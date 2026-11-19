Un terrible incendie est survenu ce jeudi 19 novembre en fin d'après-midi. Le bilan provisoire fait état d'un mort et une trentaine de blessés. Voici ce que l'on sait.

Les images de l'incendie du 11e étage d'un immeuble situé dans le quartier des Larris, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), sont impressionnantes. Le feu s'est déclenché en fin d'après-midi ce jeudi 19 novembre, aux alentours de 17 heures, selon les sapeurs-pompiers, dont TF1 Info se fait l'écho. L'incendie s'est déclaré dans cet HLM de 18 étages situé rue Martin Luther-King. Tout serait d'abord parti de deux appartements situés au 11e étage, avant de se propager au 12e.

Pas moins de 137 pompiers et quelques 32 engins ont été dépêchés sur place pour faire face aux flammes. Rapidement, les secours ont procédé à l'évacuations des personnes se trouvant dans les 10 étages les plus bas. Peu avant 19 heures, la mairie de la ville indiquait sur Facebook la mise en place d'un dispositif d'accueil dans le préau de l'école Langevin pour et uniquement à destination des habitants et des familles sinistrées de la tour qui a pris feu. Quant aux habitants des étages supérieurs, ceux-ci ont été confinés chez eux.

Horrible incendie dans un HLM au Larris à Fontenay-sous-bois c une catastrophe... https://t.co/eVsvJCMzH6 — (@IzumiSeiji) November 19, 2026

Dès 19 heures, la mairie de Fontenay-sous-Bois a révélé le décès d'au moins une personne dans ce terrible incendie. L'origine de l'incendie reste à ce stade inconnue.