Manifestations du 21 novembre : à Paris et en régions, où sont les actions ?
Les Gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation contre la vie chère samedi 21 novembre, avec des actions annoncées partout en France. À Paris, un parcours entre République et Nation a été autorisé, tandis que des restrictions sont prévues dans plusieurs villes, notamment à Lyon.
Nouvelle journée de manifestation ce samedi 21 novembre 2026. Des mobilisations sont prévues dans plusieurs grandes villes. Cependant, le mouvement semble faiblir. Ainsi, aucune manifestation n'a été déclarée dans plusieurs grandes villes comme à Toulouse ou Saint-Étienne. Du côté des autorités, on préfère toutefois ne pas baisser la garde. 70 000 policiers et gendarmes seront à nouveau mobilisés ce samedi, a assuré le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs prévenu les préfets que le 21 novembre était la journée anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Il y a huit ans, le 17 novembre 2018 avait en effet lieu leur toute première journée de mobilisation.
"Nous retournons aux sources", annonce d'ailleurs la coordination dans son communiqué. Cette formule renvoie clairement au 17 novembre 2018, date du lancement du mouvement contre la hausse des taxes sur les carburants. Les revendications se sont ensuite élargies au pouvoir d'achat, à la fiscalité et au fonctionnement des institutions. Les organisateurs mettent aujourd'hui en avant les salaires, les pensions, le coût du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Ils réclament également davantage de moyens pour les services publics et une fiscalité plus importante sur les hauts revenus.
Où sont prévues les manifestations du 21 novembre ?
À Paris, les Gilets jaunes ont dû revoir leur programme. La coordination nationale avait déclaré une manifestation entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, de 14 heures à 17 heures. Mais la préfecture de police a refusé cet itinéraire, a confirmé Benjamin Ball, membre de la coordination, à l’AFP. Les organisateurs ont finalement annoncé qu’ils rejoindraient le cortège prévu entre République et Nation, avec un départ à 14 heures samedi 21 novembre.
Ce rassemblement a été déclaré mercredi 18 novembre par une intersyndicale réunissant la CGT, la CFDT, FO, la FSU et Solidaires, ainsi que plusieurs organisations de jeunesse, dont l’Unef, la Fage, l’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne. L’association Droit au logement (DAL) doit également participer à la manifestation. Son porte-parole, Jean-Baptiste Eyraud, a annoncé à l’AFP une conférence de presse avant le départ.
Vendredi 20 novembre au matin, la décision définitive de la préfecture concernant ce nouveau parcours n’avait pas encore été rendue publique. Selon Sortir à Paris, les Gilets jaunes évoquent un passage par le boulevard Voltaire, mais cet itinéraire reste soumis à validation. Les manifestants doivent donc attendre la confirmation officielle du trajet avant de se rendre sur place.
À Lyon, les autorités ont pris des mesures plus restrictives. Jeudi 19 novembre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville samedi 21 novembre, de 12 heures à 22 heures. Cette mesure vise notamment la Presqu’île, où les services de l’État redoutent des débordements.
La préfecture prévoit de mobiliser environ 1 000 policiers et gendarmes nationaux, avec l’appui d’unités mobiles et de moyens de surveillance. Elle affirme avoir identifié des appels à des rassemblements non déclarés et craint la présence de plusieurs centaines de personnes susceptibles de commettre des violences. Il s’agit à ce stade d’une évaluation des autorités, et non d’un bilan de participants.
À Strasbourg, vendredi tard dans la soirée, la préfecture a validé le parcours. Le départ sera donné à 14 heures, place de la Bourse. Le cortège passera ensuite par la place d’Austerlitz, la Krutenau, puis le quai des Pêcheurs avant l’avenue de la Liberté pour finir sur la place de la République.
Pourquoi la mobilisation du 21 novembre dépasse-t-elle la France ?
La particularité de cette nouvelle journée est sa dimension européenne. Selon les organisateurs, des collectifs de sept pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Belgique et Royaume-Uni) se sont coordonnés pour préparer des actions contre la vie chère.
Cette coopération a été annoncée après une réunion organisée à Paris le 3 novembre, rapportée par l'AFP. Les groupes participants ont défini des revendications communes, notamment sur le pouvoir d'achat et le logement. Leur mot d'ordre est simple "le peuple avant leurs profits".
