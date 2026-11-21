Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis, a été démis de ses fonctions. Il est visé, depuis plusieurs mois, par une enquête du PNF pour corruption.

Malakoff Humanis se sépare de Thomas Saunier. Le groupe de protection sociale a décidé de mettre fin aux fonctions, vendredi 20 novembre, de son directeur général, en poste depuis dix ans. C'est le conseil d'administration qui a acté cette décision, "décidée à l'unanimité", dans un climat d'agitation après l'ouverture d'une enquête contre le patron de Malakoff Humanis. "Nous savons que les derniers mois ont pu être éprouvants et générer des interrogations, parfois de l'inquiétude", indique le groupe.

Thomas Saunier est dans le viseur du Parquet national financier (PNF) depuis le printemps dernier, comme le relaie Libération. Une enquête a été ouverte pour "corruption active et passive privée commise en bande organisée". Dans le détail, les investigations se portent sur "la rémunération d'intermédiaires lors d'investissements sur les actifs cotés et non cotés, pour des prestations suspectées d'être fictives, et ayant donné lieu à des rétrocommissions".

Les différentes enquêtes lancées s'interrogent sur les liens entre la direction générale et un intermédiaire, Jean-Pierre Thomas. Ils auraient été sous-estimés par Thomas Saunier, d'après les administrateurs de Malakoff Humanis. Des dizaines de contacts auraient eu lieu au cours des dernières années, selon des enquêtes internes.

Thomas Saunier ne compte pas se laisser faire

Mediapart parle d'un licenciement au titre de faute grave. Nos confrères précisent que Thomas Saunier conteste ce renvoi et qu'il a d'ores et déjà lancé une procédure devant les prud'hommes contre Malakoff Humanis.

Éric Vaudaine est, lui, devenu directeur général par intérim du groupe. Thomas Saunier a été d'abord aux commandes de Malakoff Médéric qui a ensuite fusionné avec Humanis. Le groupe, acteur majeur de la complémentaire santé et de la prévoyance, compte plus de 10 000 salariés.