mm sont aussi déjà tombés à Attin dans le Pas-de-Calais. Les averses vont continuer de défiler en soirée et d'ici vendredi. 16:58 - Une vigilance levée en Corse, mais la tempête approche Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France a rabaissé le niveau de vigilance crues en jaune pour la Haute-Corse. La vigilance orange pour vents violents va toutefois être activée à 20 heures. Un coup de vent tempétueux est attendu. "Le Libeccio souffle ce jeudi après-midi de façon généralisée entre 60 et 80 km/h, et ponctuellement autour de 100 à 140 km/h dans la région du Cap. A compter de ce jeudi soir, sur la plaine orientale (Bastia compris), la région de Porto-Vecchio ainsi que la chaîne centrale, le vent d'ouest se renforce pour souffler en rafales à 100 à 130 km/h. Dans la région du Cap Corse, des pointes de 130 à 160 km/h sont à prévoir, notamment par déferlement sur la côte orientale", précise Météo-France. Le risque premier est celui de chutes d'arbres, favorisées par les sols humides. LIRE PLUS

Les intempéries se poursuivent ce vendredi 20 novembre en France. Huit départements sont maintenus une bonne partie de la journée en alerte orange pour pluie-inondation ou vent.