Fiona, l'hippopotame star du zoo de Cincinnati aux Etats-Unis est morte jeudi après avoir avalé un bonnet. La porte-parole du zoo parle d'un "malheureux accident".

Fiona, un hippopotame du zoo américain de Cincinnati est morte jeudi, une dizaine de jours après avoir ingéré un bonnet en tricot, lancé accidentellement par un visiteur, a annoncé le parc animalier sur ses réseaux sociaux. "C'est avec une extrême tristesse que nous partageons avec vous la nouvelle dévastatrice selon laquelle Fiona n'a pas réussi à s'en sortir (...) Le personnel vétérinaire a tout essayé pour l'aider", peut-on lire. "L'équipe a effectué les soins de soutien nécessaires aujourd'hui dans une tentative de la sauver, mais cela n'a pas réussi et elle ne s'est pas rétablie", explique le parc animalier.

Il y a une dizaine de jours, un couvre-chef avait heurté un des ventilateurs de plafond qui l'avait projeté dans l'enclos de Fiona. Sans surprise, elle ne s'était pas fait prier pour le manger. L'animal avait dû être pris en charge en urgence, sans certitude quant à son avenir. "Même en essayant, nous ne pourrions probablement pas reproduire cet incident", déclarait Michelle Curley, porte-parole du zoo, le qualifiant de "malheureux accident", alors que Fiona était encore entre la vie et la mort.

Le message de prévention du zoo de Cincinnati

L'animal est une véritable star dans le zoo, il avait déjà fait parler de lui lors de sa naissance, six semaines avant terme en janvier 2017. Elle ne pesait alors que 13 kilos, soit 11 kilos de moins que le poids de naissance le plus bas jamais enregistré pour son espèce, faisant parler d'elle partout dans le monde. Fiona avait reçu une première perfusion et un lavement intestinal pour tenter d'éliminer le bonnet. Traitement anti-nausées, laxatifs... Rien n'y a fait.

Sur Instagram, le zoo de San Antonio lui avait adressé un message : "Je sais que tu es entourée de personnes formidables. On t'envoie plein d'amour du Texas, à la plus belle hippopotame du monde. On espère que tu te sentiras bientôt mieux !", peut-on lire. Malheureusement, l'animal a succombé à ses blessures. De son côté, le zoo de Cincinnati en a profité pour rappeler au public que "l'ingestion d'objets étrangers peut entraîner de graves problèmes de santé chez les animaux" et en les invitant à faire "preuve d'une vigilance accrue à proximité des enclos".