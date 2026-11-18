De nouvelles manifestations sont annoncées samedi 21 novembre 2026, huit ans après le début du mouvement des Gilets jaunes. Des actions sont envisagées sur les ronds-points et à Paris, dans le cadre d'un appel international.

Les ronds-points pourraient à nouveau accueillir des Gilets jaunes ce samedi 21 novembre. Huit ans après les premières mobilisations de 2018, la Coordination nationale des Gilets jaunes appelle à une nouvelle journée d'action et manifestations contre la vie chère. Les organisateurs souhaitent renouer avec les lieux emblématiques du mouvement, notamment les ronds-points et les péages.

Dans un communiqué publié le 14 novembre, la coordination annonce plusieurs centaines d'initiatives à travers l'Europe. Elle affirme avoir recensé 539 actions dans sept pays, dont pour le moment 50 pour la seule journée de samedi en France, consultables sur ce site. Ce décompte des manifestations provient des organisateurs et ne constitue pas une liste de manifestations confirmées par les autorités.

Cette nouvelle journée intervient dans un contexte de contestation sociale qui perdure. Les Gilets jaunes ont participé aux mobilisations des 14 et 17 novembre aux côtés de syndicats et d'organisations de jeunesse. Le rendez-vous du 21 novembre doit permettre de mesurer leur capacité à mobiliser au-delà de ces cortèges, alors que le mouvement célèbre son huitième anniversaire.

Où sont prévues les manifestations du 21 novembre ?

À Paris, un rassemblement est en préparation pour le 21 novembre. Le site Manifestation Gilets jaunes Paris, qui relaie les initiatives du mouvement dans la capitale, annonce une manifestation dans l'après-midi. Son parcours n'est toutefois pas encore confirmé, la déclaration étant présentée comme toujours en cours. Les horaires précis et le lieu de départ doivent être vérifiés et sont soumis à l'accord de la préfecture.

Ailleurs en France, la coordination invite les groupes locaux à organiser des rassemblements et à réinvestir les ronds-points. Des actions aux abords des péages sont également évoquées dans son appel. Leur localisation et leurs modalités peuvent varier selon les départements. À ce stade, aucun bilan national indépendant ne permet de confirmer le nombre exact de rendez-vous prévus samedi.

"Nous retournons aux sources", annonce la coordination dans son communiqué. Cette formule renvoie directement au 17 novembre 2018, date du lancement du mouvement contre la hausse des taxes sur les carburants. Les revendications se sont ensuite élargies au pouvoir d'achat, à la fiscalité et au fonctionnement des institutions.

Les organisateurs mettent aujourd'hui en avant les salaires, les pensions le coût du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Ils réclament également davantage de moyens pour les services publics et une fiscalité plus importante sur les hauts revenus.

Pourquoi la mobilisation du 21 novembre dépasse-t-elle la France ?

La particularité de cette nouvelle journée est sa dimension européenne. Selon les organisateurs, des collectifs de sept pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Belgique et Royaume-Uni) se sont coordonnés pour préparer des actions contre la vie chère.

Cette coopération a été annoncée après une réunion organisée à Paris le 3 novembre, rapportée par l'AFP. Les groupes participants ont défini des revendications communes, notamment sur le pouvoir d'achat et le logement. Leur mot d'ordre est simple "le peuple avant leurs profits".

Si le samedi 21 novembre constitue le principal rendez-vous de cet appel, la coordination prévoit également des initiatives vendredi 20 et dimanche 22 novembre. Ces deux journées doivent permettre aux groupes locaux d'organiser des actions complémentaires.

La carte collaborative publiée par la coordination doit être actualisée à mesure que les rendez-vous sont précisés. À Paris, comme dans les autres villes, les informations pratiques devront être confirmées localement, notamment les lieux de rassemblement et les éventuelles restrictions de circulation.