Pour tenter sa chance à l'Euromillions, il faut être âgé d'au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille, code My Million inclus. Le joueur doit cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi 12 possibles. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ — bureau de tabac ou de presse — ou directement sur le site et l'application de la Française des jeux. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi.

Le My Million, tirage complémentaire de l'Euromillions, est exclusivement national. Chaque mardi et chaque vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, DOM-TOM inclus, garantissant un nouveau millionnaire français à chaque tirage. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 20 millionnaires avaient déjà été désignés au début du printemps. Les heureux gagnants proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Ce mécanisme représente une alternative concrète au jackpot principal, dont les probabilités restent particulièrement faibles.

Le succès commercial de l'Euromillions ne se dément pas. Le chiffre d'affaires total du jeu est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, pour atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, l'Euromillions représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Les experts notent par ailleurs que le taux de participation est étroitement lié au montant de la cagnotte annoncée : plus le jackpot est élevé, plus les joueurs sont nombreux à tenter leur chance.

21:54 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et réclamer leurs gains. Pour les joueurs en ligne, "le montant correspondant à votre gain sera automatiquement crédité sur votre compte joueur". Pour ceux ayant joué en point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place. Ceux compris entre 30 000 et 500 000 euros nécessitent de se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.

21:48 - À l'euromillions, treize façons de gagner Au-delà du jackpot, l'Euromillions propose treize rangs de gains distincts à chaque tirage. Pour décrocher une récompense, il suffit de trouver au minimum deux numéros, sans avoir à valider la moindre étoile. Les gains augmentent ensuite progressivement selon le nombre de bons numéros et d'étoiles trouvés, jusqu'au rang ultime, qui requiert les cinq numéros et les deux étoiles. Par ailleurs, un couple alsacien a remporté 178 millions d'euros en novembre 2025, s'inscrivant parmi les plus grands gagnants de l'histoire de l'Euromillions en France.

21:42 - Gare aux arnaques quand on récupère ses gains à l'Euromillions La Française des jeux tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des escroqueries ciblant les joueurs. Sur son site, elle rappelle fermement qu'elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains" et met à disposition des conseils pour se protéger. Parmi les menaces recensées : l'usurpation de son identité, les e-mails malveillants, les sites frauduleux, les virus et applications malveillants, ainsi que la sollicitation boursière malveillante. Des pièges variés dont les joueurs doivent absolument avoir conscience, notamment au moment de récupérer un gain.

21:36 - Cinq amis et 250 millions d'euros : le record français de l'Euromillions En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021 et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Par ailleurs, My Million, le jeu complémentaire lancé en février 2014, garantit un millionnaire supplémentaire à chaque tirage en France, avec plusieurs semaines exceptionnelles par an pouvant générer jusqu'à dix gagnants.

21:30 - Sept fois moins de chances de gagner à l'Euromillions qu'au Loto Un joueur dispose d'une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances de l'emporter à ce dernier. Les deux loteries ne jouent cependant pas dans la même catégorie : l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions d'euros. Cette différence de probabilité explique que les tirages du Loto trouvent plus régulièrement un vainqueur. À chaque tirage Euromillions, un code My Million est également tiré au sort parmi les grilles validées en France, offrant la possibilité de remporter un million d'euros supplémentaire.

21:24 - Comment se déroule le tirage de l'Euromillions ? Chaque mardi et vendredi, aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur. Seules les images du tirage sont communes à tous. Pour choisir ses numéros, certains joueurs optent pour des chiffres personnels, d'autres analysent les statistiques ou recourent à l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

21:18 - Les résultats de l'Euromillions disponibles dès 20h35 Les résultats du code My Million sont accessibles dès 20h35, tandis que le tirage complet de l'Euromillions est diffusé aux alentours de 21h45 sur TF1. Les joueurs disposent de plusieurs moyens pour vérifier leurs gains : en point de vente, en scannant leur reçu via l'application mobile de la FDJ, par téléphone ou SMS, ou encore grâce au simulateur en ligne mis à disposition par la FDJ. Des options variées pour s'assurer rapidement de ses résultats après chaque tirage.

