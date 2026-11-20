Depuis le début de l'année 2026, le code My Million, inclus dans chaque grille d'Euromillions, a déjà créé 28 millionnaires en France au 7 avril. À raison de deux tirages hebdomadaires, un nouveau gagnant émerge ainsi chaque tirage, quelle que soit son origine géographique. Les heureux élus proviennent de toutes les régions : Île-de-France, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire ou encore les DOM-TOM. Le record français reste détenu par cinq amis d'Île-de-France, qui ont remporté ensemble 250 millions d'euros en août 2025, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble".

Chaque fois qu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, les compteurs sont intégralement remis à zéro pour le tirage suivant. La cagnotte repart alors à son montant minimal de 17 millions, soit exactement la somme proposée lors du tout premier tirage de l'histoire de la loterie. En l'absence de vainqueur, le gros lot est progressivement augmenté de plusieurs millions d'euros à chaque nouveau tirage, jusqu'à ce qu'un joueur décroche enfin la combinaison gagnante parmi les 139 838 160 combinaisons possibles.

Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi à l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également à l'aventure. Malgré la diversité des devises en circulation dans ces territoires, les jackpots sont toujours libellés en euros. Côté chiffres, le succès du jeu ne se dément pas : le chiffre d'affaires total d'EuroMillions est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, l'Euromillions représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux.

22:30 - Participer à l'Euromillions : combien ça coûte ? Pour tenter sa chance à l'Euromillions, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille, code My Million inclus. Ce tarif de base donne accès à une combinaison de cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. Les joueurs souhaitant maximiser leurs chances peuvent cocher davantage de numéros, mais le prix grimpe en conséquence : une grille avec une troisième étoile coûte 7,50 euros, et jusqu'à 15 euros pour un sixième chiffre coché.

22:18 - L'option "Étoile+" pour améliorer ses chances à l'Euromillions Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève statistiquement de l'exploit : la probabilité d'aligner la combinaison parfaite est d'une chance sur 139 838 160. Toutes catégories de gains confondues, cette probabilité remonte à 1 sur 13. En France, l'option "Étoile+" permet d'améliorer sensiblement ces chances, en les portant à 1 sur 4. Face aux chiffres, les stratégies des joueurs varient : certains scrutent les statistiques de fréquence des numéros, d'autres misent sur des chiffres personnels, et d'autres encore optent pour le "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

22:06 - Les numéros les plus fréquents de l'Euromillions Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur fréquence d'apparition aux tirages de l'Euromillions, selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 35 arrive en tête avec 12,82 % de sorties et 91 apparitions au total. Il est suivi du 42, sorti 86 fois, puis du 21 (84 fois), du 10 (82 fois) et du 29 (81 fois). Ces chiffres restent toutefois de simples statistiques historiques : ils ne reflètent en aucun cas une probabilité plus élevée d'être tirés lors des prochains tirages.

22:00 - Comment participer au tirage de l'Euromillions Chaque mardi et vendredi, les joueurs cochent cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Les grilles peuvent être validées dans un point de vente agréé par la FDJ — le plus souvent un bureau de tabac — ou directement en ligne via le site et l'application de la Française des jeux. Attention : la date limite de validation est fixée à 20h15 le jour du tirage. Une fois gagnant, les participants disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, un service dédié est joignable au 09 69 36 60 60.

21:54 - Le jackpot de l'Euromillions désormais plafonné à 250 millions d'euros La cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant. Ce plafond historique a déjà été atteint et remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025, par un groupe de cinq amis d'Île-de-France qui jouaient "tous ensemble" pour la première fois. Pour tenter de décrocher cette somme record, les joueurs doivent impérativement valider leur grille avant 20h15, en point de vente ou en ligne.

21:48 - My Million : un millionnaire garanti à chaque tirage de l'Euromillions Lancé en février 2014, My Million est un jeu complémentaire français qui garantit au moins un gagnant d'un million d'euros à chaque tirage Euromillions en France. Dès son lancement, il a contribué à une hausse de 13 % des ventes de la FDJ en 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" portent ce nombre à 5 ou 10 gagnants au lieu d'un seul. Chaque grille jouée en France génère automatiquement un code My Million, offrant ainsi une chance supplémentaire sans démarche additionnelle.