Si le samedi 21 novembre constitue le principal rendez-vous de cet appel, la coordination prévoit également des initiatives vendredi 20 et dimanche 22 novembre. Ces deux journées doivent permettre aux groupes locaux d'organiser des actions complémentaires.
20/11/26 - 23:33 - Une manifestation anniversaire pour les Gilets jaunes ce 21 novembre ?
Alors que la toute première mobilisation des Gilets jaunes a eu lieu le 17 novembre 2018, la tenue, huit ans plus tard, quasiment jour pour jour, d'une nouvelle manifestation qui mobilise les Gilets jaunes inquiète les autorités. Le ministre de l'Intérieur lui-même a tenu à rappeler la coïncidence dans un télégramme envoyé aux préfets et consulté par franceinfo.
20/11/26 - 22:37 - Pas de manifestation officiellement déclarée non plus à Saint-Étienne
Alors que deux appels à se mobiliser ce samedi 21 novembre à Saint-Étienne figurent sur le site des Gilets jaunes, aucune manifestation n'a officiellement été déclarée, relaie Le Progrès. Des arrêtés ont été pris afin d'interdire tout rassemblement, l'usage des feux d'artifice et la dissimulation des visages.
20/11/26 - 20:31 - Environ 70 000 policiers et gendarmes mobilisés samedi 21 novembre
Au micro de BFMTV, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a indiqué ce vendredi que ce serait bien "à peu près 70 000 policiers et gendarmes" qui seront mobilisés à travers le pays ce samedi 21 novembre. Comme lors des précédents actes, le ministre a dit redouter l'infiltration de plusieurs centaines d'activistes issus de "l'extrême gauche radicale", en particulier à Lyon. "On ne baisse pas la garde […] On aura évidemment un dispositif très robuste pour éviter tout cela", a assuré Laurent Nuñez.
20/11/26 - 19:34 - Équipe rouge et équipe jaune, à quoi s'attendre samedi à Toulouse ?
Officiellement, aucun rassemblement n'a été déclaré, rapporte la préfecture de la Haute-Garonne, concernant un acte VI contre la vie chère à Toulouse. L'acte VI doit pourtant se tenir ce samedi 21 novembre. Toutefois, relève Ici, sur les réseaux sociaux, des comptes appellent à se mobiliser malgré tout et ce dans plusieurs endroits de la ville. Le site Toulousenluttes note deux points de rendez-vous. L'un à Esquirol, pour "l'équipe rouge", l'autre en bas des allées Jean Jaurès, pour l'"équipe jaune". Une référence qui fera sourire les fans de l'émission Koh Lanta, dont la finale a eu lieu cette semaine. Sans doute moins les forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, les rendez-vous sont fixés à 14 heures.
20/11/26 - 18:28 - Manifestation interdite dans l'hyper-centre de Lyon samedi 21 novembre
À la veille de la nouvelle journée de manifestations du 21 novembre, la préfecture du Rhône a rappelé qu'il était interdit de manifester dans l'hyper-centre de Lyon entre 12h et 22h samedi. "Un dispositif de sécurité encore une fois très important sera déployé pour protéger les personnes et les biens", a-t-elle également prévenu. Retrouvez la carte des lieux où il sera interdit de manifester :
ACTE VI CONTRE LA VIE CHÈRE : RISQUES DE VIOLENCES DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS NON DÉCLARÉES Plusieurs communications qui circulent sur les réseaux sociaux appellent à lorganisation de mobilisations sauvages, car non déclarées, à loccasion de l acte VI contre la vie chère. Des militants radicaux font état de velléités de prendre le contrôle des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines dindividus hostiles, pour commettre des troubles à lordre public dans divers secteurs de la ville de Lyon et notamment de prendre la PresquÎle de Lyon à travers un discours clairement insurrectionnel. Lobjectif affiché est de rejoindre lhyper-centre de Lyon afin dempêcher le fonctionnement des commerces à lapproche des fêtes de fin dannée et de sen prendre aux forces de lordre. Dans ce contexte exceptionnel qui conduit à un engagement intense des services de lÉtat, le Préfet Etienne GUYOT a décidé dinterdire les manifestations revendicatives dans le centre-ville de Lyon. Un dispositif de sécurité encore une fois très important sera déployé pour protéger les personnes et les biens.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 20, 2026
20/11/26 - 16:51 - Les dépenses militaires s'invitent dans la contestation
La mobilisation de samedi ne concerne pas seulement le pouvoir d'achat. Dans un article publié ce vendredi 20 novembre, Toute l'Europe souligne que les organisations mobilisées dénoncent également la hausse des dépenses militaires, qu'elles opposent aux besoins de financement des services publics. La fin des politiques de réarmement figure parmi les six revendications communes présentées par la Coordination des Gilets jaunes.
