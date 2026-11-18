Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que les numéros 30 et 31 sont les plus fréquemment tirés au Loto, avec chacun 11,95% de sorties et 136 apparitions au total. Ils devancent le 5 (11,16%, 127 sorties), ainsi que le 3 et le 6, à égalité avec 11,07% et 126 sorties chacun. Le numéro 30 est d'ailleurs apparu en dernier lors du tirage du 4 novembre 2026. La FDJ rappelle cependant qu'il s'agit de statistiques et "non de probabilités de tirages au Loto".

Au Loto, les joueurs ayant acheté leur grille en ligne n'ont aucune démarche particulière à effectuer pour récupérer leurs gains : ceux-ci sont automatiquement crédités sur leur compte FDJ. Si des coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, le joueur doit contacter le service dédié de la FDJ pour organiser le versement. Une simplicité qui contraste avec les démarches nécessaires pour les grilles achetées en point de vente physique.

20:58 - Au Loto, il ne faut pas décrocher le jackpot pour gagner Au Loto, remporter un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Une mécanique qui multiplie les profils de gagnants à chaque tirage, bien au-delà des seuls chasseurs de jackpot.

20:52 - Au Loto, le choix des numéros influence les gains Au Loto, toutes les combinaisons ont la même probabilité d'être tirées, mais pas les mêmes rapports. Les numéros très joués, souvent ceux qui ressemblent à des dates, diluent davantage les gains entre les vainqueurs. Ainsi, le 12, le 13 et le 7 font chacun baisser d'environ 16 % le gain pour trois bons numéros, devant le 11 (-14 %) et le 10 (-12 %). À l'inverse, des numéros moins prisés comme le 46 font monter ce gain de 19 %, le 40 et le 36 de 16 %. Une stratégie à méditer avant de cocher sa grille.

20:46 - Un simulateur pour estimer ses gains au Loto La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs de calculer leurs gains potentiels avant ou après un tirage du Loto. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un service pratique pour anticiper ses gains sans avoir à se déplacer en point de vente.

20:40 - Comment récupérer ses gains du Loto ? Après un tirage du Loto gagnant, les démarches pour récupérer ses gains varient selon le montant remporté. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y retirer directement leurs gains, à condition que ceux-ci soient inférieurs à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, un service dédié, appelé Relations Gagnants, prend en charge les heureux gagnants avec un accompagnement personnalisé.

20:34 - En 2026, le Loto réserve de nombreux rendez-vous exceptionnels En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois coïncidant avec des vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Pour ces tirages spéciaux, le jackpot minimum garanti est fixé à 13 millions d'euros. Deux Grands Loto sont également au calendrier, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun. Une année chargée en perspective pour les amateurs du Loto, qui auront donc de multiples occasions de tenter leur chance sur de très grosses mises en jeu.

20:26 - Le Loto a fabriqué de gros millionnaires en 2025 Le Loto a souri à plusieurs chanceux en 2025. Le plus gros gain de l'année a atteint 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres jackpots massifs ont suivi : 20 millions d'euros gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions décrochés en Occitanie le 26 février. Pour maximiser leurs chances, certains joueurs optent pour le pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes Loto, à 6,60 euros la part. Un format qui augmente les probabilités de gagner, mais implique de partager les gains en cas de victoire.

20:20 - 10 codes tirés au sort à chaque tirage du Loto : qu'est-ce que c'est ? à chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi les participants. chacun des dix gagnants remporte 20 000 euros, indépendamment de la combinaison jouée. ce gain est donc totalement distinct du jackpot classique. lors des Super Loto, ce mécanisme est amplifié : ce ne sont plus 10 mais 50 codes qui sont exceptionnellement tirés au sort, offrant chacun 20 000 euros. en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain au Loto, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements.

20:08 - Le numéro 13 au Loto, populaire mais pas forcément rentable Le numéro 13 est le deuxième numéro le plus joué en France au Loto. Pourtant, cette popularité ne lui confère aucun avantage statistique : il n'a pas plus de chances d'être tiré que les autres numéros, même un vendredi 13. Pire, lorsqu'il sort, le gain moyen pour trois bons numéros baisse d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs gagnants. Le même phénomène s'observe à l'EuroMillions, où le 13 est également le deuxième numéro le plus coché, juste derrière le 7.

20:02 - Les rangs de gains au Loto : comment ça marche ? Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour remporter un gain. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance constitue le rang 2, tandis que quatre bons numéros accompagnés du numéro Chance forment le rang 3. Ces combinaisons permettent déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Par ailleurs, les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. En cas de difficulté liée au jeu, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

19:55 - Récupérer ses gains au Loto : ce qu'il faut savoir Pour les joueurs en ligne, les gains du Loto sont directement crédités sur le compte FDJ. Si les coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service dédié de la FDJ. Du côté des performances de l'année, le top 3 des gains 2025 est éloquent : 23 millions d'euros remportés en Gironde le 29 septembre, 20 millions en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions décrochés en Occitanie le 26 février.

19:49 - Six Super Loto au programme en 2026 En 2026, la FDJ a établi un calendrier de six Super Loto répartis sur l'année. Parmi eux, trois sont liés aux vendredis 13, un Super Loto du Patrimoine est également prévu. Par ailleurs, deux Grands Loto avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros sont programmés : un en juillet et un à Noël. Des rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs du Loto, qui misent sur ces tirages spéciaux pour tenter de décrocher des cagnottes exceptionnelles.

19:43 - Records au Loto : les jackpots qui ont marqué l'histoire Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Des gains exceptionnels qui illustrent l'ampleur des sommes que le Loto peut redistribuer.

19:37 - Un simulateur pour estimer ses gains au Loto La FDJ met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs de calculer leurs gains potentiels avant ou après un tirage du Loto. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code LOTO®, sa participation éventuelle au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Un service pratique pour anticiper ses gains sans mauvaise surprise.

19:31 - Le numéro Chance 9, grand favori des tirages du Loto Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas en termes de fréquence d'apparition. D'après les statistiques officielles de la Française des jeux, le 9 est celui qui est sorti le plus souvent, avec 117 tirages à son compteur. Il devance le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties). Le 10 suit avec 107 sorties, puis le 7 avec 106. En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Rappel : le numéro Chance est à sélectionner parmi une série de 10.

19:24 - Le numéro 13 au Loto : populaire mais pas forcément rentable Le 13 est le deuxième numéro le plus joué en France au Loto. Pourtant, cette popularité ne lui confère aucun avantage : il n'a ni plus ni moins de chances d'être tiré que n'importe quel autre numéro. Pire, lorsqu'il sort, le gain moyen pour trois bons numéros baisse d'environ 16 %, et le jackpot risque davantage d'être partagé entre plusieurs gagnants. Cette tendance se retrouve également à l'EuroMillions, où le 13 est le deuxième numéro le plus coché, juste derrière le 7.

19:18 - Quels numéros sortent le plus souvent au Loto ? Certains numéros apparaissent plus fréquemment que d'autres dans les tirages du Loto. Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus tirés selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 30 et le 31 (11,96% de sorties chacun), suivis du 5 (11,17%), puis du 3 et du 6 (11,08% chacun). Le 30 et le 31 sont chacun sortis 136 fois au total. Attention toutefois : il ne s'agit que de statistiques, pas de probabilités. Le hasard reste le seul maître du jeu, et chaque tirage demeure totalement imprévisible.