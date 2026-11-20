Les Gilets jaunes appellent à une nouvelle mobilisation contre la vie chère samedi 21 novembre, avec des actions annoncées partout en France. À Paris, un parcours entre République et Nation a été autorisé, tandis que des restrictions sont prévues dans plusieurs villes, notamment à Lyon.

Nouvelle journée de manifestation ce samedi 21 novembre 2026. Des mobilisations sont prévues dans plusieurs grandes villes. Cependant, le mouvement semble faiblir. Ainsi, aucune manifestation n'a été déclarée dans plusieurs grandes villes comme à Toulouse ou Saint-Étienne. Du côté des autorités, on préfère toutefois ne pas baisser la garde. 70 000 policiers et gendarmes seront à nouveau mobilisés ce samedi, a assuré le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs prévenu les préfets que le 21 novembre était la journée anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Il y a huit ans, le 17 novembre 2018 avait en effet lieu leur toute première journée de mobilisation.

"Nous retournons aux sources", annonce d'ailleurs la coordination dans son communiqué. Cette formule renvoie clairement au 17 novembre 2018, date du lancement du mouvement contre la hausse des taxes sur les carburants. Les revendications se sont ensuite élargies au pouvoir d'achat, à la fiscalité et au fonctionnement des institutions. Les organisateurs mettent aujourd'hui en avant les salaires, les pensions, le coût du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Ils réclament également davantage de moyens pour les services publics et une fiscalité plus importante sur les hauts revenus.

Où sont prévues les manifestations du 21 novembre ?

À Paris, les Gilets jaunes ont dû revoir leur programme. La coordination nationale avait déclaré une manifestation entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, de 14 heures à 17 heures. Mais la préfecture de police a refusé cet itinéraire, a confirmé Benjamin Ball, membre de la coordination, à l’AFP. Les organisateurs ont finalement annoncé qu’ils rejoindraient le cortège prévu entre République et Nation, avec un départ à 14 heures samedi 21 novembre.

Ce rassemblement a été déclaré mercredi 18 novembre par une intersyndicale réunissant la CGT, la CFDT, FO, la FSU et Solidaires, ainsi que plusieurs organisations de jeunesse, dont l’Unef, la Fage, l’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne. L’association Droit au logement (DAL) doit également participer à la manifestation. Son porte-parole, Jean-Baptiste Eyraud, a annoncé à l’AFP une conférence de presse avant le départ.

Vendredi 20 novembre au matin, la décision définitive de la préfecture concernant ce nouveau parcours n’avait pas encore été rendue publique. Selon Sortir à Paris, les Gilets jaunes évoquent un passage par le boulevard Voltaire, mais cet itinéraire reste soumis à validation. Les manifestants doivent donc attendre la confirmation officielle du trajet avant de se rendre sur place.

À Lyon, les autorités ont pris des mesures plus restrictives. Jeudi 19 novembre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville samedi 21 novembre, de 12 heures à 22 heures. Cette mesure vise notamment la Presqu’île, où les services de l’État redoutent des débordements.

La préfecture prévoit de mobiliser environ 1 000 policiers et gendarmes nationaux, avec l’appui d’unités mobiles et de moyens de surveillance. Elle affirme avoir identifié des appels à des rassemblements non déclarés et craint la présence de plusieurs centaines de personnes susceptibles de commettre des violences. Il s’agit à ce stade d’une évaluation des autorités, et non d’un bilan de participants.

À Strasbourg, vendredi tard dans la soirée, la préfecture a validé le parcours. Le départ sera donné à 14 heures, place de la Bourse. Le cortège passera ensuite par la place d’Austerlitz, la Krutenau, puis le quai des Pêcheurs avant l’avenue de la Liberté pour finir sur la place de la République.

Pourquoi la mobilisation du 21 novembre dépasse-t-elle la France ?

La particularité de cette nouvelle journée est sa dimension européenne. Selon les organisateurs, des collectifs de sept pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Belgique et Royaume-Uni) se sont coordonnés pour préparer des actions contre la vie chère.

Cette coopération a été annoncée après une réunion organisée à Paris le 3 novembre, rapportée par l'AFP. Les groupes participants ont défini des revendications communes, notamment sur le pouvoir d'achat et le logement. Leur mot d'ordre est simple "le peuple avant leurs profits".

Si le samedi 21 novembre constitue le principal rendez-vous de cet appel, la coordination prévoit également des initiatives vendredi 20 et dimanche 22 novembre. Ces deux journées doivent permettre aux groupes locaux d'organiser des actions complémentaires.

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