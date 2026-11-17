Un puissant coup de vent touche la France ce mardi 17 novembre. De nombreux départements sont en vigilance, notamment dans le nord du pays. Un risque de tornade n'est pas exclu.

La France fait face à un temps très agité ce mardi 17 novembre. Un puisant jet stream d'altitude renforce les dépressions atlantiques. Après des premières pluies importantes dans la nuit, 40 à 50 mm sont déjà tombés en Bretagne, un coup de vent est surveillé dans le nord. Les bourrasques vont se renforcer dans l'après-midi et en soirée mardi près de la Manche et de l'Atlantique. Si des rafales entre 80 et 90 km/h sont attendues dans les terres, elles pourraient atteindre jusqu'à 110 km/h sur les côtes.

71 départements sont ainsi placés en vigilance jaune pour la journée de mardi par Météo-France, dont 65 notamment pour vents violents. Ils sont majoritairement situés sur une large moitié nord. "Les rafales prévues relèvent d'une vigilance jaune "vent", mais une aggravation vers le niveau orange ne peut être encore définitivement exclue si les prévisions devaient être revues à la hausse", prévient Météo-France. Des vagues d'une dizaine de mètres sont aussi attendues, mais les faibles coefficients de marée réduiront le risque de submersion.

Aujourd'hui Demain

De la grêle et un risque de tornade sont aussi annoncées

Des cumuls de pluie entre 30 et 50 mm sont attendus, voire 70mm d'ici mercredi. Ils seront surtout à surveiller sur le Nord-Pas-de-Calais, la Corse et les Alpes selon Météo-France. Une petite trentaine de départements, notamment du nord-ouest, sont d'ailleurs en vigilance jaune pluie-inondation. "Quelques réactions de cours d'eau pourront se produire mais on n'attend pas de débordements ou d'inondations car les sols ne sont pas saturés" dans le nord-ouest, nuance La Chaine météo. Les averses pourront tourner à l'orage et ces derniers pourront être accompagnés de grêle. "Sur une bonne moitié nord, un risque de tornade est possible, un peu plus probable sur le nord-ouest et la région Grand Est", prévient aussi Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents.

Des ruissellements restent possibles sur les versants des Alpes et du Massif-Central. Dans ces zones, les cumuls pourront localement monter à 100 mm. En montagne, de la neige peut tomber et un risque d'avalanches est surveillé dans les Alpes.

Dernières mises à jour

12:14 - Jusqu'à 70 mm de pluie La perturbation touche davantage l'est du pays à la mi-journée. Des rafales atteignent encore près de 100 km/h, notamment dans le Pas-de-Calais. Les précipitations ont atteint 70 mm par endroit. 70,4 mm ont été relevés à Secondigny dans les Deux-Sèvres. 11:25 - Du vent, de la pluie, mais aussi de la neige En montagne, la neige tombe avec le temps perturbé. Dans les Alpes, les flocons tombent vers 2000 mètres. Ce manteau blanc va s'épaissir jusqu'à vendredi. La limite pluie-neige devrait redescendre vers 1600 mètres. Les cumuls pourront, pour leur part, monter à 50 cm. La #neige va s'accumuler sur les #Alpes jusqu'à vendredi soir, en s'abaissant un peu en altitude. Située ce mardi au-dessus de 2600 m, cette limite va redescendre vers 1600 m, de quoi bien gaver les stations les plus hautes https://t.co/toXgiRd1Ti — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 17, 2026 11:06 - Des orages vont éclater 46 départements du nord de la France sont en vigilance jeune orages. Les averses peuvent donc tourner à l'orages dans le nord et plus fréquemment dans le nord-ouest. "Une limite secondaire organisée est prévue se constituer par la Manche cet après-midi avec risque orageux modéré, accompagné de rafales de vent soutenues. Cette ligne balaie la moitié nord ensuite, avec un risque convectif persistant", prévient Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. Le risque de tornade n'est d'ailleurs pas exclu. 10:22 - Une accalmie avant la reprise des pluies Dans le nord-ouest, une accalmie se dessine en ce milieu de matinée. De nouvelles pluies vont envahir la Bretagne dans l'après-midi et vont se répandre vers l'est en soirée. Elles peuvent être fortes. "Les averses sont plus fréquentes sur le Nord-Ouest et s'accompagnent d'orages et de grésil par endroits. Les cumuls sont à surveiller sur les Hauts-de-France et proche des frontières de l'est. En Corse, les passages pluvieux sont nombreux en journée, donnant de bons cumuls de précipitations sur l'ouest de l'île, et le vent d'ouest est fort", a précisé Météo-France. 10:19 - Jusqu'à 50 mm de pluie déjà tombés Une première perturbation a déjà traversé la France dans la nuit de lundi à mardi. Les pluies ont été copieuses sur de nombreuses régions, avec jusqu'à 50 mm en Vendée et en Bretagne. Des rafales ont aussi dépassé les 90 km/h, avec notamment 94 km/h à Barfleur dans la Manche, selon La Chaine météo.

Le temps se gâte en France. Mardi 17 novembre, un coup de vent et de belles averses s'abattent, notamment sur le nord du pays. La perturbation est à surveiller.