21:42 - Super Loto du vendredi 13 : un jackpot en parallèle de l'Euromillions En parallèle des tirages Euromillions, la FDJ organise régulièrement des tirages spéciaux du Loto à l'occasion de dates particulières, comme les vendredis 13 ou les fêtes de Pâques. Ces Super Lotos affichent des jackpots moins élevés que l'Euromillions — de l'ordre de 10 à 13 millions d'euros — mais présentent des probabilités de gain sensiblement meilleures. Lors du vendredi 13 mars 2026, un Super Loto de 13 millions d'euros a ainsi été proposé en parallèle de l'Euromillions, offrant aux joueurs une double opportunité de tenter leur chance ce soir-là.

21:36 - Un scandale autour des profils de gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale belge composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont démenti. Par ailleurs, les résultats de l'Euromillions sont diffusés sur TF1, et chaque grille achetée en France inclut automatiquement un code My Million, offrant une chance supplémentaire de remporter un million d'euros.

21:30 - Gagner à l'Euromillions : que risque-t-on vraiment fiscalement en France ? Bonne nouvelle pour les heureux gagnants de l'Euromillions résidant en France : les gains ne sont pas imposables. Contrairement à l'Espagne, au Portugal ou à la Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %, la France considère ces sommes comme un accroissement de patrimoine non soumis à l'impôt. Attention toutefois : dès l'année suivante, les revenus générés par le placement de cette somme — intérêts, dividendes ou loyers — restent, eux, soumis à la fiscalité classique. Une distinction importante à garder en tête.

21:24 - Comment jouer à l'Euromillions : statistiques ou intuition ? Face à l'Euromillions, chaque joueur développe sa propre stratégie. Certains scrutent attentivement les statistiques de sortie des numéros, espérant y déceler des tendances. D'autres préfèrent miser sur des chiffres personnels — dates de naissance, numéros fétiches — ou sur leur intuition du moment. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir, l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire, reste une alternative prisée. Une fois les gains décrochés, leur récupération dépend du montant : au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

21:18 - Le Royaume-Uni, champion des jackpots à l'Euromillions Avec 137 gagnants de premier rang, le Royaume-Uni occupe la première place du classement des pays ayant décroché le plus de jackpots à l'Euromillions. La France suit de très près avec 134 gagnants, devant l'Espagne (124), le Portugal (86) et la Belgique (48). Plus loin dans le classement, on trouve la Suisse (26 gagnants), l'Autriche et l'Irlande (21 chacun). Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 jackpots remportés. Une répartition qui reflète à la fois la taille des pays participants et leur appétit pour la loterie européenne.

21:12 - Cinq amis d'Île-de-France décrochent le record de l'Euromillions En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal de la loterie. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien figure également parmi les grands gagnants, avec 178 millions remportés en novembre 2025. L'Euromillions réunit neuf pays européens, ce qui explique les montants exceptionnels atteints au rang principal.

21:06 - Jouer à l'Euromillions coûte-t-il vraiment ce qu'on croit ? Sur une grille à 2,50 €, seulement 1,25 € est réellement affecté aux lots. C'est ce que révèle le taux de redistribution aux joueurs (TRJ) de l'Euromillions, fixé à 50 % — le plus faible des jeux de tirage proposés par la FDJ. À titre de comparaison, le Loto affiche un TRJ de 50,5 % et le Keno de 57,5 %. Quant au jeu My Million, son taux est encore plus bas, compris entre 25 et 50 %, avec la particularité de diminuer à mesure que le nombre de joueurs augmente.

21:00 - Comment fonctionne l'Euromillions ? Pour tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions, chaque joueur doit sélectionner 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 étoiles parmi 12. Les tirages ont lieu deux fois par semaine, chaque mardi et vendredi soir. La cagnotte de départ est fixée à 17 millions et progresse d'environ 10 millions à chaque tirage sans grand gagnant. Elle peut atteindre au maximum 250 millions. Les probabilités de décrocher le jackpot s'élèvent à 1 sur 139 838 160, quel que soit le nombre de participants.

20:54 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions En Belgique, la Loterie nationale a été au cœur d'une controverse révélée par le journal Sud Presse : elle aurait elle-même composé les profils des gagnants d'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Un exemple frappant : une gagnante âgée de Blankenberge avait été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont démenti.

20:48 - Comment choisir ses numéros à l'Euromillions ? Aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats de l'Euromillions : le hasard reste le seul maître du jeu. Certains joueurs s'appuient sur des chiffres personnels, comme une date de naissance ou un numéro fétiche. D'autres préfèrent consulter les statistiques de sorties disponibles sur le site de la FDJ. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir eux-mêmes, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire et constitue une alternative populaire auprès des participants.