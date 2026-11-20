Plus de deux mois après le déraillement d'un TER reliant Rouen à Caen, le BEA-TT révèle dans une lettre rendue publique ce vendredi que les procédures n'ont pas été strictement suivies et qu'un suraccident a bien failli se produire.

Il était 19h45, le 11 septembre dernier, quand le TER n°852086 a subitement déraillé au passage n°33 à Cléon, en Seine-Maritime. Quelque chose était sur les voies, le conducteur n'a rien eu le temps de faire pour éviter l'accident. À bord du TER se trouvaient 186 passagers. Le déraillement du TER à Cléon a fait 44 blessés, dont une grièvement. Alors que l'origine de l'accident pourrait être un acte de malveillance, deux enquêtes ont été ouvertes : l'une judiciaire, l'autre technique et menée par le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Si l'enquête suit toujours son cours, le BEA-TT a tout de même publié ce vendredi 20 novembre une lettre dans laquelle il révèle que les procédures n'ont tout bonnement pas été suivies à la lettre. Il demande donc à la SNCF de rectifier le tir. En effet, on apprend que le vendredi 11 septembre, le bilan aurait pu être bien plus grave. Un second accident a été évité de justesse. La procédure pour arrêter les autres trains n'aurait pas été scrupuleusement respectée et le train qui arrivait droit sur l'accident a été stoppé tout juste 2 000 mètres avant, soit à peine plus d'une minute de trajet ! Le drame a été évité de peu. Le bilan aurait pu être terrible alors que les voyageurs du train qui avait déraillé étaient en pleine évacuation, relaie France 3.

La règle N°1 pas respectée après le déraillement du train

Le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre indique dans sa lettre que ce soir-là, personne n'a alerté le seul service en mesure d'arrêter les trains, à savoir la gestion des circulations de SNCF Réseau. Il s'agit pourtant de la règle N°1 en cas d'accident. Comment expliquer cela ? Il semble qu'après l'accident, le conducteur ne pouvait plus utiliser sa radio et que son téléphone de service avait disparu. C'est donc son téléphone personnel qu'il a utilisé pour appeler le dernier numéro qu'il avait contacté, à savoir celui d'un gestionnaire moyens de la SNCF qui n'a donc aucun pouvoir sur la circulation.

Plus loin dans le train, le contrôleur, qui a la charge de faire arrêter les trains si le conducteur n'en est plus capable, a lui aussi appelé le dernier numéro joint par son portable, soit celui du centre opérationnel de production de la SNCF, qui n'est lui non plus pas en capacité de stopper les autres trains en circulation. Si en interne, tout le monde a salué la réactivité de chacun et s'est réjoui du fait qu'il n'y ait pas eu un double drame, le BEA-TT appelle la SNCF à agir "sans délai" et à fixer et protéger contre les chocs le fameux téléphone de service, mais aussi à rappeler à ses contrôleurs leur priorité absolue en cas d'accident, à savoir donc : d'arrêter les autres trains.