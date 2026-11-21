Les Gilets jaunes appellent à une nouvelle manifestation contre la vie chère ce samedi 21 novembre, avec des actions annoncées partout en France. À Paris, un parcours entre République et Nation a été autorisé, tandis que des restrictions sont prévues dans plusieurs villes, notamment à Lyon.

L'essentiel

Nouvelle journée de manifestations ce samedi 21 novembre 2026, à Paris et en France. Les Gilets jaunes ainsi que plusieurs organisations syndicales ont annoncé des défilés contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat et les services publics.

A Paris, la manifestation de ce 21 novembre partira entre République et Nation à 14 heures. Alors que les Gilets jaunes voulaient leur propre manifestation, entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, la préfecture de police a refusé cet itinéraire et ils devraient rejoindre le cortège principal.

Des manifestations sont aussi prévues dans plusieurs grandes villes. Cependant, le mouvement semble faiblir. Aucune manifestation n'a été déclarée dans plusieurs grandes villes comme à Toulouse ou Saint-Étienne. A Lyon l'interdiction reste de mise.

Du côté des autorités, on préfère toutefois ne pas baisser la garde. 70 000 policiers et gendarmes seront à nouveau mobilisés ce samedi, a assuré le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs prévenu les préfets que le 21 novembre était la journée anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Il y a huit ans, le 17 novembre 2018 avait en effet lieu leur toute première journée de mobilisation.

La particularité de cette nouvelle journée de manifestations est sa dimension européenne. Selon les organisateurs, des collectifs de sept pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Belgique et Royaume-Uni) se sont coordonnés pour préparer des actions contre la vie chère.

En direct

08:44 - Pourquoi la mobilisation du 21 novembre dépasse-t-elle la France ? La particularité de cette nouvelle journée est sa dimension européenne. Selon les organisateurs, des collectifs de sept pays (France, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Belgique et Royaume-Uni) se sont coordonnés pour préparer des actions contre la vie chère. Cette coopération a été annoncée après une réunion organisée à Paris le 3 novembre, rapportée par l'AFP. Les groupes participants ont défini des revendications communes, notamment sur le pouvoir d'achat et le logement. Leur mot d'ordre est simple "le peuple avant leurs profits". 08:40 - 176 actions recensées dans l'Hexagone Des actions sont annoncées un peu partout en France à l'occasion de cette nouvelle journée de manifestations contre la vie chère. Selon la carte des Gilets jaunes, 176 mobilisations sont recensées, pour l'heure, à travers le pays. 08:32 - Une manifestation à Strasbourg ce samedi 21 novembre À Strasbourg, vendredi tard dans la soirée, la préfecture a validé le parcours. Le départ sera donné à 14 heures, place de la Bourse. Le cortège passera ensuite par la place d’Austerlitz, la Krutenau, puis le quai des Pêcheurs avant l’avenue de la Liberté pour finir sur la place de la République. 08:26 - Les revendications majeures : coût de la vie et pouvoir d'achat Après une journée avec de multiples revendications samedi dernier, la mobilisation de ce samedi se recentre sur le coût de la vie et le pouvoir d'achat. "Nous retournons aux sources", annonce la coordination dans son communiqué. Cette formule renvoie directement au 17 novembre 2018, date du lancement du mouvement contre la hausse des taxes sur les carburants. Les revendications se sont ensuite élargies au pouvoir d'achat, à la fiscalité et au fonctionnement des institutions. Les organisateurs mettent aujourd'hui en avant les salaires, les pensions le coût du logement, de l'alimentation et de l'énergie. Ils réclament également davantage de moyens pour les services publics et une fiscalité plus importante sur les hauts revenus. 08:15 - Quelle sera l'ampleur de la manifestation à Paris ? De nouvelles manifestations sont prévues ce samedi 21 novembre. L'ampleur de la mobilisation sera bien sûr scrutée avec attention, notamment du côté de Paris. Selon les informations de BFMTV, le renseignement estime qu'il y aura entre 15 000 et 30 000 manifestants dans les rues de la capitale. 08:12 - Manifestations non déclarées et violences redoutées A Lyon, la préfecture prévoit de mobiliser environ 1 000 policiers et gendarmes nationaux, avec l’appui d’unités mobiles et de moyens de surveillance. Elle affirme avoir identifié des appels à des rassemblements non déclarés et craint la présence de plusieurs centaines de personnes susceptibles de commettre des violences. Il s’agit à ce stade d’une évaluation des autorités, et non d’un bilan de participants. 08:03 - Manifestation toujours interdite dans le centre de Lyon ce samedi 21 novembre À Lyon, les autorités ont pris des mesures plus restrictives. Jeudi 19 novembre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville ce samedi 21 novembre, de 12 heures à 22 heures. Cette mesure vise notamment la Presqu’île, où les services de l’État redoutent des débordements. 07:54 - Un itinéraire indécis jusqu'au bout Vendredi 20 novembre, la décision définitive de la préfecture concernant le nouveau parcours de la manifestation à Paris n’avait pas encore été rendue publique. Les Gilets jaunes évoquent un passage par le boulevard Voltaire, mais cet itinéraire restait soumis à validation. Les manifestants doivent donc attendre la confirmation officielle du trajet avant de se rendre sur place. 07:46 - Un cortège d'abord syndical à Paris Le rassemblement parisien a été déclaré mercredi 18 novembre par une intersyndicale réunissant la CGT, la CFDT, FO, la FSU et Solidaires, ainsi que plusieurs organisations de jeunesse, dont l’Unef, la Fage, l’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne. L’association Droit au logement (DAL) doit également participer à la manifestation. Son porte-parole, Jean-Baptiste Eyraud, a annoncé à l’AFP une conférence de presse avant le départ. 07:30 - Quelle manifestation à Paris ce 21 novembre ? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau direct consacré à la mobilisation du 21 novembre 2026 à Paris mais aussi dans toute la France, à l'appel des Gilets jaunes. À Paris, ils ont dû revoir leur programme. La coordination nationale avait déclaré une manifestation entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, de 14 heures à 17 heures. Mais la préfecture de police a refusé cet itinéraire, a confirmé Benjamin Ball, membre de la coordination, à l’AFP. Les organisateurs ont finalement annoncé qu’ils rejoindraient le cortège prévu entre République et Nation, avec un départ à 14 heures ce samedi 21 novembre. 20/11/26 - 23:33 - Une manifestation anniversaire pour les Gilets jaunes ce 21 novembre ? Alors que la toute première mobilisation des Gilets jaunes a eu lieu le 17 novembre 2018, la tenue, huit ans plus tard, quasiment jour pour jour, d'une nouvelle manifestation qui mobilise les Gilets jaunes inquiète les autorités. Le ministre de l'Intérieur lui-même a tenu à rappeler la coïncidence dans un télégramme envoyé aux préfets et consulté par franceinfo. 20/11/26 - 22:37 - Pas de manifestation officiellement déclarée non plus à Saint-Étienne Alors que deux appels à se mobiliser ce samedi 21 novembre à Saint-Étienne figurent sur le site des Gilets jaunes, aucune manifestation n'a officiellement été déclarée, relaie Le Progrès. Des arrêtés ont été pris afin d'interdire tout rassemblement, l'usage des feux d'artifice et la dissimulation des visages.

