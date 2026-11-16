Loto : résultat du tirage du lundi 16 novembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a souri à de nombreux participants. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, il existe un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto, proposé à 6,60 euros la part. En contrepartie, les gains éventuels sont partagés entre les détenteurs de parts. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance lors des tirages organisés chaque lundi, mercredi et samedi.

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés au Loto ne sont jamais récupérés par leurs propriétaires, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Les jackpots, eux, peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Pour les joueurs en ligne, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec un virement possible jusqu'à 500 000 euros.

Le Loto a distribué de belles fortunes en 2025. Le jackpot le plus important de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium est complété par un gain de 19 millions d'euros réalisé en Occitanie le 26 février. Des sommes considérables qui rappellent que si l'Euromillions affiche des jackpots plus élevés, le Loto reste capable de faire naître de très grands gagnants sur le territoire français.

20:52 - Des combinaisons qui rapportent plus que d'autres au Loto Au Loto, toutes les grilles ne se valent pas. Le choix des numéros influe directement sur le montant des gains. Le 24 avril 2026, la combinaison 2, 12, 16, 20 et 26 rapportait 38,30 euros pour trois bons numéros, contre 64,50 euros le 13 mars 2026 avec 16, 17, 40, 48 et 49, soit 68 % de plus. La raison : moins de joueurs avaient misé sur ces numéros. Parmi les numéros qui font baisser les gains, le 12, le 13 et le 7 réduisent chacun le lot d'environ 16 %. À l'inverse, le 46 le fait grimper de 19 %.

20:46 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous avez décroché un gain au Loto en achetant votre billet en point de vente physique ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Attention : le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Par ailleurs, jouer au Loto comporte des risques, notamment d'addiction. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

20:40 - Le record du Loto toujours détenu par Orgères Le plus grand jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché le 4 décembre 2021 à Orgères. Le deuxième plus grand gain de l'histoire du jeu a été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant misé sur Internet. Le top 5 est complété par 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:34 - Les dix codes du Loto tirés à chaque tirage À chaque tirage du Loto, dix participants sont tirés au sort et remportent chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante jouée. Ce mécanisme offre ainsi une chance supplémentaire de gagner, sans avoir à trouver les bons numéros. Lors des Super Loto, le nombre de codes tirés monte exceptionnellement à 50, chacun donnant toujours droit à 20 000 euros. Une façon pour la Française des Jeux de multiplier le nombre de gagnants à chaque grand rendez-vous de l'année.

20:26 - Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a enregistré un rythme inédit de nouveaux millionnaires : un tous les deux jours, pour un total annuel de 189. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains ont été réalisés principalement grâce au Loto, mais aussi via l'Euromillions. Des chiffres qui témoignent d'une année particulièrement faste pour les joueurs français, et qui illustrent l'attrait constant de ces deux jeux phares proposés par la Française des Jeux.

20:20 - Le Loto trois fois par semaine avec un jackpot en progression Le Loto est organisé chaque lundi, mercredi et samedi, sous le regard d'un huissier qui supervise le tirage. Lorsque personne ne remporte le jackpot, la cagnotte augmente automatiquement d'un million d'euros chaque semaine. Les joueurs peuvent également opter pour un second tirage, disponible en prenant une option à 0,80 euro par grille. À noter qu'en octobre 2027, la FDJ prévoit de modifier le mécanisme du "roll-down" : la redistribution du jackpot aux gagnants du deuxième rang sera désormais déclenchée dès le 11e tirage consécutif sans grand gagnant, contre 34 jusqu'ici.

20:14 - Le Loto Mission Nature, au service de la biodiversité Depuis 2023, la Française des Jeux propose le Loto Mission Nature, une offre de jeux "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative en est à sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis le lancement, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ sur l'ensemble du territoire. Rappel : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

20:08 - Le pack MultiChances du Loto : davantage de chances, mais des gains partagés Pour les joueurs qui souhaitent maximiser leurs chances au Loto, la Française des Jeux propose le pack MultiChances en version élargie. Ce pack est constitué de 600 parts et autant de codes. Chaque part est proposée au prix de 6,60 euros. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain. En contrepartie, il devra partager ses gains avec les autres détenteurs de parts. Une option qui s'adresse à ceux qui privilégient les chances de gagner sur le montant individuel des gains.

20:02 - Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026 En 2026, la Française des Jeux a établi un calendrier de tirages spéciaux particulièrement dense. Six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois coïncident avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Pour ces événements, le jackpot minimum est fixé à 13 millions d'euros. Deux Grands Loto complètent ce calendrier, l'un prévu en juillet, l'autre à Noël, avec des jackpots garantis d'au moins 20 millions d'euros chacun. Des rendez-vous très attendus par les millions de Français qui jouent régulièrement au Loto.

19:55 - Les boules du Loto conservées dans un coffre ultra-sécurisé Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'y accéder. Ces boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Des précautions qui contrastent avec les probabilités astronomiques de remporter le jackpot : avec une seule grille classique, un joueur dispose d'une chance sur 19 068 840. Il aurait statistiquement plus de chances d'être touché par un astéroïde, estimées à une sur 720 000.

19:49 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, ce sont 1 516 316 joueurs qui ont remporté un gain au Loto. Entre jackpot, gains intermédiaires et simples remboursements, le tirage a récompensé de nombreux participants. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot. Un engouement qui ne faiblit pas, porté par des tirages classiques mais aussi par des événements spéciaux comme les Super Loto ou les Grands Loto, dont les jackpots minimums peuvent atteindre 20 millions d'euros pour ces derniers.

19:43 - Les records du jackpot au Loto à connaître Le jackpot le plus élevé jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Cette même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance en ligne avait empoché 26 millions d'euros. Le troisième plus gros gain de l'histoire du Loto, 25 millions d'euros, a quant à lui été remporté à Paris le 5 décembre 2022. Des sommes colossales pour des combinaisons gagnantes dont la probabilité de trouver n'est que d'une chance sur 19 068 840 avec une seule grille classique.

19:37 - Que deviennent les gains non réclamés au Loto ? Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés aux jeux de la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Passé un délai légal de 60 jours, ces sommes deviennent "non réclamées". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une manne significative qui échappe chaque année à des joueurs qui ne savent pas qu'ils ont décroché un lot.

19:31 - Quelques statistiques sur le Loto à connaître Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 30 et le 31, sortis chacun 136 fois (11,97%), suivis du 5 avec 127 sorties (11,18%), puis du 3 et du 24, chacun apparus 126 fois (11,09%). Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 4 novembre 2026. Une précision importante : il s'agit uniquement de statistiques et non de probabilités de tirages futurs. Par ailleurs, à chaque tirage, dix codes Loto sont tirés au sort, offrant chacun un gain de 20 000 euros.

19:24 - Le Loto remonte au XVIe siècle Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines au XVIe siècle en Italie. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Parmi les initiatives récentes, le Loto Mission Nature, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est destiné à "la préservation et la restauration de la biodiversité". En 2026, il s'agit de sa quatrième édition. Depuis 2023, 64 projets ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ.

19:18 - Six Super Loto et deux Grands Loto au programme du Loto en 2026 La FDJ a dévoilé un calendrier chargé pour le Loto en 2026. Au total, six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto complètent ce programme, en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros chacun. Un simulateur en ligne est également mis à disposition par la FDJ pour permettre aux joueurs d'estimer leurs gains potentiels en renseignant leurs numéros, leur code LOTO®, leur participation éventuelle au second tirage et le jour choisi.