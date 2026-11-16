Loto : résultat du tirage du lundi 16 novembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du lundi 16 novembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du lundi 16 novembre 2026 est tombé et le jackpot de 23 millions repart pour un tour, aucun joueur n'ayant décroché la combinaison gagnante.

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 16 novembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 23 millions. Le tirage du Loto n'avait pas été remporté depuis le Super Loto du vendredi 13 novembre, un tirage spécial à 21 millions, ce qui explique la très belle cagnotte de ce soir.

 

La combinaison gagnante du tirage du Loto de ce lundi est la suivante : 1 - 6 - 9 - 32 - 45, avec le numéro Chance 7. Le jackpot de 23 millions n'a pas trouvé preneur ce soir, aucun joueur n'ayant validé la combinaison complète. Le résultat du Loto récompense néanmoins deux gagnants de rang 2, qui se partagent chacun un gain de 89 628,60 euros.

Le jackpot du Loto file vers les 24 millions au prochain tirage

Faute de grand gagnant, la mécanique d'accumulation du Loto se remet en marche et le jackpot enfle encore. Le prochain tirage du Loto, prévu le mercredi 18 novembre 2026, mettra en jeu une cagnotte portée à 24 millions. Ce phénomène de report transforme certains tirages du Loto en rendez-vous incontournables, bien au-delà du cercle habituel des joueurs réguliers.

Tirage du Loto, une procédure sous haute surveillance

Derrière chaque résultat du Loto se cache un dispositif de contrôle rigoureux, pensé pour garantir une impartialité totale. Un huissier de justice est systématiquement présent lors du tirage du Loto, veillant à ce que les procédures certifiées soient scrupuleusement respectées. Ce cadre légal, indépendant de la FDJ, confère à chaque résultat du Loto une légitimité que rien ne peut contester.

Côté participation, le numérique a profondément reconfiguré l'accès au tirage du Loto, permettant de valider une grille depuis un smartphone en quelques secondes, jusqu'à quelques minutes avant la clôture des mises. Pour viser le jackpot, un joueur doit sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, plus un numéro Chance entre 1 et 10, pour une probabilité de succès d'environ une chance sur 19 millions. Des rangs de gains intermédiaires permettent toutefois au plus grand nombre de repartir avec une récompense, même sans décrocher le résultat du Loto parfait.

Dernières mises à jour

- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a souri à de nombreux participants. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto, proposé à 6,60 euros la part. En contrepartie, les gains éventuels sont partagés entre les détenteurs de parts. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance lors des tirages organisés chaque lundi, mercredi et samedi.

- Que deviennent les gains non réclamés au Loto ?

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec un virement possible jusqu'à 500 000 euros.

- Le top 3 des plus gros gains du Loto en 2025

Le Loto a distribué de belles fortunes en 2025. Le jackpot le plus important de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium est complété par un gain de 19 millions d'euros réalisé en Occitanie le 26 février. Des sommes considérables qui rappellent que si l'Euromillions affiche des jackpots plus élevés, le Loto reste capable de faire naître de très grands gagnants sur le territoire français.

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