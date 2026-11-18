Résultat du Loto : le tirage du mercredi 18 novembre 2026 dévoilé [EN DIRECT]
Le mercredi 18 novembre 2026, 24 millions s'envolent peut-être ce soir et le résultat du tirage Loto se suit en direct ici.
C'est une soirée très attendue pour les amateurs de jeux de hasard ce mercredi 18 novembre 2026. La Française des Jeux propose ce soir un jackpot de 24 millions à décrocher lors du tirage du Loto, une somme à sept chiffres qui attise les convoitises. Plusieurs tirages consécutifs sans vainqueur au rang 1 ont permis à cette cagnotte de grossir jusqu'à atteindre ce niveau exceptionnel. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Derrière chaque billet de Loto se cache une mécanique de probabilités implacable. Pour remporter le jackpot, il faut trouver 5 numéros parmi 49 et le numéro Chance parmi 10, soit une probabilité d'environ 1 sur 19 millions. Le tirage du Loto repose sur un tirage aléatoire certifié, supervisé par des huissiers de justice, garantissant l'équité absolue pour tous les participants. Aucune stratégie, aucun système de jeu ne peut modifier ces probabilités fondamentales.
24 millions en jeu, le résultat du Loto très attendu ce soir
La participation au Loto implique des règles précises que tout joueur doit connaître. Une grille simple coûte 2,20 euros et permet de cocher 5 numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Des options existent pour augmenter ses chances, comme le MultiChance ou la grille Flash, qui génère automatiquement une combinaison aléatoire. Le tirage du Loto se déroule chaque lundi, mercredi et samedi soir.
Qui remportera le tirage du Loto ce soir
La FDJ reverse une part significative des mises à des causes d'intérêt général, ce qui fait du Loto bien plus qu'un simple jeu. Chaque année, des milliards d'euros sont redistribués à l'État français via les prélèvements obligatoires sur les jeux de loterie. Le tirage du Loto contribue ainsi indirectement au financement de services publics et d'associations sportives ou culturelles. Jouer au Loto, c'est donc aussi participer, modestement, à un mécanisme de solidarité nationale.
Le nombre de joueurs participant au Loto augmente mécaniquement lorsque les jackpots franchissent des seuils symboliques comme les 20 ou 30 millions. Ce phénomène d'emballement s'observe régulièrement et témoigne de l'attrait irrésistible exercé par les grosses cagnottes sur le grand public. Des millions de Français tentent ce soir leur chance, espérant que le résultat du Loto transformera leur quotidien dès demain matin. La FDJ communiquera les numéros gagnants dans les instants suivant la clôture officielle du tirage.
- Un simulateur pour estimer ses gains au Loto
La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs de calculer leurs gains potentiels avant ou après un tirage du Loto. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un service pratique pour anticiper ses gains sans mauvaise surprise.
- Le numéro Chance 9, grand favori des tirages du Loto
Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas en termes de fréquence d'apparition. D'après les statistiques officielles de la Française des jeux, le 9 est celui qui est sorti le plus souvent, avec 117 tirages à son compteur. Il devance le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties). Le 10 suit avec 107 sorties, puis le 7 avec 106. En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Rappel : le numéro Chance est à sélectionner parmi une série de 10.
- Le numéro 13 au Loto : populaire mais pas forcément rentable
Le 13 est le deuxième numéro le plus joué en France au Loto. Pourtant, cette popularité ne lui confère aucun avantage : il n'a ni plus ni moins de chances d'être tiré que n'importe quel autre numéro. Pire, lorsqu'il sort, le gain moyen pour trois bons numéros baisse d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs gagnants. Cette tendance se retrouve également à l'EuroMillions, où le 13 est le deuxième numéro le plus coché, juste derrière le 7.