La vigilance orange crue est toujours active dans le Pas-de-Calais ce lundi 23 novembre malgré des signes d'amélioration. Toutes les autres vigilances ont été levées ces dernières heures.

Le Pas-de-Calais est toujours sous étroite surveillance, et même maintenu en vigilance orange pour les crues ce lundi 23 novembre. Le temps est plus sec sur les Hauts-de-France après le passage de la perturbations de la fin de semaine dernière, mais les pluies ont été telles que les cours d'eau du département sont toujours à des niveaux élevés, notamment la Canche dernière cours placé en vigilance orange par Vigicrues.

Partout ailleurs, l'heure est à l'amélioration de la météo. Les vigilances orange "pluie-inondations" ont été levées à 6 heures dans l'Ain et le Jura, car "les pluies ont nettement baissé d'intensité en cette fin de nuit" et que "les cumuls attendus d'ici ce soir ne justifient plus le maintien" de l'alerte prévient Météo-France. Il est tout de même tombé entre 50 et 90 mm de pluie et jusqu'à 100 ou 120 mm sur les reliefs.

Les vigilances orange "vent" ont également été levées à 10 heures par Météo-France. La tempête hivernale causée par le vent d'ouest (Libeccio) a balayé l'île jusque dans la matinée avec des rafales comprises entre 110 et 130 km/h en moyenne, mais des pointes allant jusqu'à 170 km/h ont été relevées sur le Cap Corse, et même jusqu'à 191 km/h au Cap Sagro.

Aujourd'hui Demain

Un cours d'eau sous étroite surveillance dans le Pas-de-Calais

Les habitants du Pas-de-Calais sont appelés à la plus grande prudence, malgré une amélioration des conditions météorologiques et une décrue "très nette sur l'amont de la Canche". "On est passé à une gestion post-crise aiguë, il n'y a plus d’enjeux d’évacuation, de débordements", indique le préfet du Pas-de-Calais, François Xavier Lauch.

Le cours d'eau est toujours maintenu en vigilance orange. "Les niveaux resteront élevés sur la Canche jusqu'à lundi et continueront de générer des débordements dommageables", assure Vigicrues. La décrue s'est bien amorcée dimanche soir, mais elle est lente et "les niveaux resteront élevés sur le tronçon ce lundi, en particulier dans le secteur de Brimeux et Beutin". 150 communes du département ont été affectées par cette montée des eaux. Plus de 800 personnes ont été évacuées à cause des intempéries.

La Corse encore en vigilance orange

La Corse n'est plus en proie à la tempête hivernale. Le vent d'ouest doit encore souffler ce lundi, mais il est tombé en milieu de matinée. Au petit matin, les rafales allaient toutefois de "90 à 110 km/h sur la chaîne centrale et par déferlement sur la façade orientale de Bastia à Porto-Vecchio". Localement, des pointes à 120 km/h ont été relevées dans le secteur de Conca et 130 à 150 km/h sur le Cap Corse. "Ces vents perdent progressivement en intensité en cours de matinée de lundi", indique toutefois Météo-France.

Dernières mises à jour

10:13 - Les vigilances orange levées en Corse Comme prévu, Météo-France a levé les vigilances orange "vent" qui étaient actives en Haute-Corse et Corse-du-Sud. Les deux départements repassent ainsi en vigilance jaune jusqu'en milieu d'après-midi au moins. Des rafales comprises entre 110 et 130 km/h sur le façade est de l'île, mais des pointes à plus de 130 km/h ont aussi été relevées par déferlement. Le vent de secteur ouest, responsable de la tempête hivernale, est "maintenant en atténuation", prévient Météo-France. 08:15 - La Canche est le dernier cours d'eau en vigilance orange dans le Pas-de-Calais L'importante perturbation de la semaine dernière a entrainé des crues et des réactions hydrologiques modérées dans le Pas-de-Calais, des réactions qui "se poursuivent sur la journée de lundi pour les tronçons placés en vigilance jaune", indique Vigicrues. Si la plupart des cours d'eau sont passés en vigilance jaune, la Canche est restée en vigilance orange malgré le retour d'un temps sec. Si "la décrue de la Canche est amorcée", elle est lente et "les niveaux resteront élevés sur la Canche lundi et continueront de générer des débordements dommageables", notamment dans le secteur de Brimeux.

Trois départements sont placés en vigilance orange par Météo-France ce lundi 23 novembre : le Pas-de-Calais, en alerte aux crues, et les deux départements corses pour vents violents.