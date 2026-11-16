Vigilance vents violents : une soixantaine de départements en alerte, les prévisions des rafales et de la pluie

Un puissant coup de vent est attendu mardi 17 novembre. Plus de la moitié du pays écope d'une vigilance face aux rafales annoncées.

La France fait face à un temps très agité et la situation va se compliquer mardi 17 novembre. Un puisant jet stream d'altitude renforce les dépressions atlantiques. Deux dégradations successives vont toucher le pays, selon La Chaine météo. La première débute dans la nuit de ce lundi avec le passage d'un front froid actif. Elle va progresser vers l'est mardi matin. La suivante interviendra dans l'après-midi et en soirée mardi.

De la pluie traverse toutes les régions, mais surtout un coup de vent est à surveiller sur la moitié nord. Les bourrasques se renforceront dans l'après-midi et en soirée mardi près de la Manche et de l'Atlantique. Si des rafales entre 80 et 90 km/h sont attendues dans les terres, elles pourraient atteindre jusqu'à 110 km/h sur les côtes. 68 départements sont ainsi placés en vigilance jaune pour la journée de mardi par Météo-France, dont 62 notamment pour vents violents. Ils sont majoritairement situés sur une large moitié nord. "Les rafales prévues relèvent actuellement d'une vigilance jaune "vent", mais une aggravation vers le niveau orange ne peut être exclue si les prévisions devaient être revues à la hausse", prévient Météo-France. La prudence doit être de mise face à de potentielles chutes de branches d'arbres. Des vagues d'une dizaine de mètres sont aussi attendues, mais les faibles coefficients de marée réduiront le risque de submersion.

Aujourd'hui Demain

De la pluie et de la grêle sont aussi annoncées

Des cumuls de pluie entre 30 et 50 mm sont attendus, voire 70mm d'ici mercredi. Ils seront surtout à surveiller sur le Nord-Pas-de-Calais, la Corse et les Alpes selon Météo-France. Tout le nord-ouest, jusqu'à l'Ile-de-France, est d'ailleurs en vigilance jaune pluie-inondation. "Quelques réactions de cours d'eau pourront se produire mais on n'attend pas de débordements ou d'inondations car les sols ne sont pas saturés" dans le nord-ouest, nuance La Chaine météo. Les averses pourront tourner à l'orage et ces derniers pourront être accompagnés de grêle.

Des ruissellements restent possibles sur les versants des Alpes et du Massif-Central. Dans ces zones, les cumuls pourront localement monter à 100 mm. En montagne, de la neige peut tomber et un risque d'avalanches est surveillé dans les Alpes.

Dernières mises à jour

19:00 - Quelle trajectoire pour le coup de vent ? Le coup de vent de ce mardi 17 novembre va arriver par l'ouest, mais va s'étendre progressivement vers l'est. Tout le nord du pays devrait être concerné. Dans les terres, les rafales seront plutôt de l'ordre de 80 à 90km/h dans les terres et 100 à 110 km/h sur les côtes atlantiques et de la Manche. Le nord-ouest pourrait encore être concerné mercredi. Ce mardi, un coup de #vent est attendu sur la moitié nord avec de fortes rafales et des pluies copieuses au passage d'un front froid. Cette situation est typique et classique pour une mi-novembre. https://t.co/S2nJEfV1t6 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 16, 2026 18:55 - 62 départements en vigilance "vent" 68 départements sont annoncés en vigilance jaune pour la journée de demain. 62 écopent notamment d'une vigilance "vent". Il s'agit de l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Calvados, le Cher, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. 18:53 - Les pluies se renforcent ce lundi soir En fin de journée de ce lundi 16 novembre, les pluies se renforcent sur les régions atlantiques. Des rafales soufflent aussi déjà entre 60 et 70 km/h. Le sud de la Bretagne et la Vendée pourrait déjà atteindre dans la nuit 15 à 30 mm, voire localement plus de 40 mm. Cette première dégradation intervient avec le passage d'un front froid actif et va se décaler vers l'est mardi matin.

Le temps se gâte en France. Mardi 17 novembre, un coup de vent et de belles averses s'abattent, notamment sur le nord du pays. La perturbation est à surveiller.