Le résultat du tirage du Loto du samedi 21 novembre 2026 est désormais connu et les chanceux peuvent d'ores et déjà vérifier leur grille.
Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 21 novembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 2 millions pour ce rendez-vous hebdomadaire. Les joueurs ayant validé leur grille avant la clôture des mises peuvent désormais vérifier leur combinaison.
La combinaison gagnante du tirage du Loto de ce soir est la suivante : 7 - 12 - 25 - 40 - 46, accompagnée du numéro Chance 9. Ces six éléments constituent le résultat officiel communiqué par la FDJ à l'issue du tirage du Loto. Les informations relatives aux gagnants et à la répartition des gains ne sont pas encore disponibles à ce stade.
Résultat du Loto en poche, comment savoir si vous avez gagné
Pour vérifier une grille achetée en point de vente physique, le ticket du Loto peut être scanné directement chez le buraliste afin d'obtenir une réponse immédiate. Les joueurs ayant misé en ligne ont quant à eux reçu une notification automatique de la FDJ en cas de gain détecté sur leur compte. Le résultat du Loto est également consultable à tout moment sur fdj.fr et via l'application mobile officielle.
Le tirage du Loto repose sur la sélection de cinq numéros parmi 1 à 49, assortie d'un numéro Chance choisi entre 1 et 10. Plus le joueur rapproche sa grille de la combinaison tirée, plus le rang de gain obtenu est élevé. Les grilles pouvaient être validées en bureau de tabac agréé, sur fdj.fr ou depuis l'application mobile de la FDJ avant la fermeture des mises ce soir.
Un jackpot du Loto qui grandit en l'absence de grand gagnant
Si aucun joueur ne décroche le rang 1 lors du résultat du Loto ce soir, la somme en jeu ne disparaît pas pour autant : elle bascule automatiquement vers le prochain tirage, gonflant la cagnotte de semaine en semaine jusqu'à trouver preneur. Ce mécanisme de report est l'un des ressorts qui rend certains tirages du Loto particulièrement suivis par les joueurs habitués comme par les néophytes. La FDJ organise deux tirages du Loto chaque semaine, le lundi et le samedi soir, offrant ainsi deux chances de décrocher le jackpot.
Jouer en groupe constitue une stratégie répandue pour multiplier le nombre de grilles engagées dans un tirage du Loto sans alourdir la mise de chaque participant. Cette approche collective augmente mécaniquement le volume de combinaisons couvertes, sans pour autant modifier la nature aléatoire du résultat du Loto. Chaque combinaison reste soumise aux mêmes probabilités mathématiques, indépendamment du mode de participation choisi.
Dernières mises à jour
- La sécurité du tirage du Loto garantie par des mesures strictes
Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur, garantissant ainsi l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, les probabilités de décrocher le jackpot sont particulièrement faibles : un joueur n'a qu'une chance sur 19 068 840 de trouver la bonne combinaison en jouant une seule grille classique.
- Récupérer ses gains au Loto en ligne : ce qu'il faut savoir
Pour les joueurs ayant participé au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Une procédure simple, pensée pour faciliter la vie des heureux gagnants du Loto.
- Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés
Pour les joueurs qui souhaitent multiplier leurs chances au Loto, la FDJ propose un pack MultiChances composé de 600 parts et autant de codes Loto. Chaque part est proposée à 6,60 euros. En optant pour ce pack, un joueur augmente significativement ses probabilités de remporter un gain. Toutefois, en cas de victoire, les gains devront être partagés entre les différents détenteurs de parts. Un compromis à bien peser avant de jouer.
- Comment récupérer ses gains au Loto en point de vente
Pour les joueurs ayant acheté leur billet du Loto en point de vente physique, les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service client, qui oriente vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement personnalisé. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains. Une procédure à bien connaître, notamment au regard du rythme soutenu des grands gagnants enregistrés ces derniers temps sur les jeux de tirage.
- Toutes les combinaisons ont la même probabilité au Loto
Un joueur a autant de chances d'être le grand gagnant du tirage du Loto qu'une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, utilisée ici à titre d'exemple fictif. Chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, possède exactement la même probabilité d'être tirée. Parmi les jackpots historiques, le 6 juin 2011, 24 millions d'euros avaient été remportés à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Le 19 mai 2014, un couple résidant à Libourne avait quant à lui empoché 23 millions d'euros.
- Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a enregistré un rythme inédit : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Ces gains proviennent principalement du Loto, mais aussi de l'Euromillions. Un record qui témoigne de l'engouement persistant des Français pour ces jeux, dont l'histoire remonte au XVIe siècle en Italie et dont le premier tirage moderne en France date de 1976.
- Les numéros les moins tirés au Loto : ce que disent les statistiques
Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les moins souvent sortis au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 43, le 33, le 1, le 14 et le 11. Le 43 affiche le taux de sorties le plus faible avec 7,91%, suivi du 33 à 8,44% et du 1 à 8,79%. Au total, le 43 est sorti 90 fois, sa dernière apparition remontant au tirage du 21 septembre 2026. Ces chiffres restent des statistiques : ils ne préjugent en rien des probabilités de tirages à venir.
- Au Loto, le choix des numéros influence directement vos gains
Au Loto, tous les numéros ne se valent pas... du moins en termes de gains. Selon le site de statistiques Grille Unique, le 46 fait monter le gain pour trois bons numéros de 19 %, le 40 et le 36 de 16 %. À l'inverse, le 12, le 13 et le 7 font chacun baisser ce gain d'environ 16 %, devant le 11 (-14 %) et le 10 (-12 %). En cause : la popularité de certains numéros auprès des joueurs. Plus une combinaison est jouée, plus les gains sont partagés, et donc réduits pour chaque gagnant.
