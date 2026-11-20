Un cargo s'est échoué à seulement trois kilomètres des côtes landaises ce vendredi 20 novembre. Une grande partie de l'équipage a été évacuée du navire.

Un cargo s'est échoué sur la côté landaise, au niveau de la commune de Lit-et-Mixe, tôt dans la matinée de ce vendredi 20 novembre. Le navire sous pavillon maltais, le Miro G, n'a pas tenu face aux intempéries générant des vents importants et de la houle.

Ce vraquier construit en 2011 a rencontré de premières difficultés dès jeudi, en fin de journée alors qu'il faisait route vers Rouen où il devait arriver le 23 novembre selon le site VesselFinder. Il a alors alerté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Étel, dans le Morbihan, et signalé des problèmes de manœuvre. Le navire dérivait vers la côte sous l'effet des vents et de la houle, l'équipage a alors tenté de mouiller le bateau en urgence à environ trois kilomètres (1,8 mile nautique( de la côte. C'est là que le Miro G s'est échoué, poussé par de puissantes rafales estimées à 48 noeuds. Le capitaine du navire a aussitôt sollicité l'évacuation de son équipage auprès du CROSS d'Éthel.

La quasi-totalité de l'équipage évacuée du cargo

Un hélicoptère Raffut SAR de l'Armée de l'air, stationné à Cazaux en Gironde, a été déployé pour mener l'opération de sauvetage et évacuer les marins. L'opération était toujours en cours au petit matin ce vendredi 20 novembre. "Dix-neuf marins ont ainsi été hélitreuillés depuis le cargo et transportés au centre d'hébergement d'urgence mis en place par la commune de Saint-Julien-en-Born et tenu par la Croix-Rouge des Landes", a fait savoir la préfecture des Landes dans un communiqué. Toutefois, "trois marins sont restés à bord pour la sécurisation du cargo", a-t-elle précisé. Ces derniers doivent aider à "faciliter les prochaines opérations avec les autorités françaises", a expliqué de son côté la préfecture maritime de l'Atlantique. L'échouement ne semble avoir fait aucune victime.

Les préfectures étudient la possibilité de remorquer le cargo "en lien avec l'armateur". Pour l'heure, les accès à la plage du cap de l'Homy sont interdits par arrêté municipal.

L'échouement du cargo au large des Landes a poussé le préfet maritime à déclenché le niveau 3 du dispositif ORSEC maritime, le plus niveau du dispositif de réponse de sécurité civile. Le "Biscaye plan", un mécanisme de coopération franco-espagnole, a également été activé, permettant l'appareillage depuis Bilbao jeudi soir, d'un remorqueur de sauvetage de haute mer espagnol vers la zone d'intervention.