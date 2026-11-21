Le résultat du tirage du Loto du samedi 21 novembre 2026 est désormais connu et les chanceux peuvent d'ores et déjà vérifier leur grille.

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 21 novembre 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 2 millions pour ce rendez-vous hebdomadaire. Les joueurs ayant validé leur grille avant la clôture des mises peuvent désormais vérifier leur combinaison.

La combinaison gagnante du tirage du Loto de ce soir est la suivante : 7 - 12 - 25 - 40 - 46, accompagnée du numéro Chance 9. Ces six éléments constituent le résultat officiel communiqué par la FDJ à l'issue du tirage du Loto. Les informations relatives aux gagnants et à la répartition des gains ne sont pas encore disponibles à ce stade.

Résultat du Loto en poche, comment savoir si vous avez gagné

Pour vérifier une grille achetée en point de vente physique, le ticket du Loto peut être scanné directement chez le buraliste afin d'obtenir une réponse immédiate. Les joueurs ayant misé en ligne ont quant à eux reçu une notification automatique de la FDJ en cas de gain détecté sur leur compte. Le résultat du Loto est également consultable à tout moment sur fdj.fr et via l'application mobile officielle.

Le tirage du Loto repose sur la sélection de cinq numéros parmi 1 à 49, assortie d'un numéro Chance choisi entre 1 et 10. Plus le joueur rapproche sa grille de la combinaison tirée, plus le rang de gain obtenu est élevé. Les grilles pouvaient être validées en bureau de tabac agréé, sur fdj.fr ou depuis l'application mobile de la FDJ avant la fermeture des mises ce soir.

Un jackpot du Loto qui grandit en l'absence de grand gagnant

Si aucun joueur ne décroche le rang 1 lors du résultat du Loto ce soir, la somme en jeu ne disparaît pas pour autant : elle bascule automatiquement vers le prochain tirage, gonflant la cagnotte de semaine en semaine jusqu'à trouver preneur. Ce mécanisme de report est l'un des ressorts qui rend certains tirages du Loto particulièrement suivis par les joueurs habitués comme par les néophytes. La FDJ organise deux tirages du Loto chaque semaine, le lundi et le samedi soir, offrant ainsi deux chances de décrocher le jackpot.

Jouer en groupe constitue une stratégie répandue pour multiplier le nombre de grilles engagées dans un tirage du Loto sans alourdir la mise de chaque participant. Cette approche collective augmente mécaniquement le volume de combinaisons couvertes, sans pour autant modifier la nature aléatoire du résultat du Loto. Chaque combinaison reste soumise aux mêmes probabilités mathématiques, indépendamment du mode de participation choisi.

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