Où sont prévues les manifestations du 21 novembre ?

À Paris, les Gilets jaunes ont dû revoir leur programme. La coordination nationale avait déclaré une manifestation entre la place de la Bastille et la place de la Concorde, de 14 heures à 17 heures. Mais la préfecture de police a refusé cet itinéraire, a confirmé Benjamin Ball, membre de la coordination, à l’AFP. Les organisateurs ont finalement annoncé qu’ils rejoindraient le cortège prévu entre République et Nation, avec un départ à 14 heures samedi 21 novembre.

Ce rassemblement a été déclaré mercredi 18 novembre par une intersyndicale réunissant la CGT, la CFDT, FO, la FSU et Solidaires, ainsi que plusieurs organisations de jeunesse, dont l’Unef, la Fage, l’Union étudiante et l’Union syndicale lycéenne. L’association Droit au logement (DAL) doit également participer à la manifestation. Son porte-parole, Jean-Baptiste Eyraud, a annoncé à l’AFP une conférence de presse avant le départ.

Vendredi 20 novembre au matin, la décision définitive de la préfecture concernant ce nouveau parcours n’avait pas encore été rendue publique. Selon Sortir à Paris, les Gilets jaunes évoquent un passage par le boulevard Voltaire, mais cet itinéraire reste soumis à validation. Les manifestants doivent donc attendre la confirmation officielle du trajet avant de se rendre sur place.

À Lyon, les autorités ont pris des mesures plus restrictives. Jeudi 19 novembre, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé l’interdiction des manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans un périmètre du centre-ville samedi 21 novembre, de 12 heures à 22 heures. Cette mesure vise notamment la Presqu’île, où les services de l’État redoutent des débordements.

La préfecture prévoit de mobiliser environ 1 000 policiers et gendarmes nationaux, avec l’appui d’unités mobiles et de moyens de surveillance. Elle affirme avoir identifié des appels à des rassemblements non déclarés et craint la présence de plusieurs centaines de personnes susceptibles de commettre des violences. Il s’agit à ce stade d’une évaluation des autorités, et non d’un bilan de participants.

À Strasbourg, vendredi tard dans la soirée, la préfecture a validé le parcours. Le départ sera donné à 14 heures, place de la Bourse. Le cortège passera ensuite par la place d’Austerlitz, la Krutenau, puis le quai des Pêcheurs avant l’avenue de la Liberté pour finir sur la place de la République.