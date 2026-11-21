Le Pas-de-Calais est le seul département en vigilance orange aux crues, samedi 21 novembre. Les cours d'eau de la Canche et de la Lys inquiètent particulièrement. Des débordements sont craints du côté de la Normandie.

La situation reste préoccupante dans le Pas-de-Calais ce week-end. Alors que les vigilances orange "pluie-inondations" ont été levées au cours de la journée de vendredi, le département est maintenu en alerte aux crues, samedi 21 et dimanche 22 novembre.

"Depuis mardi, un épisode pluvieux marqué, caractérisé par des précipitations soutenues et persistantes, a concerné une grande partie du pays. Ces précipitations ont touché plus particulièrement les Hauts-de-France. Elles ont entraîné des réactions hydrologiques significatives sur plusieurs cours d'eau en particulier dans le Pas-de-Calais", indique Vigicrues.

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Plusieurs cours d'eau sous étroite surveillance dans le Pas-de-Calais

Les habitants du Pas-de-Calais sont appelés à la plus grande prudence. Le département a été en proie à de nombreuses inondations au cours des derniers jours. Plusieurs centaines d'habitants ont évacué leur domicile depuis jeudi, selon les informations d'ICI. Sur BFMTV, le préfet du département parle d'ailleurs de 115 communes touchées par ces importantes précipitations et d'environ 800 habitations victimes d'inondations.

Les inquiétudes se concentrent au niveau de la Canche et de la Lys, placées en vigilance orange. Selon Vigicrues, "des débordements dommageables sont encore actuellement observés" au niveau de ces deux cours d'eau. Pour la Canche, la décrue est amorcée en amont du fleuve, mais les niveaux vont rester élevés sur le tronçon ce week-end.

Il faudra également surveiller la situation du côté de la Normandie. Des débordements sont redoutés ce samedi. "Les dernières pluies tombées hier sur la Normandie ont fait réagir les cours d'eau et notamment la Vire qui atteindra les seuils de premiers débordements dans la matinée", précise Vigicrues. Le cours d'eau est, à ce stade, en alerte jaune.

Dernières mises à jour

09:45 - Crues : un département en vigilance orange, le point sur la situation La situation dans le Pas-de-Calais continue d'inquiéter. Le département est maintenu en vigilance orange crues ce week-end. L'alerte est en vigueur samedi et au moins jusqu'à dimanche. Vigicrues parle de "débordements dommageables" sur la Canche et la Lys, placées en vigilance orange.

Un seul département est en vigilance orange ce samedi 21 novembre. Il s'agit du Pas-de-Calais, en alerte aux crues. Le territoire est touché, depuis plusieurs jours, par des inondations.