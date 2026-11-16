Loto : découvrez le résultat du tirage du lundi 16 novembre 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 16 novembre 2026 est très attendu. Avec une cagnotte exceptionnelle de 23 millions d'euros en jeu, les joueurs espèrent décrocher le jackpot ce soir.

Le Loto de ce lundi 16 novembre 2026 promet une soirée palpitante aux amateurs du célèbre jeu de la Française des jeux. Le jackpot n'a pas été remporté depuis le Super Loto du vendredi 13 novembre, un tirage spécial à 21 millions d'euros. Ce qui explique la très belle cagnotte de ce soir, qui atteint désormais 23 millions d'euros. Les joueurs qui ont validé leur grille avant la clôture suivront avec attention le tirage du Loto aujourd'hui. Le résultat du tirage du Loto de ce soir est à découvrir dès publication par la FDJ ci-dessous.

Pour tenter leur chance au Loto de ce lundi 16 novembre 2026, les participants ont dû sélectionner cinq numéros sur une grille en comptant 49, puis un numéro chance compris entre 1 et 10. Une mécanique simple qui, en quelques instants, peut transformer une vie. En cas d'absence de gagnant au rang 1 ce soir, la cagnotte sera à nouveau remise en jeu lors du prochain tirage du Loto, avec un montant encore revu à la hausse.

Pas de grand gagnant au précédent tirage du Loto

Lors du tirage du Loto du samedi 14 novembre 2026, la combinaison gagnante était 19-27-41-42-8 et le numéro chance le 2. Le jackpot de 22 millions d'euros n'a pas été remporté, aucun joueur n'ayant trouvé l'intégralité des numéros. En revanche, deux heureux gagnants de rang 2 se sont partagé une somme équivalente à 144 309,50 euros, une récompense loin d'être négligeable pour ces chanceux.

C'est l'absence de vainqueur au rang 1 lors de ce dernier tirage du Loto qui permet aujourd'hui de proposer une cagnotte de 23 millions d'euros. Une occasion rêvée pour les joueurs du Loto de ce soir de rafler la mise et d'inscrire leur nom au palmarès des grands gagnants de la Française des jeux.

Le 9, star du résultat du Loto côté numéro chance

Du côté des statistiques, le numéro chance qui sort le plus fréquemment au Loto est le 9, avec 117 apparitions comptabilisées par la Française des jeux. Il devance le 2, sorti 110 fois, suivi du 4 avec 109 tirages, du 10 (107) et du 7 (106). À l'inverse, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun, ce qui en fait les numéros chance les plus rares à ce jour.

Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment tirés au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Pour autant, ces chiffres ne constituent pas une garantie pour les joueurs qui tentent leur chance au tirage du Loto ce lundi. Chaque tirage reste totalement imprévisible, et toutes les combinaisons disposent, en théorie, des mêmes probabilités d'être tirées.

Le hasard demeure donc le seul maître du jeu, et c'est bien ce qui fait le sel du Loto. Les joueurs ayant validé leur grille pour le tirage du Loto de ce lundi 16 novembre 2026 n'ont désormais plus qu'à patienter pour découvrir si la combinaison gagnante correspond à la leur et si le jackpot de 23 millions d'euros changera leur existence.

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