- Au Loto, le pack MultiChances pour multiplier ses chances
Envie de jouer au Loto autrement ? La FDJ propose le pack MultiChances, une option disponible uniquement sur son site ou son application mobile. Ce pack regroupe 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule qui séduit les joueurs souhaitant maximiser leurs chances sans multiplier les grilles individuelles.
- Un changement important pour le Loto en 2027
À partir du 4 octobre 2027, jouer au Loto coûtera un peu plus cher. L'Autorité nationale des Jeux (ANJ) a fixé le nouveau prix d'une grille à 2,30 euros, contre 2,20 euros aujourd'hui. Dans le même temps, le plancher des gains sera relevé : chaque gagnant touchera au minimum 3 euros, au lieu de 2,20 euros actuellement. Autre évolution notable : le mécanisme du "roll-down" sera profondément revu. Ce dispositif, qui redistribue le jackpot aux gagnants du deuxième rang, sera désormais déclenché dès le 11e tirage consécutif sans grand gagnant, contre 34 aujourd'hui.
- Au Loto, les gains non réclamés finissent dans les caisses de l'État
Chaque année, plusieurs millions d'euros de gains au Loto ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Les joueurs disposent d'un délai légal de 60 jours pour se manifester. Passé ce délai, les gains sont considérés comme "non réclamés". Depuis la loi Pacte, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public. Quant aux jackpots non réclamés, ils peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Une manne considérable qui échappe chaque année à des gagnants qui s'ignorent.
- En 2025, le Loto a récompensé de très gros gagnants
En 2025, le Loto a distribué plusieurs jackpots impressionnants. Le gain le plus important de l'année s'élève à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. La deuxième plus grande fortune de l'année a été décrochée en Bretagne le 15 novembre, avec 20 millions d'euros à la clé. L'Occitanie complète ce podium avec 19 millions d'euros gagnés le 26 février. Autre nouveauté favorable aux joueurs : le gain minimum a été relevé à 3 euros, contre 2,20 euros auparavant.
- En 2025, le Loto a fabriqué des millionnaires à un rythme inédit
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. Une cadence record, portée principalement par le Loto, mais aussi par l'Euromillions. La grande majorité de ces heureux élus, soit 87,5 % d'entre eux, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Des gains qui illustrent l'attrait persistant pour ces jeux de tirage, dans un contexte où la FDJ a également prévu pour 2026 un calendrier enrichi de Super Loto et de Grands Loto aux jackpots garantis à 20 millions d'euros.
- Au Loto, gare aux combinaisons trop populaires
Certaines grilles sont jouées par des milliers de personnes simultanément. Mélanger le 13, le 7 et des dates d'anniversaire figure parmi les combinaisons les plus courantes en France. En cas de gain, le jackpot serait alors partagé entre de nombreux gagnants. Pour limiter ce risque, il est conseillé d'intégrer des numéros supérieurs à 31, comme le 36, le 37, le 39, le 40 ou le 46, nettement moins fréquents. C'est l'ensemble de la grille qui détermine les gains, et non le choix d'un numéro isolé.
- Au Loto, le pack MultiChances pour booster ses chances de gagner
Disponible uniquement sur le site FDJ ou son application mobile, le pack MultiChances est une option qui permet de démultiplier ses chances de remporter un gain. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les parts sont proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour les joueurs souhaitant maximiser leurs chances sur un seul tirage.
- Au Loto, les numéros les plus souvent tirés depuis 2020
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ mettent en lumière les numéros les plus fréquemment sortis au Loto. Le 30 et le 31 arrivent en tête, avec chacun 11,95% de sorties et 136 apparitions au total. Le 5 suit avec 11,16% de sorties (127 fois), tandis que le 3 et le 6 complètent ce top 5, chacun affiché à 11,07% de sorties et 126 apparitions. Rappel important : il s'agit uniquement de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Chaque numéro conserve la même chance d'être tiré.
- Comment récupérer ses gains après un tirage du Loto en ligne
Pour les joueurs ayant misé sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour un accompagnement personnalisé. Rappel utile : au Loto, toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, pris ici à titre d'exemple fictif, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre.
- En 2026, le Loto mise sur des jackpots records
En 2026, la Française des Jeux a programmé six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, l'un en été, l'autre à Noël, avec des jackpots minimums garantis à 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, le jackpot minimum est fixé à 13 millions d'euros. Des rendez-vous très attendus par les joueurs, d'autant que les chances de remporter le jackpot restent infimes : environ une chance sur 19 millions.
- En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont gagné au Loto
En 2026, 1 516 316 joueurs ont remporté un gain au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a souri à de nombreux participants. Par ailleurs, le plancher des gains a été relevé : tout gagnant touche désormais au minimum 3 euros, contre 2,20 euros auparavant. Une évolution favorable aux joueurs, y compris pour les lots les plus modestes. Rappel utile : toutes les combinaisons ont exactement la même probabilité d'être tirées, qu'elles paraissent "logiques" ou totalement aléatoires.
- Au Loto, quels sont les numéros les moins souvent tirés ?
Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que certains numéros sortent bien moins souvent que d'autres. Le 43 est le moins fréquent avec 7,91% de sorties, soit 90 apparitions au total, sa dernière remontant au 21 septembre 2026. Le 33 suit avec 8,44% de sorties (96 fois), puis le 1 avec 8,79% (100 fois), le 14 (101 fois) et le 11 (102 fois). Attention toutefois : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs.
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