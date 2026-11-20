Le vendredi 20 novembre 2026, 37 millions attendent leur gagnant au tirage du Loto et le résultat se dévoile en direct.
Le tirage du Loto de ce vendredi 20 novembre 2026 s'annonce comme un événement majeur pour les millions de joueurs français. Avec une cagnotte de 37 millions en jeu, les espoirs sont immenses à quelques heures du résultat. Le résultat du Loto est à suivre en direct ci-dessous, dès sa publication officielle par la FDJ.
Pour tenter de décrocher le jackpot, chaque participant doit sélectionner cinq numéros parmi une grille allant de 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance compris entre 1 et 10. Le tirage du Loto se déroule trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Cette fréquence soutenue permet à la FDJ de proposer régulièrement des cagnottes de grande envergure, alimentées au fil des tirages sans gagnant.
37 millions en jeu, un tirage du Loto sous haute tension
Atteindre une telle somme suppose plusieurs semaines consécutives sans vainqueur au rang 1, ce qui décuple l'engouement autour du résultat du Loto. Chaque report grossit mécaniquement la mise en jeu, transformant progressivement un tirage ordinaire en rendez-vous national. Les rangs inférieurs continuent quant à eux d'être remportés à chaque session, garantissant aux joueurs des gains même sans toucher le jackpot.
La FDJ encadre chaque tirage du Loto selon un protocole strict, supervisé par un huissier de justice garant de la régularité des opérations. Les billets sont validés jusqu'à quelques heures avant le tirage, que ce soit en point de vente agréé ou directement sur la plateforme fdj.fr. Le jeu en ligne représente aujourd'hui une part significative de la participation globale, reflet d'une pratique qui s'est durablement installée dans les habitudes des Français.
Le résultat du Loto, un moment qui peut tout changer
Remporter le jackpot du Loto constitue une perspective qui modifie radicalement le quotidien de son bénéficiaire, mais les rangs intermédiaires permettent également d'empocher des sommes conséquentes. Cinq bons numéros sans le numéro Chance, quatre numéros avec le Chance ou encore quatre numéros seuls correspondent chacun à des niveaux de gains distincts. Le nombre de gagnants par rang influe directement sur le montant final perçu, puisque les dotations sont partagées entre tous les billets validants.
La combinaison gagnante de ce vendredi 20 novembre 2026 sera déterminée par le tirage du Loto dans sa stricte impartialité mécanique. Aucune stratégie ne permet d'anticiper le résultat du Loto, chaque numéro conservant une probabilité identique d'être extrait à chaque session. Il n'est désormais plus qu'à attendre la publication officielle des chiffres pour savoir si ce tirage du Loto consacre enfin un nouveau grand gagnant.
Dernières mises à jour
- Les numéros les moins tirés du Loto : ce que disent les statistiques
Depuis le 4 février 2020, le numéro 43 est celui qui sort le moins souvent au Loto, avec un taux de 7,91 % et 90 apparitions au total. Il est suivi du 33, sorti 96 fois (8,44 %), et du 1, sorti 100 fois (8,79 %). Le 14 et le 11 complètent ce classement des numéros les moins fréquents. Ces données sont issues des statistiques officielles de la FDJ. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités pour les tirages à venir. Chaque combinaison reste équiprobable.
- Le top 3 des plus gros gains du Loto en 2025
Le Loto a distribué des gains exceptionnels en 2025. Le jackpot le plus important de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. En deuxième position, un joueur breton a décroché 20 millions d'euros le 15 novembre. Le podium est complété par un gain de 19 millions d'euros réalisé en Occitanie le 26 février. Des sommes colossales qui rappellent que, si l'Euromillions affiche des gains généralement plus élevés, le Loto reste capable de faire basculer des vies en une seule grille.
- Comment récupérer ses gains du Loto ?
Bonne nouvelle pour les gagnants du Loto : récupérer ses gains est une démarche accessible. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer directement leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé dédié aux plus grands gagnants.
- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025
Au palmarès régional du Loto, l'Île-de-France s'impose largement en tête avec 88 gagnants recensés en 2025. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui totalise 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils représentent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains enregistrés sur l'année. Ces chiffres illustrent la diversité géographique des heureux gagnants du Loto, répartis aussi bien dans les grandes régions françaises que parmi les adeptes du jeu en ligne.
- Certains numéros du Loto rapportent plus que d'autres
Au Loto, le choix des numéros influence directement le montant des gains. Lorsqu'une combinaison très jouée sort, les gains sont divisés entre un plus grand nombre de gagnants, ce qui réduit mécaniquement la part de chacun. À titre d'exemple, une combinaison comme 2, 12, 16, 20 et 26, composée de numéros populaires ressemblant à des dates, rapportait 38,30 euros pour trois bons numéros, contre 64,50 euros, soit 68 % de plus, pour une combinaison moins prisée. Le 46 est le numéro qui fait le plus monter ce gain, avec une hausse de 19 %, tandis que le 12, le 13 et le 7 le font chacun baisser d'environ 16 %.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires grâce au Loto
En 2025, la Française des Jeux a enregistré un rythme inédit de nouveaux millionnaires : un tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. Ces gains ont été réalisés principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux gagnants, soit 87,5 % d'entre eux, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Un bilan qui illustre la régularité avec laquelle ces deux jeux phares de la FDJ distribuent des gains de grande ampleur à travers le pays.
- La sécurité du Loto, une priorité de chaque instant
Derrière chaque tirage du Loto se cache un dispositif de sécurité particulièrement rigoureux. Les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement via un lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'ouvrir ce coffre. Pour garantir l'intégrité de chaque tirage, les boules font également l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur indépendant. Un ensemble de mesures strictes destiné à assurer la transparence et la fiabilité d'un jeu qui réunit chaque semaine des millions de joueurs.
- Quels numéros sortent le plus souvent au Loto ?
Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 30 et le 31 (11,95% de sorties chacun), le 5 (11,16%), ainsi que le 3 et le 6 (11,07% chacun). Le 30 et le 31 sont sortis 136 fois chacun, le dernier passage du 30 remontant au tirage du 4 novembre 2026. Une précision importante : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités pour les prochains tirages.
- En 2026, le Loto s'offre un calendrier chargé en tirages spéciaux
La Française des Jeux a dévoilé un programme ambitieux pour le Loto en 2026. Au total, six Super Loto sont au calendrier, dont trois organisés les vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Pour ces tirages spéciaux, le jackpot minimum garanti est fixé à 13 millions d'euros. S'y ajoutent deux Grands Loto, prévus en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Ces rendez-vous exceptionnels rythment l'année et offrent aux joueurs des opportunités de gains particulièrement élevés.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Vous avez décroché un gain au Loto ? Tout dépend du montant remporté pour savoir comment le récupérer. Pour des gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible de se rendre directement chez le commerçant partenaire où la grille a été achetée. Entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé aux heureux gagnants. Une procédure structurée pour s'assurer que chaque joueur perçoit bien ses gains dans les meilleures conditions.
- En 2025, le Loto a fait des heureux dans toute la France
En 2025, le Loto a récompensé de nombreux joueurs avec des jackpots impressionnants. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres gains majeurs ont suivi : 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions d'euros décrochés en Occitanie le 26 février. Sur l'ensemble de l'année, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, pour un total de 189 nouveaux millionnaires. Parmi eux, 87,5 % ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros.
- Jouer au Loto : quelles sont vos vraies chances de gagner ?
Remporter le jackpot au Loto, c'est une chance sur 19 millions. Un chiffre vertigineux, qui n'empêche pas les Français de tenter leur chance. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, qu'il s'agisse du jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement. Car au Loto, il existe plusieurs rangs de gains : trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance, ou quatre numéros avec lui, permet déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la même combinaison gagnante, le jackpot est partagé entre eux.
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