20/11/26 - 16:33 - Plusieurs actions possibles le 22 novembre
La journée du 21 novembre n'est pas la dernière concernant les mobilisations pour cette semaine. Un autre rendez-vous a été fixé suite à l'appel de la Coordination des Gilets jaunes le 22 novembre avec des initiatives locales pouvant encore être organisées notamment sur les ronds-points et aux abords des péages.
20/11/26 - 16:16 - Aucune fermeture de métro annoncée à l'heure actuelle à Paris
À la veille de la manifestation du 21 novembre, aucune liste officielle de stations de métro fermées pour le cortège parisien n'a encore été publiée dans les informations officielles. Des fermetures pourraient être décidées samedi, notamment à proximité du parcours République-Nation. Les voyageurs peuvent consulter les alertes de la RATP avant leur départ.
20/11/26 - 16:01 - Une manifestation étudiante organisée ce vendredi
En amont de la mobilisation nationale du 21 novembre, un rassemblement étudiant a eu lieu au départ de Port-Royal, à Paris, dans le cadre d'une journée internationale de mobilisation de la jeunesse. Selon Sortir à Paris, des organisations d'une vingtaine de pays européens doivent y participer.
20/11/26 - 15:42 - Une mobilisation en baisse à prévoir ?
La mobilisation contre la vie chère a reculé lors du précédent samedi de manifestations. Selon le ministère de l'Intérieur, 106 000 personnes ont défilé en France le 14 novembre, contre 146 000 le 7 novembre, soit une baisse d'environ 27 %. À Paris, le nombre de manifestants est passé de 46 000 à 24 000. Reste à savoir si l'appel commun des syndicats et des Gilets jaunes permettra d'inverser cette tendance pour les manifestations du 21 novembre.
20/11/26 - 15:33 - Un appel à poursuivre le mouvement après le 21 novembre
La mobilisation de ce samedi 21 novembre ne devrait pas marquer la fin du mouvement. L'intersyndicale a annoncé ce vendredi 20 novembre un appel à la grève dans la fonction publique pour le mardi 1er décembre. Lors de la précédente journée de grève, le ministère de l'Intérieur avait recensé 146 000 manifestants en France, contre plus de 500 000 selon la CGT.
20/11/26 - 15:15 - Des blocages annoncés à Nantes et Quimper
Les automobilistes pourraient rencontrer des difficultés sur certains axes samedi 21 novembre. Selon la carte des mobilisations, un blocage est annoncé à 15 heures au carrefour Beaulieu, sur l'île de Nantes, et un autre à 11 heures à Quimper, près d'une station-service Total. Ces actions sont déclarées sur la carte contributive : leur tenue effective et leurs conséquences sur la circulations restant à être confirmées.
20/11/26 - 15:12 - Des blocages annoncées à Nantes et à Quimper
Les automobilistes pourraient rencontrer des difficultés sur certains axes samedi 21 novembre. Selon la carte des mobilisations, un blocage est annoncé à 15 heures au carrefour Beaulieu, sur l'île de Nantes, et un autre à 11 heures à Quimper, près d'une station-service Total. Ces actions sont déclarées sur la carte contributive : leur tenue effective et leurs conséquences sur la circulations restant à être confirmées.
20/11/26 - 14:58 - 154 mobilisations recensés à l'heure actuelle en France
Le nombre d'actions annoncées sur le territoire pour la journée de samedi continue d'évoluer. Selon une carte publiée par le site 17octobregiletjaune.net, 154 rendez-vous étaient recensés vendredi à 14h. Des occupations de ronds-points et des blocages figurent sur la carte. En tout, 129 manifestations sont prévues partout en France, sans avoir été validées par les autorités, et pourraient continuer à croître.
20/11/26 - 14:15 - Un deuxième rassemblement refusé à Paris
Le parcours Bastille-Concorde n'est pas le seul à avoir été refusé par la préfecture de police. Selon Le Parisien, un autre groupe de Gilets jaunes souhaitait organiser samedi un rassemblement sur les Champs-Élysées pour célébrer les huit ans du mouvement. Ce projet a également été rejeté. Au final, seul le cortège République-Nation, à partir de 14 heures, a été autorisé pour cette journée.