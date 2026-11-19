EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, ce sont à nouveau 50 000 euros par mois pendant 30 ans qui sont promis à qui trouvera les résultats gagnants !

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 19 novembre 2026 promet la coquette somme de 18 millions d'euros. Attention toutefois, contrairement à certaines loteries, à l'EuroDreams, le jackpot n'est pas versé en une seule fois lorsque les résultats ont été trouvés par un participant. En effet, le joueur qui gagne le tirage EuroDreams remporte une rente. Habituellement, celle-ci est de 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Depuis quelques semaines, un gros lot exceptionnel de 50 000 euros par mois pendant 30 ans est toutefois sur la table. Ce n'est donc qu'au terme de trois décennies que, si vainqueur il y a à ce tirage EuroDreams, celui-ci aura empoché les 18 millions d'euros. À noter qu'en cas de décès, la totalité des gains restants est versée en une seule fois aux héritiers du gagnant.

La rente est un type de versement qui peut s'avérer gagnant pour certains, notamment les plus dépensiers d'entre nous qui pourraient ne pas parvenir à se réfréner avec autant de millions d'euros en poche. Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter de trouver le résultat EuroDreams jusqu'à 20h15 ce jeudi soir. Tous les résultats EuroDreams du tirage du jour sont dévoilés ci-dessous dès qu'ils sont connus :

Comment gagner le tirage EuroDreams ?

C'est la question que tout le monde se pose. Malheureusement pour ceux qui espéraient une recette magique pour devenir millionnaire, il n'y en a aucune. Comme le précise la FDJ sur son site internet, l'EuroDreams est "un jeu de tirage qui repose sur le hasard". Si certains peuvent s'amuser avec les statistiques pour tenter de trouver le résultat EuroDreams du jour, cela n'engage qu'eux. Concrètement, en ne jouant qu'une combinaison, un joueur doit cocher au moins six chiffres et un numéro Dream parmi les 40 chiffres et les cinq numéros Dream. Il a alors une chance sur 19 191 900 de trouver les résultats EuroDreams.

Notons toutefois que la Française des jeux ne récompense pas uniquement les grands vainqueurs. Dès deux bons chiffres, hors numéro Dream, un joueur empoche un petit quelque chose. Le gain est de quelques euros, mais il peut vite s'envoler en fonction du nombre de bons chiffres cochés. Selon la FDJ, la fréquence de gains à l'EuroDreams serait supérieure à celle du Loto ou de l'Euromillions, hors option de jeu. Ainsi, en jouant à EuroDreams, un joueur a une chance sur 4,66 de remporter un gain.