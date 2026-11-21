Suivez en direct le tirage du Loto du samedi 21 novembre 2026 et découvrez si le résultat vous offre une part des 2 millions mis en jeu.

Le tirage du Loto de ce samedi 21 novembre 2026 est à suivre en direct ci-dessous. La Française des Jeux met en jeu une cagnotte de 2 millions pour ce tirage du Loto. Pour décrocher le jackpot, il faudra cocher la bonne combinaison de cinq numéros accompagnée du numéro Chance parmi les grilles validées avant la clôture des mises.

Organisé deux fois par semaine, le Loto reste l'un des jeux de hasard les plus populaires en France, avec des millions de grilles jouées à chaque tirage. La mécanique du jeu repose sur un tirage aléatoire, sans qu'aucune stratégie ne permette d'en prédire l'issue. Chaque participant dispose exactement des mêmes chances de remporter le gros lot, quelle que soit la combinaison choisie.

Qui peut remporter le résultat du Loto ce soir ?

Pour participer au tirage du Loto, les joueurs peuvent valider leur grille en point de vente agréé ou directement en ligne sur le site de la FDJ. Le prix d'une grille simple s'élève à 2,20 euros, avec la possibilité d'augmenter ses chances en jouant plusieurs combinaisons ou en activant des options comme le multitirage. Le tirage du Loto est effectué sous contrôle d'un huissier de justice, garantissant la transparence et l'équité du jeu.

La FDJ publie les résultats du Loto dès la fin du tirage, généralement en soirée. Les joueurs peuvent vérifier leur grille directement sur l'application mobile, sur le site officiel ou auprès d'un commerçant partenaire. Le résultat du Loto est également affiché dans les points de vente dès le lendemain matin.

Le résultat du Loto, un rendez-vous très suivi chaque semaine

Au-delà du jackpot principal, le tirage du Loto prévoit plusieurs rangs de gains permettant à de nombreux joueurs de repartir avec une somme, même sans trouver la combinaison complète. Trouver cinq numéros sans le numéro Chance, ou seulement quatre numéros avec le numéro Chance, ouvre droit à des dotations significatives. Ces gains secondaires contribuent à faire du Loto un jeu attractif bien au-delà de la seule course au jackpot.

Le numéro Chance, compris entre 1 et 10, joue un rôle déterminant dans le résultat du Loto puisqu'il conditionne l'accès au rang de gain le plus élevé. Lors du précédent tirage, le numéro Chance tiré était le 7. Les participants découvriront ce soir si leur combinaison correspond aux numéros issus du tirage du Loto de ce samedi 21 novembre 2026.

Dernières mises à jour