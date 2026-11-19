La peluche du Loup d'Intermarché devait être commercialisée à l'approche de Noël, mais il n'en sera rien, au grand dam du patron du groupe Thierry Cotillard. Une surprise de taille attend toutefois les fans.

Un coup dur pour la firme et une immense déception pour de nombreux fans. Il n'y aura pas de peluche du loup "mal-aimé" au pied du sapin. Un an après le succès mondial de sa publicité de Noël, le patron d'Intermarché, Thierry Cotillard, a finalement annoncé mercredi 18 novembre que le produit "ne sera malheureusement pas disponible pour Noël dans nos points de vente", à son plus grand regret.

Selon le patron du groupe, "des contrôles ont révélé que certaines peluches ne répondaient pas à l'ensemble de nos exigences de qualité". "L'un de nos fournisseurs qui approvisionnait nos deux PME françaises n'a pas respecté notre cahier des charges, alors qu'il nous avait assuré que tout était en règle", a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Ecureuil, lapin, hérisson... Les copains du loup seront là

Pourtant, le 8 octobre dernier, au micro de RTL, Thierry Cotillard annonçait que 700 000 exemplaires de la peluche seraient mis en vente dès la fin novembre au prix de 19,90 euros. " On aurait pu faire le tri entre les peluches, mais avec le risque de laisser passer quelques peluches qui ne répondent pas à nos critères. C'était inconcevable pour nous", assure-t-il. La fabrication du loup a toutefois été relancée et il sera possible de procéder à une précommande à partir du 5 décembre sur un site dédié (loup.intermarché.com), pour la "recevoir dans les prochains mois".

Mais le distributeur n'a pas que de mauvaises nouvelles à annoncer à quelques encablures de Noël. Si la peluche du loup ne sera pas disponible, celles de ses petits copains seront bien là à partir du 1er décembre 2026 ! Le petit écureuil roux, le mouton blanc, le lapin, le hérisson... Ils seront tous disponibles au tarif de 15,90 euros.

Vous pourrez également vous offrir le format porte-clés pour 9,90 euros, un format dans lequel le loup sera commercialisé ! Pour les plus gourmands, un loup en chocolat fabriqué par une PME de l'Est de la France sera également à la vente, a annoncé Thierry Cotillard. Il promet même "une très grosse surprise" pour laquelle il faudra "encore patienter quelques semaines". Le suspense reste donc entier.