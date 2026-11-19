Fiona, l'hippopotame star du zoo de Cincinnati aux Etats-Unis est sous surveillance après avoir avalé un bonnet. Ce jeudi, on en sait davantage sur son état de santé.

Grosse frayeur au zoo de Cincinnati, dans l'Ohio aux Etats-Unis. Fiona, un hippopotame du parc a avalé un bonnet lancé accidentellement par un visiteur. L'animal a dû être pris en charge en urgence, sans certitude quant à son avenir. Le couvre-chef a heurté un des ventilateurs de plafond qui l'a projeté dans l'enclos de Fiona. Sans surprise, elle ne s'est pas fait prier pour le manger.

"Même en essayant, nous ne pourrions probablement pas reproduire cet incident", a déclaré Michelle Curley, porte-parole du zoo, le qualifiant de "malheureux accident". L'animal est une véritable star dans le zoo, il avait déjà fait parler de lui lors de sa naissance, six semaines avant terme en janvier 2017. Elle ne pesait alors que 13 kilos, soit 11 kilos de moins que le poids de naissance le plus bas jamais enregistré pour son espèce, faisant parler d'elle partout dans le monde.

Quid de son état de santé ? Le zoo a donné des nouvelles plutôt rassurantes. "L'équipe soignante est prudemment optimiste quant à son rétablissement complet et à son retour à la normale", a déclaré le zoo dans un communiqué. Fiona a reçu une première perfusion et un lavement intestinal pour tenter d'éliminer le bonnet. L'hippopotame a bénéficié d'un traitement contre les nausées, puis de laxatifs pour accélérer son transit. Aucune opération n'est pour l'instant prévue.

"Notre équipe vétérinaire la surveille 24h/24"

Ron Magill, ambassadeur de la fondation du zoo de Miami, précise qu'une infection due au blocage du système digestif de l'animal n'est pas à exclure, dans les colonnes de CNN. Une coloscopie a toutefois révélé que le bonnet progressait bien dans l'intestin grêle de l'animal. Fiona restera hors de son enclos jusqu'à ce que son état de santé s'améliore, elle ne peut plus être aperçue par le public à l'heure actuelle.

"Notre équipe vétérinaire et le personnel en charge des hippopotames la surveillent 24 heures sur 24 et mettent tout en œuvre pour l'aider à évacuer cet objet sans danger", a précisé le zoo. Sur Instagram, le zoo de San Antonio lui a adressé un message : "Je sais que tu es entourée de personnes formidables. On t'envoie plein d'amour du Texas, à la plus belle hippopotame du monde. On espère que tu te sentiras bientôt mieux !", a-t-il écrit.

De son côté, le zoo de Cincinnati en a profité pour rappeler au public que "l'ingestion d'objets étrangers peut entraîner de graves problèmes de santé chez les animaux" et en les invitant à faire "preuve d'une vigilance accrue à proximité des enclos".