21:12 - Un plafond à 250 millions d'euros pour l'Euromillions La cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce plafond a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Par ailleurs, chaque joueur français se voit automatiquement attribuer un code My Million à chaque grille validée. Ce dispositif, propre à l'Hexagone, garantit la création d'au moins un nouveau millionnaire français à chaque tirage, qu'il ait lieu le mardi ou le vendredi.

21:06 - Des gains non imposables pour les vainqueurs de l'Euromillions en France Contrairement à plusieurs pays participants, la France ne taxe pas les gains à l'Euromillions. Le gain y est considéré comme un accroissement de patrimoine non imposable. En Espagne, au Portugal ou en Suisse, en revanche, les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Attention toutefois : dès l'année suivant le gain, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes ou loyers — restent soumis à la fiscalité classique. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service des grands vainqueurs est joignable au 09 69 36 60 60.

21:00 - Une option méconnue pour booster ses gains à l'Euromillions L'Euromillions attire des dizaines de millions de participants à travers les pays membres. Pour maximiser ses chances de gain, une option reste encore peu connue des joueurs : l'Étoile+. En la sélectionnant, les participants disposent de plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter un gain pour une combinaison Euromillions associée à cette option. Une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent augmenter leurs perspectives de gains sans modifier leur sélection de numéros principale.

20:54 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale composait elle-même les profils des gagnants d'Euromillions afin de les rendre moins identifiables. Ainsi, une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la Loterie nationale ont nié. Par ailleurs, pour participer à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille de base.

20:48 - L'option "flash" de l'Euromillions : laisser le hasard décider Pour les joueurs qui ne souhaitent pas sélectionner eux-mêmes leurs numéros, l'Euromillions propose l'option "flash". Cette fonctionnalité génère automatiquement une combinaison aléatoire, sans aucune intervention du joueur. Elle est accessible aussi bien en point de vente qu'en ligne, via le site ou l'application de la FDJ. Par ailleurs, les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux, un délai qui court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé.

20:42 - Un succès commercial fulgurant pour l'Euromillions Depuis son lancement en 2004, l'Euromillions n'a cessé de croître. Son chiffre d'affaires total est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, pour atteindre 15,8 milliards en 2018. Une progression spectaculaire qui témoigne de l'engouement des joueurs à travers le continent. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un indicateur révélateur de son poids dans le paysage du jeu hexagonal. Le taux de participation reste par ailleurs étroitement lié au montant de la cagnotte annoncée.

20:36 - L'Euromillions, un jeu européen aux dimensions continentales Neuf pays participent à l'Euromillions : la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche. Cette dimension internationale explique en grande partie les montants exceptionnels proposés au rang principal, alimentés par la participation de millions de joueurs répartis sur l'ensemble du continent. En France, les joueurs ont la possibilité de souscrire l'option "Etoile+", moyennant un euro supplémentaire. Elle permet de multiplier les gains obtenus sur certains rangs intermédiaires, pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances en cas de combinaison partiellement gagnante.

20:30 - Euromillions : décrocher le jackpot, un véritable exploit statistique Trouver la combinaison gagnante à l'Euromillions relève de l'exploit : la probabilité d'emporter le jackpot est d'une chance sur 139 838 160. Toutes catégories de gains confondues, cette probabilité remonte à 1 sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet de passer à 1 chance sur 4 de remporter un lot. Selon les relevés de la FDJ au 22 avril 2026, les numéros 21, 42 et 35 figurent parmi les plus fréquemment tirés historiquement, et les étoiles 2 et 3 reviennent régulièrement. Chaque tirage reste néanmoins indépendant : les statistiques passées ne garantissent en rien les résultats futurs.

20:24 - Gare aux arnaques autour de l'Euromillions Récupérer un gain à l'Euromillions demande vigilance et prudence. La Française des jeux rappelle que les escroqueries se multiplient et met en garde ses joueurs : "la FDJ ne demandera jamais d'argent pour vos gains." Usurpation d'identité, e-mails malveillants, sites frauduleux ou applications vérolées font partie des risques identifiés. Les modalités de retrait varient également selon les montants : jusqu'à 30 000 €, un commerçant FDJ suffit ; au-delà de 500 000 €, un accompagnement personnalisé par le service Relations Gagnants est prévu. Jouer à l'Euromillions est réservé aux personnes majeures et comporte des risques.